Señorita Lechuga es una mujer feminista, romántica y amante de la literatura, que surge en 2016 de los pensamientos de Yolanda Morales y las manos de Andrea Chavarín, que lanza su libro "Caminar Juntas" a través de la Editorial Diana.

Yolanda Morales y Andrea Chavarín son las creadoras de Señorita Lechuga. ESPECIAL/CORTESÍA YOLANDA MORALES Y ANDREA CHAVARÍN.

Yolanda Morales explica que Señorita Lechuga, se le ocurrió un par de años antes de que surgiera “porque eran estados emocionales que quería compartir, pero no me quería mostrar vulnerable en mis redes sociales”, entonces creó un personaje. Al ser periodista y cubrir la fuente de cultura, conoce a Andrea Chavarín, quien había ganado un premio en Nueva York de retrato, la entrevistó y se hicieron amigas después de esa entrevista, siendo amigas le habla de Señorita Lechuga y le pide que le ponga un rostro, el cual está inspirado en la hermana de Andrea. De esta manera, Señorita Lechuga se convierte en un personaje ilustrado de cabello rosado y labios rojos, que tiene más de cinco años trabajando en redes sociales, quien muestra sus inquietudes y cosas de las cuales le interesa platicar, así, se da a conocer y Grupo Planeta la invita a realizar un libro.

Al respecto Andrea, comenta que Caminar Juntas nace después de un gran trayecto de trabajar el personaje de Señorita Lechuga, juntas planean qué decir, se crea una frase, un tema y luego la ilustración, ya sea que hable del amor, de temas actuales o situaciones que se viven en el mundo. Agrega que cuando Grupo Planeta las contacta, la idea es que se hablara de la situación de la mujer en el siglo XXI, de cómo vivían el amor, “entonces tomamos el personaje y empezamos a crear este libro, que está hecho más o menos de la misma manera que en redes, es la unión de las palaras, de prosa, de un consejo que te da Señorita Lechuga como una amiga y tiene una ilustración, un gran hilo conductor y un movimiento que en este caso es la vuelta en U”.

Sobre eso Yolanda profundiza “a partir de los puntos fundamentales o neurálgicos de la forma de pensar de Señorita Lechuga se fue construyendo el libro, hay cosas buenas y malas que nos suceden en la vida, pero todo depende de dónde se está situado para observar lo que te está pasando y con qué herramientas se cuenta para procesar eso, entonces la invitación del libro es dar la vuelta en U hacia ti misma para reflexionar y también ese acompañamiento es un caminar juntas, porque la Señorita Lechuga queremos que sea nueva amiga”.

¿Cuánto tiempo tardaron en realizar el libro?

“Si nos tomamos bastante tiempo, fue un proceso de selección, de pensar, nos pasaron cosas mientras escribíamos el libro, pero al final el personaje o el compendio de sucesos que tiene Señorita Lechuga, gira alrededor de la cotidianeidad; al personaje no le pasan cosas extraordinarias, el personaje camina en una calle, va al trabajo, ve a través de una ventana, contempla el sol. El personaje gira mucho alrededor del funcionamiento de la poesía, Yolanda y yo creemos que las palabras y cómo veas las cosas van a cambiar la manera en la que ves tu situación actual, tu cotidianeidad. En la portada se hace un eco de una ilustración de dentro, hay una frase que dice Caer es una forma de volar, y entonces el personaje está cayendo, pero si se observa no está cayendo está volando” responde Andrea.

Mientras Yolanda agrega “además hay una ilustración donde ella está con un anillo a la mitad, y es esa posibilidad de que no sabes si lo está poniendo, se lo está quitando, lo está aceptando, lo está devolviendo, como sea, lo que está haciendo es un nuevo camino y eso es lo que queremos compartir, que cualquier situación que enfrentes puedes iniciar o terminar algo, y lo que sea que decidas, te va a abrir la puerta hacia un nuevo horizonte”.

¿A quién está dirigido?

“Es para todos, Señorita Lechuga es un personaje ilustrado que es una chica, pero es porque así se combinó cuando lo creamos, pero hay ocasiones en las que hay amigos o personas del sexo masculino que han compartido con nosotros y dicen ‘esto yo lo quería compartir’, entonces es un personaje universal, que es para todos, porque esas cosas nos pasan a todos, tanto a hombres como a mujeres, y uno de los temas que siempre evoca la Señorita Lechuga es el amor y el amor es un tema universal que quizá para muchos puede estar trastocado, pero para Señorita Lechuga le asombra todos los días, entonces no hay una edad, no hay un género, porque esa es Señorita Lechuga”, responde Yolanda.

