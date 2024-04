Dafna Viniegra es la autora del libro Sanar para crecer y trascender de Editorial Aguilar, que tiene como subtítulo Una historia real para detener el abuso sexual infantil, además de ser fundadora de la asociación civil Infantil Libre de Abuso Sexual (ILAS).

Sanar para crecer y trascender se lanzó el 29 de febrero en Guadalajara y tendrá una importante presentación el próximo 9 de abril en Ciudad de México. Actualmente está a la venta por Amazon así como en las librerías del país, también está disponible en formato digital y en audiolibro.

Dafna Viniegra es una mujer frontal que denuncia el abuso sexual infantil y trabaja para prevenirlo, quien a través de este libro comparte su experiencia para ayudar a sanar a través de la orientación y el acompañamiento.

Por ello, en entrevista para Gente Bien habla sobre la creación de este título, que cuenta con la portada e ilustraciones de Natalia Téllez.

Acerca de cómo surge este libro la autora explica “nace a raíz de una catarsis literaria que me vi en la necesidad de hacer en el momento en el que los traumas sin sanar, todas esas vivencias que no tenía ni siquiera reconocidas, ni integradas en mí se empezaron a desbordar. Yo estaba constantemente enojada, me costaba mucho verle lo bonito a lo bonito, todo el tiempo era insatisfacción, compararme con los demás, sufrir por lo que no tenía y lo que tenía no era suficiente, entonces en el momento en el que me doy cuenta que les estoy pasando la piedra generacional a mis hijos y que están resintiendo todo mi estado anímico, ahí es cuando empiezo a escribir”. En el proceso de la escritura empieza a compartir sus manuscritos y mucha gente la animó a publicarlos, cuando está terminado y después de trabajar con una editora que le ayudó a darle sentido y forma, el texto cae en manos del editor de Penguin Random House, y hoy el libro ya está a la venta.

Agrega que “el libro comienza a dar voz a muchas mujeres que no se habían atrevido a hablar, empieza a ser catalizador de todos esos silencios que enferman y agobian, entonces está resultando una cosa maravillosa, se está haciendo como una avalancha de emociones de gente que no las tenía ni siquiera reconocidas”. Y comenta una anécdota, “en una lectura, una señora de 75 años se atrevió a hablar su abuso de niña que nunca en su vida lo había hablado, entonces está siendo maravilloso y lo quiero poner al alcance y en las manos de todos, para que se den la oportunidad de leerme y de leerse entre las líneas”.

¿Cuánto tiempo tardaste en hacer este libro?

“Fueron seis años, seis años de escribir, seis años de dejar mi corazón y mis entrañas en cada palabra, en cada tecla, seis años de trabajo constante para poder encontrarme a mí, y no lo digo a manera de que esté completamente sanada, trascendida, sino muy por el contrario, el trabajo es diario, pero ya por lo menos sé de dónde vengo, sé por qué duele y desde ese mirar hacia atrás para el reconocimiento de dónde estaba puedo estar más en calma en este presente”.

¿Cuál fue el mayor reto de estas páginas?

“Escribir la parte en donde yo me volví mi peor enemigo, en donde me volví mi verdugo, mi abusador, esa parte en donde ya no era víctima de nadie más que de mí, esa fue la más compleja, porque es encararte tú a ti misma en todas las partes en las que te lastimaste, descubrir que los abusos que tuve generaron en mí una adicción al cortisol, a la adrenalina, entonces yo solita me ponía en las situaciones más peligrosas, me encargué un buen tiempo en destruirme poco en poco”.

¿Cuál fue tu aprendizaje en lo escrito y resumido en seis años?

“La comprensión, la comprensión del ser imperfecto que todos somos y que todos tenemos, de cierta manera, integrar y contener en nosotros, la compresión de que las personas que dañan y agreden vienen de corazones tremendamente destruidos. Y desde esa comprensión se consolida la asociación ILAS, que es Infancia Libre de Abuso Sexual, junto con Sofía Palacios, que es mi socia en ILAS, y donde estamos trabajando con Reinserta, una fundación de la Ciudad de México, para generar un programa en donde podamos dar atención terapéutica a personas en riesgo de convertirse en abusadores, y evidentemente trabajar con las víctimas”.

