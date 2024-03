Desde hace cinco años es fundadora y embajadora del movimiento Lucha como Niña, conferencia que se ha impartido más de 160 ocasiones en todo Jalisco, México y Chicago. Verónica llegó a la política hace 12 años y eso le transformó la vida. Tiene maestría en Comunicación Política, fue diputada local, diputada federal, la senadora de Jalisco y la primera mujer jalisciense vicepresidenta del Senado de la República; actualmente es candidata a la presidencia de Guadalajara.

Verónica Delgadillo . GENTE BIEN / JORGE SOLTERO / TONY RODRÍGUEZ

¿Qué te motivó a crear el movimiento Lucha como niña?

“Después de un tiempo como activista y de muchos años como legisladora, me di cuenta que podía hacer algo más para ayudar a transformar mi entorno y también ayudar a construir una ciudad más justa y más igualitaria que genera mejores condiciones para todas las personas, reconociendo las violencias que vivimos todas las mujeres, pero también haciendo una fuerte invitación a trabajar en equipo con los hombres para combatir este sistema machista”.

¿Qué respuesta has visto de la gente en estas conferencias?

“Siento mucha emoción cada que doy una conferencia, al principio me costaba mucho encontrar espacios para llevarla porque el mismo nombre tiene un estigma, pero conforme han visto las conferencias se han abierto lugares para seguir compartiendo este mensaje. Me encanta la reacción que provoca Lucha como Niña, son esos comentarios los que me siguen motivando para seguir”.

Verónica Delgadillo . GENTE BIEN / JORGE SOLTERO / TONY RODRÍGUEZ

En algún momento, ¿Vero ha tenido que “luchar como niña”?

“Todos los días, porque esta conferencia busca resignificar qué es luchar como niña, pareciera que es una ofensa pero en realidad yo pregunto, ¿cómo luchamos las mujeres de este país? Las que son heroínas invisibles que tienen que sacar adelante a sus familias, con una doble o triple jornada y llegan a casa para dar de comer a su familia, a lo mejor cuidar a un adulto mayor, a una persona con discapacidad, esas mujeres que luchan por cumplir sus sueños, por ser las profesionistas que anhelaron, luchan con determinación, entonces no es una ofensa”.

¿Cuáles son los retos o circunstancias a los que se enfrentan las mujeres comúnmente?

“El problema es el sistema machista que está tan normalizado, que incluso mujeres y hombres no somos capaces de verlo; los retos son muchos, porque desde el fondo discrimina, violenta, acosa, paga de manera injusta, genera violencias, pero es este mismo sistema el que reprime a los hombres que no les permite ser libres de sentir y de expresarse, ni ser vulnerables”.

Verónica Delgadillo . GENTE BIEN / JORGE SOLTERO / TONY RODRÍGUEZ

¿Qué te inspira en tu labor diaria?

“Todas las oportunidades y la posibilidad que tengo cada día en poner en marcha mi misión de vida, mi capacidad de cumplir mis sueños. Me levanto con mucha emoción y cuando se atraviesa un reto de repente me duele o me frustra, pero trato lo más pronto posible de cambiar la idea y darme cuenta que es una oportunidad para crecer”.

¿Cómo ha sido para ti trabajar entre hombres en la política?

“Toda una experiencia de aprendizaje, de crecimiento y de construcción. Primero tuve la oportunidad de crecer en una familia donde hay tres hombres y yo soy la única mujer, la más pequeña, eso me ayudó a entender dinámicas y reglas en las que se ha construido esta sociedad. Cuando llegué a la política hace 12 años éramos poquitas mujeres y eso me ha permitido reescribir las formas, ante el reto profesional que hoy tengo estoy aprendiendo mucho, estoy viviendo de la mano de muchas mujeres un momento histórico porque ya nosotras llegamos y accedimos al poder, y ahora el reto es ejercer el poder… y es ahí donde tenemos una oportunidad para enseñar nuevas formas de ejercer el poder”.

Verónica Delgadillo . GENTE BIEN / JORGE SOLTERO / TONY RODRÍGUEZ

FRASE

“El reto más grande es que nuestra llegada permita trabajar en equipo con los hombres para que junt@s construyamos y encontremos mejores soluciones a los problemas que atraviesa nuestra sociedad”.

HIGHLIGHTS: LAS CONFERENCIAS DE LUCHA COMO NIÑA, IMPARTIDAS POR VERÓNICA DELGADILLO, SE REALIZARON EL 9 DE MARZO EN EL TEATRO AUDITORIO CHARLES CHAPLIN.

Verónica Delgadillo . GENTE BIEN / JORGE SOLTERO / TONY RODRÍGUEZ

Nombre: Verónica Delgadillo.

Originaria de: Guadalajara, Jalisco.

Profesión: Ciencias de la Comunicación por el Tec de Monterrey. Licenciatura en Educación Preescolar y Master en Comunicación Política y Electoral.

Redes sociales: @verodelgadillog

+ de Verónica

Descríbete en tres palabras: Valiente, trabajadora y tenaz.

Guadalajara es: Grandiosa.

Comida típica favorita: El chicharrón.

Color: Blanco.

Las mujeres me inspiran a: Darlo todo.

Libro en tu buró: “El deseo de cambiar” de Bell Hooks.

Familia: Hogar y amor.

Nunca salgo sin: Darle gracias a Dios.

Hobbie: Meditar, leer, comer, viajar y tomar fotografías.

Viaje: Descubrir el mundo me encanta viajar.

Momento favorito de tu día: Cuando medito por las mañanas, antes de salir de casa.