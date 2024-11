Gemma Hortet es dietista holísitica, especializada en nutrición energética y vitalidad, quien con más de 15 años de experiencia en cansancio y trastornos digestivos, ofrece consultoría individualizada online para aprender a mejorar la digestión y la energía. Y para compartir sus conocimientos y llegar a más personas en el mundo, escribe el libro Alimenta tu vitalidad de Editorial Diana de Grupo Planeta. Y en entrevista para Gente Bien, platica sobre este título.

Gemma Hortet. ESPECIAL/GRUPO PLANETA.

¿Qué fue lo que te motivó a escribir “Alimenta tu vitalidad”?

“Mi propia experiencia personal, el hecho de que siempre he sido una mujer con una genética yin, donde todo iba muy lento, las digestiones, la eliminación de tóxicos, el metabolismo y me encontraba siempre cansada siendo muy joven. Todo esto me llevó a investigar los diferentes tipos de nutrición y otras filosofías orientales e investigaciones hasta que poco a poco fui creando mi propio método de nutrición energética para vitalizarme; y como vi que eso funcionaba en mí, empecé a aplicarlo en los pacientes que iban surgiendo. Al cabo de varios años con esta metodología llegó el momento de escribir el libro, donde lo que hago es una explicación de cómo aprender a conocerte, saber cómo eres para poder después aplicar lo que necesitas, porque los alimentos no son sólo una parte bioquímica que es lo que explica la nutrición convencional, no son sólo hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas y minerales, los alimentos son energía y hay alimentos que tienen una energía más hidratante, más fría y hay alimentos que tienen una energía más calorífica y más concentrada, más nutritiva intrínsecamente. Además de la alquimia de la cocina, depende de cómo tú cocines un mismo alimento, tienes un tipo de energía u otro, y eso es muy importante para equilibrarte y conseguir tener más vitalidad”.

¿Cómo fue el proceso de realizarlo?

“En escribir el libro tardé un año, en la recopilación de toda la información he tardado muchísimo más tiempo, porque ha sido realmente crear un método con una base que era la filosofía taoísta, la medicina china, la naturopatía, varias disciplinas, la psico-neuro-inmuno-endocrinología de las que me he formado, la misma dietética convencional y con todo esto ir generando un programa, un método progresivamente, y recopilando la información, que antes no estaba en un libro, estaba en mi formación estrella que es el máster en nutrición y cocina energética, que vengo impartiendo hace más de 10 años y 15 ediciones, y al final, la recopilación durante un año escribiendo se ha transformado en este libro”.

¿A quién está dirigido?

“Básicamente está dirigido a mujeres, porque las personas que más padecemos este cansancio crónico oculto y que parece que tenemos que ser supermujeres, y llegar a todo, aunque realmente no podamos porque estamos agotadas y parece que no nos podemos quejar de que estamos intrínsecamente agotadas, entonces realmente está muy enfocado a mujeres, sobre todo, a esta mujer que a veces es mamá o no, pero que lleva una casa, el propio trabajo de mantenerte viva y tener salud, más trabajar fuera de casa, más todo lo que te exige la sociedad que tienes que ser, y eso te agota, sobre todo, si tú no sabes cuáles son tus límites. Explico el autoconocimiento como una fuente para saber cuáles son tus fortalezas, o sea, en qué punto tu cuerpo funciona muy bien, y en qué punto tu cuerpo no funciona tan bien, que son tus debilidades o tus talones de Aquiles, y a través de unos buenos hábitos de vida y de una buena alimentación se trata de potenciar las fortalezas y mejorar las debilidades, protegerlas para que no te limiten en lo que tú quieras ser o hacer en la vida”.

Gemma Hortet. ESPECIAL/GRUPO PLANETA.

¿En qué consiste la nutrición energética?

“Primero que todo, viene de la filosofía taoísta, aunque explico que he hecho mi propia metodología, se trata primero de ver cómo eres, tu constitución base, tu genética, qué tendencia tienes, si tienes una tendencia más yin que es más lenta, hay personas que normalmente son más activas por la mañana y que por la tarde noche están totalmente agotadas, esto se llama una persona de constitución yin. O si eres más de tendencia yang, que son personas de más tarde noche, más nocturnas, todo funciona mucho más rápido, digieren y eliminan rápido, que tienen tendencia quizá a diarrea, a tener enfermedades de impacto, más agudas y que son impulsivos. Primero es identificar qué tipo de constitución eres, qué genética, qué estilo de vida tienes, que se llama la condición, que es qué haces cada día, cuál es tu trabajo, si tienes familia o no, personas a cargo, si trabajas por la mañana o por la tarde, si vives en la ciudad o en el campo, toda esta condición influye en tu salud. Cuando tenemos todas estas piezas del puzzle, lo que hace la nutrición energética es buscar aquellos alimentos que sabemos que bioquímicamente funcionan bien para el ser humano, los mejores carbohidratos, las mejores proteínas, las mejores grasa, las mejores vitaminas y minerales, y además la energía de cada uno de éstos depende de cómo tú eres, cómo los vamos a cocinar, a colocar durante el día para potenciar esa constitución y esa condición y que saques lo mejor de ti, eso es lo que hace diferente la nutrición energética a lo que haría una nutrición convencional, potenciar tus recursos internos a través de los hábitos y el estilo de vida y la nutrición adecuada”.

