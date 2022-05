El reconocido actor Rodrigo Murray participa en la película escrita y protagonizada por Pablo Cruz-Guerrero, La Nave, la cual es dirigida por Batán Silva.

En entrevista para Gente Bien, el actor habla sobre su participación en el filme.

¿Cuál es tu personaje en “La Nave”?

“La Nave es una película basada en hechos reales, sacada justamente de seres humanos en donde no hay buenos, ni malos, sino hay una extensa gama de grises con los personajes, el jefe de Miguel, que es el personaje que interpreta Pablo Cruz, Christian es el personaje que interpreta Rodrigo Murray. Es un jefe bastante estricto, poco flexible, que está tratando de llevar a buen puerto una estación de radio, que por lo pronto no la oye nadie o tiene muy pocas participaciones, y sobre todo, muy pocos patrocinadores. Estos personajes son mucho más cercanos a los espectadores y humanos en general, están muy bien retratados por Pablo Cruz, que es el guionista de esta película y muy bien interpretados por Sebastián Silva, que es el director, de tal suerte, que podemos plasmar en estos personajes gente común y corriente que vive el día de hoy, y nos conmueve ver que hay sentimientos humanos. Mi personaje, Christian tiene toda esa gama de grises en donde no sabes si es bueno o si es malo, o si de plano lo tiras y lo críticas como un ser insensible, que termina siendo, me parece, este vector de rectitud, el deber ser y bajo el estigma del deber la sociedad termina siendo mejor”.

Rodrigo Murray es Christian en La Nave. ESPECIAL/CORTESÍA CMX.

¿En cuánto tiempo preparaste este personaje?

“Nosotros hicimos la película, y luego se nos atravesó una pandemia, lamentablemente afectó no solamente el mercado mundial, sino también las salidas de cine, entonces es una película que nosotros hicimos hace tres años, y finalmente está viendo la luz. Tardamos el tiempo normal de hacer un personaje, yo leí el guión, al principio me gustó y mucho más conocerlo, de haber sido partícipe del rodaje de esta película, porque la película está hecha en tres partes, una la que tú lees, otra la que tú haces y otra la película que se edita. Ahora, durante todo este tiempo, me maravilló el buen gusto por parte de Batán, de Pablo y de Andrés Almeida, que hace un personaje, pero también hace la música de la película, la fotografía de Memo Granillo que es espectacular y todos los compañeros con los que estuve. Se cuenta un cuento triste, que te recuerda que perteneces al género humano, la película te despierta y que va a tocar esas fibras sensibles en el ser humano”.

¿Hubo algún reto al interpretar este personaje?

“El reto de todos los personajes que interpretó, creo que cuando una película está bien escrita, bien dirigida, bien actuada, el proceso se vuelve mucho más simple, entonces es llegar a gozar con la pantalla, con toda la gente que está a tu alrededor, tuvimos unas semanas muy lindas en Pátzcuaro, creo que el reto realmente significaba poder llegar a transmitir estas sensaciones y este vacío humano que queda en el corazón de aquellos que todavía no podemos comprender, como es mi caso, que la naturaleza de pronto se convierta en un monstruo que se lleva niños inocentes, por el simple hecho de estar enfermos; entonces en la medida que nosotros podamos transmitirle eso al espectador, con eso tenemos la función pagada. Yo recomiendo la película claramente como si fuera un asunto de terapia realmente profunda, sales de ahí siendo una mejor persona, a mi me encanta y la voy a volver a ver, y la voy a ver cuántas veces pueda”.

Rodrigo Murray. ESPECIAL/CORTESÍA CMX.

¿Consideras que es una película familiar a pesar de tratar un tema como es el cáncer en los niños?

“Es que me parece que la película es familiar, hay que hablar de cáncer con la familia, hay que hablar de sexo con los niños, hay que hablar de secuestros con los niños, hay que hablar de narcotráfico con los niños, para que nosotros podamos cambiar el mundo que no nos gusta que estamos habitando, hay que hacer el cambio en los que van hacer posible ese cambio más adelante. A mí me parece que esta película acerca a la familia y que acerca la posibilidad del diálogo, y saber que no solamente los abuelitos se mueren de cáncer, sino que lamentablemente también hay niños que el día de hoy están sufriendo y no solamente los niños, sino la familia alrededor de ese niño”.

¿Qué proyectos siguen para Rodrigo Murray?

“Espero poder ir pronto a la capital de Jalisco, porque me encanta Guadalajara, presentando un monólogo que estoy haciendo sobre Leonardo Da Vinci, en el Teatro Xola, por si hay alguien que viene a la Ciudad de México y quiera darse una vuelta por el teatro, vayan a ver el monólogo que estoy haciendo. También estoy estrenando programa de televisión, la cuarta temporada de Renta Congelada, estoy muy agradecido por las posibilidades que tengo, seguramente estaré tratando de hacer alguna serie o alguna cosa para televisión en estos próximos meses, pero no es nada seguro, en este momento estoy haciendo literalmente teatro, cine y televisión”.

