Alex Toledo es un escritor de Ciudad de México, quien actualmente promociona su reciente libro titulado El sueño en el que me sumergí de Black Birds de la casa editorial Penguin Random House.

Comunicador y terapeuta humanista especializado en relaciones interpersonales y desarrollo humano, Alex Toledo comenzó su carrera como escritor a los 18 años publicando en varios blogs y sitios de Internet, hasta que en 2018 se volvió autor publicado con su primera obra.

"El sueño en el que me sumergí" narra su experiencia espiritual después de enfrentar una grave enfermedad y salir fortalecido. Narrado en primera persona, Toledo invita a reflexionar sobre la importancia de valorar y celebrar la vida.

En entrevista para Gente Bien, Alex Toledo platica sobre este nuevo libro y cómo esta experiencia cambió su vida.

¿Por qué creaste este libro?

“Este libro es muy personal, creo que su misión es no solamente retratar y contar mi experiencia como sobreviviente, ya que en el 2022 fui ingresado de emergencia al hospital por una neumonía muy grave; el libro trata sobre la experiencia que tuve mientras mi cuerpo estuvo en la cama del hospital, también habla de lo importante que es considerarnos sobrevivientes, saber que hemos luchado y ganado batallas que nos hacen ser quienes somos, entonces creo que esa es una de las principales razones por las que quise compartir este libro. Para validar que en el mundo habemos personas que hemos vivido experiencias fuera de serie, que no podemos comprobar, que no podemos explicar, que escapan a la lógica y a la razón, pero que no por eso dejan de ser reales; y también por esta necesidad de ayudarle a las personas a reconectar con sus historias de supervivencia, porque creo que todos somos sobrevivientes y todos hemos atravesado situaciones umbrales de las que creímos que no íbamos a salir, y sin embargo, aquí estamos”.

¿Cuánto tiempo después de tu recuperación empezaste a escribir este libro?

“La verdad es que me tardé un poco, yo salí el 18 de noviembre de 2022 del hospital, y no fue sino hasta finales de diciembre que yo empecé a escribir todo lo que recordé en una libreta. De diciembre de 2022 a octubre de 2023 me la pasé dándole vueltas a eso que había escrito en la libreta, cómo lo iba a escribir en un libro, por qué lo tenía que escribir, de hecho, yo no lo quería escribir como un libro, pero cuando le conté esto a mis editoras ellas me dijeron ‘tienes que escribirlo, esto es importante que lo cuentes’, y pues casi, casi que me dieron el contrato y me comprometí a hacer el libro, que al final fue una buena decisión, está resonando mucho con la gente, está teniendo una gran respuesta, estuvimos dos semanas seguidas en el número uno de los más vendidos de Amazon, en fin, creo que era necesario hacerlo. Si me tardé todos esos meses en decidir cómo hacerlo, pero la forma en la que lo escribí y ya pasarlo a las hojas de la computadora pues me tardé un par de meses, el 31 de diciembre de 2023 le mande a mi editora el manuscrito, entonces prácticamente fue como un año de trabajo”.

¿A quién está dirigido?

“Yo creo que a todo el mundo, porque todo el mundo hemos sobrevivido, de entrada todos sobrevivimos a una pandemia, aquí seguimos, y además si contamos las historias personales de cada uno, creo que todos tenemos algo a lo que hemos sobrevivido, entonces yo creo que el libro va dirigido a todas las personas que han atravesado algo fuerte y que siguen aquí; también que han vivido cosas raras, extrañas o que conocen a alguien que ha tenido experiencias que no saben cómo explicar, pero que son parte de la experiencia humana”.

¿Por qué enfatizas en el libro que eres un sobreviviente?

“Porque al final es mi historia, es la historia de alguien que sobrevivió y creo que ahora me concibo así, como un sobreviviente, sobreviví a algo que era casi imposible, el pronóstico mío era tan reservado, había tan pocas probabilidades de que yo sobreviviera, en una entubación el 18% de las personas sobreviven al procedimiento, entonces eso es muy poquito, realmente sobrevive una nada del porcentaje total de las personas que se entuban, me gusta hacer hincapié en eso porque no solamente es la historia de alguien que vivió algo loquísimo mientras estaba su cuerpo en la cama de un hospital, sino la historia de alguien que realmente atravesó una situación que pudo no haber atravesado y creo que el seguir aquí y mencionar eso, por supuesto, que tiene que enfatizarse, porque realmente pudo no haber ocurrido así”.

Un viaje espiritual para celebrar lo importante de ser sobrevivientes

¿Qué fue lo más difícil de pasar los textos de una libreta a convertirlo en un libro?

“Creo que al final de alguna manera, la libreta fue esta guía, fue el guion para poder armar todo este entretejido, yo pensé que la libreta me iba a ayudar porque yo me iba a olvidar de todo esto, pero no, la verdad es que pude haber no escrito las cosas en la libreta y realmente me acuerdo de todo, yo veo todo en mi cabeza como si hubiera sido ayer. Lo complicado de pasarlo de la libreta al libro, creo que más bien fue saber cómo bajar a letras, a palabras algo tan abstracto, tan personal, tan metafísico como lo que yo viví porque en mi mente lo tengo muy claro, pero explicarlo todavía en voz alta inclusive me cuesta trabajo, entonces pase muchas horas frente a la computadora ideando tratando de descifrar cómo le voy a contar a la gente que me fui a un lugar que no sé cómo se llama, vi seres que no he visto nunca, que no tenía idea de su existencia, que me hablaron y me dijeron cosas, me llevaron a lugares y a sitios, al final creo que todo lo que está en el libro no es más que justo el resultado de esas horas de trabajo y de todo el tiempo que pase tratando de traducirme a mí mismo esta experiencia, y no es para convencer a nadie de nada, o sea, la gente puede tomar su decisión de creerlo o no, pero no lo hice para convencer a nadie, lo hice justo para compartir esta experiencia y simplemente poner ese tema sobre la mesa”.