Caminar Juntas de Señorita Lechuga. ESPECIAL/EDITORIAL DIANA.

¿Cuál fue el mayor desafío de crear “Caminar Juntas”?

“Yo creo que el reto es una transformación del libro, nosotras estamos acostumbradas a tomar temas y publicarlos, el tener acceso a las redes sociales te permite tener una voz, cuando tú quieras puedes decir lo que quieras y eso le ha permitido a Señorita Lechuga tener varios canales de comunicación. Escribe en sus propias redes sociales, las chicas se comunican con el personaje y le preguntan cosas al personaje, tiene una columna en Opinión 51, esta plataforma donde publican varias de las mujeres más importantes en el periodismo, y ella publica con su rostro de personaje, con su firma ficticia, entonces el reto fue cambiar el formato a un libro, pero también esto es un sueño para Yolanda y para mí, tener por primera vez algo físico del personaje que inventamos y saber que tiene ahora acceso a nivel nacional”, contesta Andrea. Por su parte, Yolanda afirma que “el objetivo de este libro es ser una compañía, porque lo puedes abrir desde cualquier página y a lo mejor te da un mensaje, y es un abrazo y un acompañamiento caminando juntas”.

¿Cuál fue su aprendizaje como creadoras?

“Mi aprendizaje fue que siempre me va a traer beneficios escucharme a mí misma, escuchar mi voz interior, que es la intuición, porque la intuición a veces la desdeñamos, y es esta parte de conocimiento, de experiencia, de las emociones que brotan y que a veces acallamos porque nos da pena o porque en determinado grupo no está bien escucharla, porque la minimizamos; hacerle caso a mi voz interior, porque a partir de esto yo estoy realizando un sueño, yo quería estudiar literatura y nunca pude, porque dije quién me va a publicar un libro y hoy estamos aquí, entonces es como ‘hazle caso a tu voz interior’, escribe lo quieres escribir, comparte lo que quieres compartir, cuéntaselo a tu amiga, camina junto a ella, y aunque suene a cliché o muy romantizado, sí sucede, porque trabajamos para este sueño, compartimos este momento, creo que es el primer consejo y el gran aprendizaje también” enfatiza Yolanda. Mientras para Andrea es “que la vulnerabilidad te hace fuerte, caer es una forma de volar, depende de cómo vemos las cosas, lo que nos sucede y que nadie quiere estar con alguien que es perfecto, todos tratamos de ser la mejor versión que tenemos, pero no hay que actuar como que somos perfectos, hay que ser vulnerables, realistas, honestos, sinceros y eso la gente lo percibe y lo agradece, y es lo que el personaje está dando, sus pensamientos más profundos y lo está haciendo con amor a través de dos lenguajes –el escrito y el visual- y ojala que esto llegue a más chicas, a más mujeres. Es un libro que en diferentes etapas vamos a estar preparados para escuchar o leer diferentes frases, y dependiendo de lo que estemos viviendo vamos a poder empatizar con las diferentes frases”.

¿Por qué Señorita Lechuga tiene los labios rojos?

“Porque es el único lipstick que utilizamos”, contesta Yolanda. Y Andrea explica que “creo que el personaje tiene algunos rasgos de nosotras, nuestros gustos, creamos un personaje que nos gusta a nosotras, que nosotros queríamos pensar y crear, entonces de alguna manera se refleja en nosotras”.

¿Algo más que quieran agregar?

“Que las chicas se lleven una amiga, que encuentren inspiración, que tal vez si tenían una pregunta encuentren una respuesta, y Yolanda y yo tenemos una amiga que se llama Señorita Lechuga”, finaliza Andrea. Por otro lado, Yolanda invita a que cuando estemos llenos de momentos difíciles, “siempre hay que hacer una pausa y escuchar a nuestra voz interior, porque no hay voz más importante para nosotras mismas que la de nosotras, es fundamental escucharnos, es básico escucharnos y si lo haces acompañada de una amiga, mejor”.

Andrea Chavarín y Yolanda Morales. ESPECIAL/CORTESÍA YOLANDA MORALES Y ANDREA CHAVARÍN.

