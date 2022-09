Todos a la cocina es una reality de cocina ligero, cálido y familiar, en el que Carlos Gaytán y Adrián Herrera, dos de los chefs mexicanos más respetados de México, guían a distancia a un grupo de familias y de famosos invitados para elaborar deliciosas recetas de autor, enseñando en el camino las fobias, filias y mañas que cada quien tiene a la hora de cocinar.

El programa de Discovery Home & Health y T-fal brinda una nueva temporada, la cual se trasmite todos los jueves a las 22:55 horas por el canal de televisión Discovery Home & Health así como por el canal de YouTube de T-fal.

Y este jueves 8 de septiembre se trasmite el sexto episodio de Todos a la cocina, en el que se tiene como invitada especial a la conductora y periodista de espectáculos Martha Figueroa, quien de la mano de los chefs y junto a la familia de Las Betech, prepararán Ratatouille con atún. Sin duda la cocina es un ejercicio de amor y un espacio para encontrarse, por lo que las invitadas llevarán a su mesa una receta que implica coordinación, concentración y mucho ánimo.

En entrevista para Gente Bien, Martha Figueroa platica sobre su participación y experiencia en Todos a la cocina.

Carlos Gaytán y Adrián Herrera en Todos a la cocina. ESPECIAL/CORTESÍA DISCOVERY MÉXICO.

¿Cómo fue tu experiencia en el programa “Todos a la cocina”?

“Yo no soy muy de la cocina, soy una comelona absoluta, pero no lo cocino yo. De pronto, sé hacer lo que todo mundo para salir adelante en la vida, la única cosa complicada que sé hacer y que me salen perfectos son los chiles en nogada, porque son mi fascinación y dije ‘pues los tengo que aprender a hacer’. Entonces cuando me salen con que hoy vamos a hacer ratatouille, dije ‘ay, mamá’, pero está bien padre este programa porque es un poco ese sueño que todas hemos tenido, nos da mucho a esta edad, poner en tu listita de cosas tomar una clase de cocina o juntar a tus cuates y juntos tomar una clase de cocina, pues es esto. Además no solo tomas clases de cocina con alguien, son estos dos chefs que son espectaculares, el chef Gaytán y el chef Herrera, entonces no lo puedes creer, es como si le dices a un chamaco tú vas a ir a tomar una clasecita de futbol con Messi. Fue muy emocionante conocerlos, tomar esta clase con ellos y con la familia que estaba participando, hasta fácil lo veías, decías estoy a la altura del chef, ya sé hacer ratatouille y a mí me encantó la experiencia”.

¿Cuál fue el reto de tu participación en “Todos a la cocina”?

“Es como una especie de clase-convivencia con todos los que estamos ahí participando, a mi cuando me contaron cómo era me sonó muy extraño, porque realmente no me imaginaba cómo iba a fluir, y la verdad, te quedas helado porque los cuatro estábamos en el mismo lugar, o sea, a la hora que ves el programa todo fluye como mantequilla, están todos en su cuadrito, pero vas interactuando, platicas, y para mí el mayor reto fue no distraerme, porque yo la verdad por estar ahí de metiche viendo así lo que hacía el chef Herrera, porque mientras el chef Gaytán está explicando, se pone a hacer otras cosas, entonces yo por estar ahí asomada viendo lo que hacía, de repente, se me iba la onda y ya cuando yo empezaba en lo mío ya iban por allá, ya se había adelantado, pero al final me quedó muy bien, estoy sorprendida, todavía no lo creo, o sea, me urge ver mi capítulo para ver que de verdad si soy yo y que sí lo hice y que sí pude, y se lo quiero demostrar a mucha gente que no me cree”.

Martha Figueroa en Todos a la cocina. ESPECIAL/CORTESÍA DISCOVERY MÉXICO.

¿Cómo fue la preparación para hacer este capítulo?

“Nos mandaron los ingredientes, y yo veía las cosas y decía '¿esto para qué será?', es más había una cosa así larga y pues era una especie de calabaza que yo no conocía, una calabaza amarilla que nunca había visto; yo las berenjenas nada más las había visto en los emojis o ya cocinada, cuando llegó dije ¿qué iremos a hacer con la berenjena? hasta que ya te van diciendo todo, y en el momento que me dijeron vamos a hacer ratatouille, me voy para atrás, se me hacía dificilísimo”.

¿El resultado fue lo que tú esperabas?

