Fiona Palomo es una joven actriz con gran talento, que protagoniza al lado de Alfonso Dosal la película mexicana Un actor malo, el segundo largometraje del cineasta independiente Jorge Cuchí, y el cual aborda un tema que requiere de valentía y que en conferencia de prensa el cast mencionó como “urgente y necesario” tocar.

Por ello, en entrevista para Gente Bien la actriz habla sobre su personaje en este filme.

Fiona Palomo. ESPECIAL/CORTESÍA.

¿Cómo describes a Sandra Navarro?

“Hicimos una tarea muy padre con Cuchí, nuestro director, con Sandra porque decidimos dejarla un poquito en blanco, sólo es una actriz joven, que tiene autoconfianza, pero también miedo de estar comenzando su carrera, y de pronto, le sucede algo que no puede ni digerir, que la rompe, pero sigue estando en un set con no sé cuántas personas y no tiene oportunidad de quebrarse por completo, entonces está muy padre ese contraste de energías, pero realmente la quisimos dejar un poquito en blanco”.

¿Cuál fue tu principal reto al interpretar a Sandra?

“Creo que los planos secuencias fueron un gran reto, estuvo increíble, pero si fue un gran reto porque tienes que pasar de “buenos días, compañeros” –digo, en el metacine (cine dentro de cine)- a la escena que están grabando los personajes, a lo que le sucede, a quebrarte, tienes que pasar por todo y fue un gran reto, pero también muy lindo, porque Cuchí dice que le tienes que dar tiempo a los actores para que le suceda algo al personaje, tienes que ver todo y creo que eso es vital para esta historia, eso fue un reto actoral. Y como actriz y como ser humano fue crear la suficiente comprensión de lo que sería vivir algo así para poder mostrarlo a la pantalla, mostrar como ese dolor y las millones de cosas y sensaciones, emociones, entonces fue una tarea que te va rompiendo el corazón cuando tienes que hacerla pero es vital”.

En este nuevo protagónico ¿cuál fue tu aprendizaje como actriz en “Un actor malo”?

“Aprendí muchísimo de mis compañeros y de Cuchí, son de las personas más, no sé si me gusta la palabra talentoso, porque suena a que nada más son así, y realmente trabajan tan duro, son actores y actrices que hacen muchísimo cine y teatro, son profesionales y son maravillosos seres humanos, son increíbles, aprendí tanto de ellos y de Cuchí que es un genio, yo moría por hacer cine así, estaba muy emocionada de filmar la película, pensaba que ya tenía apertura y conocía ese mundo y cómo sería ese tipo de cine, pero al contrario, fue muchísimo más, entonces fue hermoso, me sentí actriz en esa película realmente”.

¿Cuál fue la razón por la que aceptaste el papel o participar en esta película?

“Porque para mí como actriz es vital contar historias o plasmar realidades que suceden en el mundo, que se sientan como personas de verdad, como ser humano real, creo que es la forma correcta de crear empatía, si no se vuelve un estereotipo y es muy difícil que le llegue a la gente. Estaba increíblemente bien escrito el guion de Cuchí, me encantó, me gustó que enseña este evento desde todos los puntos de vista y que no separa, no te dice lo que tienes que pensar al respecto, sino te permite verlo desde todos los ángulos, hombres y mujeres, entonces está increíble porque es una cosa humana al final del día, creo que sí regresamos a esa base es mucho más fácil entender y digerir algo así, me encantó, y sabía que iba a ser un reto actoral enorme, esa es una parte muy especial”.

¿A quién está dirigida la película?

“Honestamente creo que tiene un público muy amplio, porque creo que la película sirve más para generar conciencia, no estamos diciendo ‘oye, tú estás bien o tú estás mal’, es mostrar una realidad y algo que sucede en el mundo y en el país, en este caso específicamente en nuestra industria, entonces tiene como ese punto, pero creo que cualquier persona lo puede ver y está padre porque pasas por esa reflexión humana. Al final del día de la violación de derechos humanos en el sentido que sea, entonces creo que cualquiera, a excepción de niños muy chiquitos”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Seguir haciendo y tocando géneros tan distintos como historias tan diferentes, me gusta mucho poder hacer como justo una película como ésta y luego un musical, luego una serie de aventura y una película de comedia, me gusta mucho poder jugar con todo eso, pero sobre todo llegar a mucha gente con historias que causen un despertar, puede ser un despertar muy bonito, un despertar crudo como éste, eso y trabajar mucho, quiero mucho mi trabajo y la gente, entonces nada más eso, con eso soy feliz”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Espero que la gente lo disfruté muchísimo en el sentido de ver una película que no tiene el propósito de entretener, sino de causar un sentir, una reflexión acerca de algo que creo que debería hacer el arte, entonces me siento muy honrada de ser parte de un proyecto así y espero que cause mucho debate de una forma más sana y más íntima para cada persona”.

Fiona Palomo

Instagram: Fiona Palomo

Un actor malo. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Un actor malo

Escrita y dirigida por Jorge Cuchí, la trama aborda un tema que requiere valentía y que se estrena en 800 salas de cine nacionales. La historia se desarrolla durante la filmación de una película, la cual se paraliza cuando la actriz Sandra Navarro acusa al actor Daniel Zavala de violarla durante la filmación de una escena de cama. Daniel se declara inocente y los productores de la película intentan solucionar el conflicto antes de que se convierta en un escándalo.

XM