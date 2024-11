Lin, a quien se le conoce como “Lin Games” comenzó a los 14 años su canal de YouTube con videos de tutoriales de cómo personalizar la computadora o cómo editar y diseñar en photoshop. Después se adentró en el mundo gaming y el roleplay para convertirse en la famosa gamer que es actualmente.

Lin Games regularmente sube videos los lunes, martes y domingos, suele grabar Minecraft, Roblox, GTA, entre otros juegos. Así que si quieres conocer un poco de su contenido, ya sabes cuándo puedes buscar el más reciente.

Pero eso no es todo, Lin Games debuta como escritora con el libro "Kwiis University" de la Editorial B de Blok del grupo Penguin Random House. Y en entrevista para Gente Bien, ella habla de este primer libro.

Lin Games. ESPECIAL/PENGUIN RANDOM HOUSE.

¿Cómo nace la idea de hacer “Kwiss Universty”?

“Este libro está basado en una serie que tengo para mi canal de videos, que también se llama Kwiss University, hace años que empecé a grabarla. Me considero una persona como muy soñadora, que todo el tiempo en mi cabeza estoy haciendo historias, entonces se me ocurrió que era una muy buena idea hacer una historia con mis compañeros de graduación, entonces lo hice realidad a través de videos y hace cuatro años que no subo un video de estos, porque es un poquito más complicado estar grabando, los actores, bueno, las personas que hacen los personajes, entonces les dije a mis suscriptores justamente, que les gusto tanto que “me encantaría sacarlo en libro, y al final, estuve feliz porque fue algo que sí se logró”.

¿Cómo fue el proceso de hacer este libro?

“A nivel de escritura, tengo ya bastantes añitos haciendo esto porque yo iba escribiendo la historia a través del guion, pero desde que lo deje de grabar como que lo dejé en un pendiente, un veremos y más adelante. Apenas hace unos meses me contacto Penguin que tenía muchas ganas de colaborar conmigo en un libro y entonces fue ahí donde dije ‘uff, ojalá que pueda revivir mi historia’, y pueda, o sea, ya que tengo un poco adelantado lo que es la historia, ojala que me den la chance de hacerlo y resultó que sí, finalmente pude sacarlo gracias a Penguin, obviamente muy de la mano con ellos, porque este es mi primer libro, no sé nada sobre escribir, tomamos la base que ya tenía hecha en video y la seguí escribiendo, ellos me fueron ayudando, así que realmente fue muy de la mano. Tiene menos de seis meses, como ya estaba bastante avanzada, ya tenía en mi mente toda la historia, pues realmente fue muy fácil continuarlo”.

¿A quién está dirigido?

“Pueden leerlo de todas las edades, a partir desde bien chiquitos, 12, 13 años en adelante, incluso no pondría un límite de edad porque creo que hasta adultos, adultos mayores podrían leerlo. Yo creo que es para todas las personas porque es un libro muy cotidiano, que trata sobre aventuras en la escuela, momentos divertidos, romance, siento que realmente todo mundo lo puede leer”.

Kwiis University. ESPECIAL/EDITORIAL B DE BLOK.

Inspirada en la historia que hiciste en video ¿qué parte te faltaba en esta trama?

“Hicimos bastantes modificaciones en la historia, metimos algunos personajes extra como para no vernos en el mismo grupito de siempre –Silvio, Permon, Pancracio, Dany- somos cinco personitas, pero en este libro incluimos algunas más para darle más vivacidad, a final de cuentas es la historia de una universidad, donde hay bastantes personas, entonces metimos más personitas, competencias, eventos, ese tipo de cosas, por ejemplo, en mi serie de videos no paso tal cual, los eventos, las competencias, pero fue muy de la mano también, en el sentido de romance yo creo que fue lo más cercano”.

¿En qué está inspirada esta historia?

“Está inspirado en mi personaje del canal, en su relación que tienen, cómo se conoció con sus compañeros de trabajo, que son con los que siempre grabo, entonces está inspirado en nosotros y en cómo nos conocimos”.

Eres la primera gamer mexicana en Penguin Random House en hacer un libro ¿Conoces algún otro gamer que ha escrito libros?

“Sí, conozco, de hecho a varios gamers que han escrito libros, compañeros, pero no son de México, por ejemplo, conozco a gente de Colombia, de España, de Argentina, pero de México no”.