¿Cuáles son los principales beneficios de este tipo de nutrición?

“Te ayuda a tener mejor calidad de vida, yo siempre digo, uno no puede saber cuántos años va a vivir porque a veces ocurren desastres o hay una genética muy pronunciada que te hace desarrollar una enfermedad, pero lo más importante es que esos años que te toquen vivir sean de calidad, o sea, que tengas el menor dolor posible y que tengas la máxima capacidad funcional, que puedas hacer todo aquello que te permite ser autónomo: Caminar, vestirte, ir a comprar, pasear, disfrutar de la vida, entonces esta nutrición potencia eso, potencia sobre todo tu calidad de vida, y al potenciar tu calidad de vida y tu estado de ánimo, que seas más feliz, que estés más contento porque todo lo que comemos influencia en tu estado de ánimo, en cómo vas a sentirte en tu mente, te hace más longevo, pero con más calidad de vida”.

¿Este método lo puede utilizar cualquier mujer de cualquier edad?

“Realmente a partir de cualquier edad en el momento que eres una persona adulta, lo que son niños tendría que llevar un acompañamiento más personalizado porque se están desarrollando, pero una vez que ya eres adulto, sin ningún problema cualquier persona puede leer el libro y sacar mucha información de cómo puede mejorar su vida con este método”.

Gemma Hortet. ESPECIAL/GRUPO PLANETA.

¿Cuál fue el mayor reto que enfrentaste al hacer el libro?

“Resumir -risas-, resumir todo el conocimiento en algo que fuera muy, muy práctico, es muy pedagógico y sencillo para que cualquier persona pueda leerlo, o sea, hacer eso sencillo para que cualquier persona sin tener conocimientos de nutrición pueda aprender mucho de nutrición fue el mayor reto. Que pudiera guiar a todo el mundo, que cualquier ama de casa, cualquier persona que no sepa nada de nutrición pueda aprender un ‘montón’ leyendo el libro”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos después de la promoción de este libro?

“Me encantaría hacer un segundo libro, donde explicará más contenido, sobre todo, recetas para aumentar la vitalidad, me encantaría poder continuar en esta línea de escribir para poder ayudar a las personas y también me gustaría hacer un libro dedicado para las mujeres en la época de la menopausia, también es un momento vital donde necesitamos mucha información buena y acompañamiento para poderlo transitar, porque la mujer actualmente vive tantos años, que va a pasar más años de su vida sin menstruación que con menstruación y no sabemos cómo abordar eso, para tener las menores consecuencias posibles en nuestro cuerpo”.

¿Quién quiera una consulta contigo desde México cómo te puede contactar?

“Escribiendo un mail a info@gemmahort.com y allí le entendemos porque todas las consultas las hacemos por videollamada, por zoom, sin ningún problema y también en mi página web que es www.gemmahort.com, puede ver diferentes cursos grupales donde puedo ayudar muchísimo a acompañar personas en un programa más grupal”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Me gustaría compartir la importancia de cuidarse, o sea, nosotros pensamos que cuidar nuestra salud sólo se va a manifestar a nivel físico, hay personas que sólo piensan que si te cuidas y a través de la nutrición energética es muy individualizado el resultado, piensan que sólo van a tener un cuerpo mejor o una salud mejor en cuanto a no enfermar, pero se nos olvida que con ese método es que si tú te cuidas y te das aquello que necesitas de verdad, lo que mejora muchísimo es tu estado de ánimo, tienes más vitalidad, más motivación, más ganas de hacer cosas y te sientes mucho mejor a nivel de sentido del humor y eso es muy importante, porque hemos venido aquí a pasarlo bien”.

Alimenta tu vitalidad. ESPECIAL/EDITORIAL DIANA.

Alimenta tu vitalidad

Es un libro con el que por fin aprenderás a alimentarte para sentirte con tu máxima energía. A partir de la visión integradora de las dos culturas, la occidental y la oriental, se aprenderá a escoger mejor los alimentos y a usarlos estratégicamente para mantener la salud y energía, prevenir las principales enfermedades y sanar.

Gemma Hortet introduce en la nutrición energética, la nutrición del sentido común, la que tiene en cuenta cómo eres, dónde vives, de qué trabajas y en qué momento vital te encuentras. Te ayudará a sentar las bases para empezar una nueva forma de alimentarte, más alineada contigo misma para hacer frente a tus retos diarios y evitar el cansancio crónico que protagoniza el siglo XXI.

Gemma Hort

Instagram: @gemmahort

XM