“Yo sí, me quede sorprendida, sí en el sentido de que me habían comentado que era un programa padrísimo, aunque no sabía cómo iba a funcionar, me quede encantada, no podría ser de otra manera cuando tienes estos dos íconos de la cocina juntos en un programa. Si cada uno en un programa por separado son muy padres, ahora juntos, más en mi caso una familia que era una señora con dos niñas que les gustaba la repostería. La mezcla quedó increíble, entonces yo ahora ya me siento como que formó parte de otro colectivo, ya no nada más soy la del mitote, también puedo ir a los programas de cocina, me gustó mucho”.

Las Betech en Todos a la cocina. ESPECIAL/CORTESÍA DISCOVERY MÉXICO.

¿Cuánto tardaron en hacer el programa?

“En mi caso por la mañana, pocas horas, y la verdad, como que fluía muy rápido, una vez que todos arrancamos porque estábamos los cuatro ahí viendo y estaban checando las cuestiones técnicas de cada uno, de pronto, 1, 2, 3, ya vamos a empezar y ya, de aquí a que arranquemos es como en vivo, no vamos a cortar a menos que sea necesario. Era como muy emocionante, creo que se cortó por un par de cosas técnicas, pero le seguíamos donde nos quedábamos. Luego estábamos jajaja, y de repente, el chef, al final dice ‘ahora sí, ya nadie hable, nadie diga nada, tranquilos, vamos a emplatar y el que no ponga atención no va a saber cómo’ y entonces te entra un nervio, tienes minutos para emplatar, y quedó muy bien. Si es un proceso emocionante y super relajado, porque es increíble cómo logran resolver en producción qué cámara van presentando o cuáles dos, o cuáles van como combinando las cuatro personas, dos o tres. Me encantó, o sea, si es super natural y creo que el público se va a identificar mucho porque es lo que nos pasa, a los que saben y a los que no damos una en la cocina, son situaciones del día a día y sí aprendes”.

En el ámbito profesional ¿Cuál fue el aprendizaje al hacer un programa de cocina?

“Lo que te deja convivir con otras personas que piensan diferente y hacen cosas distintas a ti, porque habitualmente te quedas en tu círculo de gente que conoces de la chamba o de la escuela o que más o menos andas en lo mismo con ellos, entonces esto es bien padre, conocer otras cosas, pero además en mi caso que vean que sé hacer otras cosas, sí sé manejar, sí sé cocinar, sí sé hablar de muchos temas, sí estudié, o sea, sí leo, hago muchas cosas, pero también a la mejor no lo había enseñado, mostrado y eso está padre. A la mejor el público se sorprende a los que nos va a ver en otras facetas, porque hay comunicadores, periodistas, actores, futbolistas, entonces eso está bueno, verte en otras áreas, y en mi caso, me encanta que vean que tengo potencial para otras cosas. Creo que eso aprendimos todos en la pandemia, que hay que diversificarnos para salir adelante, creo que esa es una lección que nos han dejado los últimos tiempos y que si hay que adoptar, porque si te atreves sí funciona”.

Ratatouille de atún, el platillo de hoy en Todos a la cocina. ESPECIAL/CORTESÍA DISCOVERY MÉXICO.

Después de “Todos a la cocina” ¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Comparto con Karla Gómez en Hoy tres día a la semana, estoy los fines de semana con Juan José Origel en el programa Con Permiso en Unicable, acabo de hacer un programa de escuela de manejo, y estoy escribiendo un libro para niños, que eso me tiene muy contenta. Había escrito otras cosas, libros que tienen que ver con el espectáculo, pero este es un libro para niños y lo estoy escribiendo y aprendiendo mucho, además es una forma muy específica de escribir, o sea, los libros de niños tienen como su A, B, C y estoy muy contenta haciéndolo, ojala que esté listo pronto y lo que venga. A mi me encantan los libros de todos tamaños, colores y sabores, y siempre había tenido la inquietud, y ahora, dije ‘pues ¿por qué no?, ahora que me siento tan listilla, porque ya vi que puedo hacer otro tipo de cosas, y dije ‘si no lo hago ahorita, cuándo’, entonces me daba un poco de miedito hacerlo y ahorita ya me lancé, ojalá que pronto salga”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Les va a gustar mucho, ojalá al público le guste, es un formato que yo que tengo muchos años haciendo televisión, no había visto un formato como ese y esa fue una de las cosas que me encantó del proyecto, hacer algo fresco, distinto, me encantó”.

XM