¿Cuál consideras que podría ser el impacto de este libro?

“Literalmente este libro está basado en mi serie más famosa del canal, que todo el tiempo me la piden, yo siento que puede dejar un bonito mensaje de superación. Mi personaje se adentró a través de varias travesías en la universidad de los eventos, en las competencias, las amistades o el amor, yo siento que ayudo mucho a su autodescubrimiento, entonces siento que da un bonito mensaje como para esforzarse, no rendirse y luchar por sus sueños”.

Lin Games. ESPECIAL/PENGUIN RANDOM HOUSE.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Ahorita más que nada, a mediano plazo podría ser llegar a los dos millones de suscriptores, pero creo en general el sueño más grande que tengo es formar una comunidad muy grande, y sobre todo, unida, porque eso es lo que a mí me gusta; de mi comunidad yo admiro muchísimo que somos una comunidad muy linda, siempre estamos apoyándonos entre nosotros, entonces es lo que yo anhelo tanto en videos como en directos o en general en post, siempre tener una comunidad grande, y sobre todo, sana, bonita, que apoye”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Ahorita de proyectos me gustaría mucho sacar merch de ropita, un libro para colorear, porque a mí me gusta muchísimo colorear y sé que tengo mucha audiencia que le gusta colorear, entonces también alguna libreta o peluches. Tengo varias ideas, como que están en veremos si las saco, pero si hay muchas cositas que quiero sacar”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Nada más decir que se lo dedico muchísimo a mis fans, porque gracias a ellos continué con la historia porque no pensé que les iba a gustar tantísimo, y a final de cuentas pude haber hecho un libro de cualquier otra historia, pero gracias a todo el apoyo que recibió la serie en mi canal es que decidí sacar un libro de Kwiis University. Le está yendo muy bien, así que agradecerle a todas las personas que ya me conocen e invitar a las nuevas personas que aún no me conocen o que quizás me están apenas conociendo por mi libro a conocerme a través del libro porque mi personaje refleja mucho, incluso de mi persona, y comprar el libro porque trata una historia bonita y creo que vale la pena leerlo”.

¿Te gustaría hacer un segundo libro?

“Si, me encantaría, yo ya voy pensando incluso en esas cosas, esperemos que ojala que sí se pueda lograr”.

Kwiis University. ESPECIAL/EDITORIAL B DE BLOK.

Kwiis University

Todo mundo desea entrar a Kwiis University, pero muy pocos son los elegidos...

Así es como inicia una de las etapas más maravillosas en la vida de Lin en una escuela que le cambiará por completo su forma de ver la amistad, la convivencia entre compañeros, las tardes de estudio y hasta los celos y el amor. Cada clase es una nueva aventura con los chistes de Dany, las tareas del profesor Pancracio, la competitividad de Permon y un extraño cambio en la conducta de Silvio.

Sé parte del camino de Lin para ir de la adolescencia a la adultez, mientras encuentra su talento, su esencia y sobre todo su fuerza interna para ser una chica capaz de realizar cada uno de sus sueños.

Lin Games. ESPECIAL/PENGUIN RANDOM HOUSE.

Los favoritos de Lin Games

Pasatiempo: “Te podría decir que tengo bastantes hobbies, uno de mis principales y que casi todos conocen es que me encanta jugar videojuegos, eso es algo que desde bien chiquita me encanta; otro pasatiempo sería colorear, no diría como tal dibujar porque a veces eso si me estresa un poquito, pero colorear es como muy entretenido, también me gusta leer y ver series”.

Videojuego: “De mis juegos favoritos hay uno que se llama League of Legends, ese me encanta, pero obviamente también por mi comunidad me gusta mucho un juego llamado Roblox y otro llamado Minecraft”.

Gadget: “Mi celular o mi computadora”.

App: “Instagram”.

Color: “Rosa, me encanta”.

Bebida: “El café”.

Platillo: “Hace un tiempo habría dicho que tacos dorados de queso, pero me veo muy hacia las hamburguesas, entonces yo creo que una hamburguesa con unas papas fritas”.

LinGames

Twitter: @LinGames_

Instagram: @lingames_

YouTube: Lin Games

Tik Tok: @lingames

XM