¿A quién está dirigido?

“Creo que va para todos, desde las personas que fueron lastimadas y no se atreven a hablar, por lo menos a sentirse contenidas en un solo lugar y leerse, encontrarse ahí adentro. También para las personas que no les gusta el tema y que no lo quieren escuchar porque es un tema que está en todos lados, ya que existen 10.2 niños abusados por minuto, somos el país número uno, entonces es apremiante la conciencia en todos porque es un problema social, en el que de cierta manera todos hemos sido permisivos, entonces hasta que no se hable, se socialice, se grite el tema, la gente no va a empezar a tomar conciencia y no vamos a hacer los cambios que necesitamos hacer como sociedad”.

Al final de cada tema haces recomendaciones ¿las puede seguir cualquier persona?

“Es parte de la terapia que yo hice y cómo fui encontrando los dolores y las cosas olvidadas, pero lo puede hacer cualquier persona, yo creo que a toda la gente le puede servir, esa fue una guía que me dio mi maestra y lo quise poner ahí a manera de compartir”.

Con este libro te conviertes en escritora ¿piensas seguir escribiendo?

“Sí, tal vez haga la parte dos, estamos en esas, y posiblemente sí”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que se den la oportunidad de leerlo, que aunque el tema no sea taquillero, no nos guste escucharlo, vale la pena echarse un clavado en la piel del abuso para comprender a las personas que lo han vivido, para comprenderse si lo has callado y para estar bien al tanto y bien alertas de los peligros reales que corren los niños”.

Asociación Infancia Libre de Abuso Sexual (ILAS)

Es fundada por Dafna Viniegra y Sofía Palacios, integrada por un consejo de cinco extraordinarias mujeres, además de trabajar de la mano con Reinserta, una asociación de la Ciudad de México con 10 años de fundación creada por Mercedes Castañeda Gómez Mont y Saskia Niño de Rivera. Entre sus objetivos está generar un programa para dar atención terapéutica a personas en riesgo de convertirse en abusadores. Dafna explica que “será una prevención integral y primaria en donde queremos trabajar con el futuro agresor para que no llegue a serlo y para que no nazcan más víctimas, y evidentemente también trabajaremos con esta parte de la reinserción de las víctimas que es muy difícil de entender porque si de por sí el abuso sexual infantil muchas veces no deja marcas y no deja huella, esta parte de la reinserción y de reconocerte desde el corazón lastimado es difícil”.

Con ILAS se busca liberar a la infancia y la adolescencia del abuso sexual con su programa Rompiendo el silencio, del cual Sofía Palacios dice “hablando de cuando el abuso se comete y hablar con los niños y la gente que está en contacto con ellos, poner límites claros, tener estas charlas incómodas para poder detener el abuso antes de que ocurra. Se tiene que hablar de todo lo que permite que la cadena del abuso siga existiendo, hablar antes del abuso, cuando eres víctima, de las heridas que se causan, cuando estás en riesgo de agredir, cuando ya agrediste para poder recibir un tratamiento psicológico y evitar reincidir, se tiene que hablar como sociedad”.

Sus actividades integran crear programas eficaces de prevención, prevenir que los agresores actúen y los cuidadores eviten agresión; ofrecer tratamiento terapéutico a los agresores y disminuir la reincidencia en el abuso. Desarrollar una línea de atención y pagina web, de manera integral para agresores, personas en riesgo o cuidadores; un programa para el tratamiento de agresión sexual basados en programas eficientes de otros países; un programa de educación educar en la sexualidad de manera integral, en el consentimiento a los niños, escuela para padres; y tener ‘empuje’ en temas de incidencia política para poder incentivar la denuncia y tener políticas centradas en los sobrevivientes.

E-mails: dafna@ilas.mx y sofia@ilas.mx.

Instagram: @ilasmexico