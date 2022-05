Kalinda Kano creció en Playa del Carmen, Quintana Roo. A los 19 años se fue a vivir a Ciudad de México, donde estudió fotografía y trabajó como conductora de televisión durante más de 15 años. Hace tiempo decidió dar un giro: Cambiar los reflectores por la playa y las jornadas agotadoras de trabajo por tiempo de calidad en familia.

Ahora se concentra en aprender e integrar prácticas de bienestar en su día a día, se certificó como maestra de yoga y como coach de nutrición integral. Ha explorado distintos caminos y métodos con la intención de construir herramientas que le sirvan a ella y a otras personas que quieran transformarse. Además de crear contenido para redes sociales, brinda asesorías, cursos y talleres de bienestar y belleza integral.

Hace unos meses lanzó el libro Perfectamente Imperfecta, por lo que en entrevista para Gente Bien, la autora platica sobre este título.

¿Cómo nace la idea de escribir este libro?

“En realidad surgió de una manera muy natural, muy espontánea, yo estaba pasando por un momento de vida, ya había pasado por algunas situaciones fuertes que me hicieron revalorar la manera en la que estaba viviendo, las decisiones que estaba tomando, y poco a poco, empecé a compartir parte de este proceso en redes sociales porque me di cuenta de que había muchas mujeres que como yo, se sentían completamente agobiadas por tratar de hacer demasiadas cosas en su vida, entonces era un tema que generaba mucha empatía, mucho interés, mucha unión. Y entonces naturalmente de compartir surgió la idea de plasmar eso de una manera más formal y de poder hacer este libro que pudiera acompañar a las mujeres que estuvieran pasando por procesos similares”.

¿Cómo fue el proceso de escribir este título?

“No retomé como tal ningún escrito, pero si ya tenía idea de qué puntos en común atravesaban la mayoría de las mujeres, de cuáles son los temas de interés como por ejemplo la maternidad, la relación de pareja, la vida profesional, como que sí me fui dando una idea. Yo digo que hice sin querer como un estudio de mercado, porque podía publicar algo y me daba idea de qué generaba más interacción, dónde estaban la mayoría de las mujeres. Y luego, a partir de que lo empecé a escribir, yo creo que lo escribí en unos dos, tres meses, siempre acompañada de mi editora, de Tamara Gutberg de Editorial Planeta, y ella también me fue como guiando y me decía “esto es más interesante, vete por aquí”, fue un proceso muy divertido”.

A lo largo de este tiempo que tú estuviste plasmando los temas de interés ¿Qué aprendiste al hacer este libro?

“Honestamente me di cuenta de que ya había recorrido mucho camino, creo que a veces no nos damos el crédito de ver qué tanto hemos crecido o aprendido sobre nosotros mismos hasta que no tenemos un proyecto así, de plasmar, o no tenemos que mostrárselo a alguien, entonces me sentí muy orgullosa de mí misma, como que dije ‘wao, de verdad que si has caminado todo esto’ y pues hermoso darme cuenta y también como para poderlo compartir”.

¿Hubo algún reto al que te hayas enfrentado al momento de escribirlo?

“El reto pandémico al que nos enfrentamos todos los últimos dos años, que en este caso, es un libro sobre cómo no sobrecargarte, y justamente, terminamos todos sobrecargándonos entre trabajo, presión, todo, ansiedad, miedo y un montón de cosas, entonces fue muy interesante ‘a ver si es cierto que te puedes mantener relajada’, y afortunadamente, sí pude algunas veces y otras no”.

¿A quién está dirigido?

“Principalmente a un público femenino, de hecho, en el libro me refiero a la lectora, en femenino, pero me he dado cuenta que también le funciona muy bien a los hombres, hay muchos temas que también son aplicables para ellos, entonces son bienvenidos también, por supuesto, a leerlo”.

¿Cuál fue el suceso que detonó que dejaras tu vida anterior y comenzarás a cimentar una vida de bienestar?

“Siempre me ha gustado muchísimo el bienestar, en esta parte como de lo que conocemos como bienestar físico, la yoga, comer bien, hacer ejercicio, dormirme temprano, esa parte siempre la practiqué. Pero creo que cometí el error que muchas personas cometemos, de pensar que eso es todo, olvidándome por completo de atender mis temas mentales y emocionales, y a raíz de que empezaron a surgir cosas en ese tipo de situaciones en mi vida, donde ya no me sentía muy bien emocionalmente, tuve que parar para revalorar y darme cuenta que la salud tiene mucho más que ver con lo que sucede a nivel emocional que solamente ir al gimnasio tres veces a la semana”.

Kalinda Kano. ESPECIAL/CORTESÍA KALINDA KANO.

Si alguien tiene una vida tan absorbente o demandante, de querer estar perfectamente en todas áreas ¿Cuál sería el primer paso para convertir su vida a un estilo de vida más sano o sin tanto estrés?

“Yo creo antes que nada, pensar por qué estamos haciendo las cosas, por qué verdaderamente queremos o para tratar de quedar bien con la sociedad, creo que ese es un buen punto de partida. Muchas veces estamos persiguiendo un sueño, tal vez, profesional, que ni siquiera es el nuestro, nada más porque pensamos que lo tenemos qué hacer o incluso la decisión de las mujeres de ser madres, a veces simplemente lo hacen en automático porque tenemos esta creencia de que es lo que toca. Entonces creo que lo primero es como sentarnos a ver nosotras verdaderamente quiénes somos y qué queremos, y en base a eso, automáticamente te vas a dar cuenta cuáles cosas son un poquito de relleno y no tendrías que estar haciendo, y las que sí estás haciendo que no te vas a ganar una estrellita, nadie te va a dejar salir al recreo antes, si no las haces en una perfección absoluta”.

Si es imposible deshacerte del estrés ¿Qué recomiendas?

“¿Sabes?, aprender a poner límites. Creo que en estos tiempos, sobre todo lo laboral, y en estos últimos dos años, se cruzaron muchas líneas en el home office, entonces ya llegaba un mail o un whatsApp un martes a las 11 de la noche, creo que es importante aprender a separar las áreas de nuestra vida y decir yo trabajo de esta hora a esta hora, o puedo atender y contestar 20 mails al día, pero ya 42 ya no, o a la hora de la comida tal vez no estoy contestando whatsApp y ya después los atiendo. O sea, creo que es importante aprender a no estar disponible todo el tiempo, a todas horas, para todo mundo. Hay cosas que por supuesto no son negociables, el trabajo y también la maternidad, ni modo que ‘no, no tengo ganas de levantarme a hacerles de desayunar’, pues ni modo, es lo que se va a hacer, pero si hay como formas de tal vez no agobiarnos tanto, no es lo mismo levantarte a hacer de desayunar, que hacer de desayunar mientras contestas mails, mientras escuchas un podcats, mientras te planchas el pelo”.

¿Cuál sería una herramienta para una vida plena?

“Yo creo que conocerte para justo decidir lo que a ti te hace feliz”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“La verdad no los tengo definidos todavía, porque sí estoy viviendo muy de acuerdo a mi libro y tomándome las cosas con calma y disfrutando del presente”.

Más de Kalinda Kano

Filosofía: “Calidad, no cantidad”.

Pasión: “Escribir, no necesariamente libros, pero escribir”.

Frase: “Agradece que la gota que derramo el vaso, porque es la semilla del cambio que pedías”.

Libro: “El camino del artista de Julia Cameron”.

Kalinda Kano

Instagram: @KalindaKano.