¿Qué es ficción y qué es real en “El sueño en el que me sumergí”?

“Creo que la parte de ficción es la forma en la que está hilado un capítulo tras otro, para darle una coherencia y un sentido, pero fuera de eso es una vivencia basada en mi experiencia y lo que yo vi, lo que yo sentí, lo que yo escuché. Tuvimos que ponerle que es un relato ficcionado porque al ser tratado como un relato, un poco novelizado, pues siempre se tiene que recurrir a formas literarias para darle un sentido y una coherencia, ahí estiva la ficción, pero todo lo demás es enteramente una experiencia multisensorial que yo todavía recuerdo muy bien”.

Al momento de repasar esta experiencia al escribir el libro ¿qué aprendizaje te deja?

“De que hay más realidades que ésta, hay más cosas, no porque no las veamos no significa que no existan y que es válido, es válido sentir y tener estas experiencias y que creo que además de eso considerarnos sobrevivientes es importante y es algo que merece celebrarse, tenemos que estar orgullosos de las batallas que hemos ganado, porque esas batallas son las que nos convierten en las personas que estamos destinadas a ser”.

¿Cuál es el mensaje de “El sueño en el que me sumergí”?

“Que la gente resignifique sus procesos de lucha, sus batallas ganadas, también las que han perdido, pero que celebren el seguir aquí, y que puedan apreciar justamente cada instante, cada momento, y que sepan también que no estamos solos, que hay otras cosas más allá de nosotros, de esta realidad, que estamos acompañados y que aunque no lo veamos no significa que nuestro rumbo por esta tierra sea en solitario, la verdad, es que estamos más acompañados de lo que creemos”.

Después de esta experiencia, ahora, ¿qué es lo importante para ti en la vida?

“Yo creo que después de esta experiencia lo importante para mí es el presente, estar en el momento presente, creo que a raíz de esta experiencia concienticé aún más eso, creo que yo vivía en una carrera contra el tiempo, y ahora no, vivo mucho en el presente, me gusta estar en el presente, como que siento que ya no hay prisa de nada”.

¿Qué cambios has hecho en tu vida desde entonces?

“Creo que el cambio más grande es ese, justo, estar en el momento presente, ir con más calma, ser más paciente, saber que no urge nada, que realmente no urge nada, que hay tiempo, ir paso a paso, sin presión y sin prisa; ahora que voy más despacio creo que me siento mejor”.

¿Cuál es tu visión de la vida ahora?

“Creo que mi visión de la vida no cambió, salvo por el hecho de apreciar un poco más los momentos que se viven, apreciar la cotidianeidad, no dar por sentado este día a día, creo que es eso, pero te mentiría si después de esta experiencia me volví Krishna o Buda y ahora voy evangelizando a la gente por ahí. Hay mucha gente que romantiza estas experiencias, y de repente, sienten que ya son iluminados, y está bien si hay gente que así lo siente, en mi caso no es así, pero sí creo que estoy más consciente de las pequeñas cosas que son, a veces, muy satisfactorias y yo creo que las pequeñitas cosas que vamos viviendo en nuestro día a día son las que realmente nos dan emociones gigantescas”

Ya puedes dar una respuesta de ¿para qué te paso esto o por qué tuviste que atravesar por esta situación?

“Sí, lo entendí porque me lo explicaron ahí a donde fui y yo tenía que salvar, resolver y sanar asuntos pendientes con los hombres del linaje de mi familia por parte de mi papá”.

¿Qué otros proyectos tienes?

“Ahorita estoy muy enfocado en la promoción de este libro, todo el año que viene va a ser año de ferias, estaré de gira por toda la República, tengo ya idea de lo que quiero escribir después, pero no me gusta sacar libros cada año, entonces yo creo que mi siguiente proyecto verá la luz a finales de 2026, así lo tengo planeado ya con la editorial y ahorita me voy a concentrar en este nuevo libro que creo tiene un mensaje que vale la pena difundir”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Lo importante está en sus páginas, sólo decirle a la gente que abra su mente, que estén dispuestos a viajar a un lugar muy lejos de aquí, y que al final, tienen toda la libertad de sacar sus propias conclusiones, no pasa nada, no es para adoctrinar a nadie, pero creo que es bueno que los libros nos den otras perspectivas de otras realidades. Espero que esté libro sea muy sanador para la gente que lo pueda leer, así como fue sanador escribirlo, y ya nos veremos en las ferias, próximamente estaré en la FIL de Guadalajara, el 6 de diciembre, a las 19:00 horas, me va a dar mucho gusto que me puedan acompañar en esa feria y todas las que vengan”.

El sueño en el que me sumergí

El 3 de octubre de 2022 inició un viaje inesperado. Algunos dirán que fue un largo sueño, pero yo estoy convencido de que en verdad estuve muy lejos de aquí. Durante 22 días, mientras mi cuerpo permaneció en una cama de hospital, otra parte de mí viajó a un sitio donde me enfrenté a verdades ineludibles que todavía sigo descifrando. Pero ahora entiendo que, si volví, fue para compartir contigo la experiencia de convertirme en sobreviviente.

Alex Toledo

