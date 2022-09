Jorge Aranda es un actor y cantante que a partir de este 21 de septiembre se puede ver en la serie El Repatriado, que se transmite en el servicio de streaming, Star+, en la que interpreta el personaje de El Diablo.

Tras el éxito de la serie Mi Tío en Amazon Prime y Guerra de vecinos 2 en Netflix, Jorge Aranda muestra una faceta totalmente opuesta de la comedia como un temido villano, que incluye un notorio cambio físico y de voz. Además de participar también en su faceta como cantante en la propia serie con el sencillo Golpe Bajo, a dueto con Ricardo Abarca, protagonista de El Repatriado.

En entrevista para Gente Bien, Jorge Aranda, un actor que explora todos los géneros en cine, series y teatro, habla sobre su personaje en esta interesante serie.

¿Cómo es tu personaje de “El Diablo” en la serie “El Repatriado”?

“El Diablo es uno de los tres villanos de la serie, a grandes rasgos, la historia trata de Leonel, un boxeador que vive en Estados Unidos, pero con raíces mexicanas que por azares del destino es deportado y cae en el barrio sin hablar una sola palabra en español y al llegar al barrio a la Ciudad de México se enfrenta con todo lo bueno y lo malo. Entre lo malo está El Gordo, que es mi jefe, que lo interpreta Paco Rueda, y a mí me toca hacer todas las maldades para hacerle la vida imposible a Leonel, y también hay una segunda historia que es interpretada por Coco Maxima, es el primer personaje trans en este universo de Disney y de Star+, es un personaje que llega a enamorar a mi jefe, y bueno, a mí se me pone la piel chinita solo de verlos juntos”.

¿Cuál fue el reto principal de interpretar este personaje?

“Creo que hubo varios, el primero fue el tema de la caracterización y que era la primera vez que un personaje me permitía como poder jugar con este rollo de cambiar de color de pelo, soy tuerto, estoy lleno de cicatrices, de tatuajes, entonces eso estuvo interesante, y se vuelve un poco complicado cuando se trata de una serie en la que tienes muchos llamados y que evidentemente todos los días, si los llamados son a las seis de la mañana, el mío tenía que ser a las cuatro porque el proceso de caracterización era fuerte y pesado. Por otro lado, ya en la creación del personaje hubo un cambio de voz, es una voz totalmente diferente, entonces irla encontrando e ir creando este personaje fue un gran reto, fue una experiencia increíble junto con los directores, Bruno Gómez y Felipe Martínez. Crear todo junto fue de las cosas más enriquecedoras y así ir creando cada una de las escenas, porque al Diablo le tocan tener un par de momentos fuertes dentro de la serie”.

¿Cómo te preparaste para este personaje?

“Fue una parte intuitiva de inicio, cuando me tocó hacer el casting, yo dije ‘este personaje lo quiero y tiene que ser para mí’, entonces de ahí empecé a imaginarme cómo sería este villano, obviamente no tenía para nada en mente ni la parte física, ni la parte de la voz, ya cuando me dijeron que me quedé, empezamos a trabajar en la actitud, la voz, y fue un proceso que se fue dando en el camino, desde una parte muy intuitiva de a dónde me gustaría llevar un villano, entonces fue un camino que nos fue llevando de la mano a cada uno de los dos directores e irlo creando juntos”.

¿Cómo es interpretar este personaje malvado, que lleva tanto trabajo, después de hacer una comedia con la que mucha gente ya te identifica?

“Pues justo fue al revés, aunque la gente a veces no se da cuenta de esas cosas, fue al revés, en realidad yo primero hice al Diablo, fue mi primer proyecto grande, además estábamos iniciando pandemia, cuando la incertidumbre de no saber si iba a haber trabajo o no, y la verdad es que a mí la pandemia me trajo muy buena suerte, me trajo muchos proyectos, pero el primerito fue El Repatriado y fue El Diablo, entonces por eso le tengo mucho cariño. Después de eso fue que vino Mi Tío y Guerra de vecinos, entonces a mí me encanta que primero se hayan estrenado esas porque evidentemente la gente ya empieza más a identificarme en la comedia, y ahora, va a ver este personaje, es una cosa de 180° y opuesto”.

En "El Repatriado" también interpretas uno de los temas del soundtrack ¿Cómo es tu faceta de cantante?

“Tengo 13 años haciendo música, de hecho, antes de dedicarme a la actuación ya estaba en la música, tuve un grupo, hicimos dos discos, en el pop independiente nos fue bastante bien, diría yo, hace cuatro años empecé mi proyecto solista, he estado lanzando sencillos independientes, el último fue hace año y medio, y cuando estábamos en el rodaje de El Repatriado, se me ocurrió presentarle música a los productores y directores, me dijeron que les gustaba, pero no era la ‘onda’ que querían para la serie, y les dije '¿díganme ¿qué quieren?’, y dijeron ‘queremos una onda más mexa, con sustancias prap, rap, mariachosa’, entonces produje Golpe Bajo y compusé junto con Pepe Damián, que es un gran músico y productor, les gustó la maqueta, invité a Ricardo Abarca, quien es el protagonista y ya había hecho cosas musicales antes, y así hicimos la rola, les gustó, está dentro del soundtrack de la serie y yo lo lanzó en la misma semana de estreno como sencillo en todas las plataformas digitales junto con un video”.

¿Qué otros temas podemos escuchar recientes tuyos y en dónde?

“En todas las plataformas digitales se puede encontrar mi música, el último fue hace año y medio que se llama Zona de riesgo, que me arriesgue también por primera vez a hacer un videoclip para formato instagram, en formato vertical, y la verdad, es que me gustó mucho esta idea, tan es así que el video de Golpe Bajo también va a ser en este formato. Tengo cuatro sencillos, el primero A nadie le diré, después fue Desayuno para uno, luego Zona de riesgo, y ahora va Golpe Bajo, son muy diferentes, porque al poder hacer sencillos de manera aleatoria e independiente, por así decirlo, si siguen una línea pop comercial, pero cada uno tiene como sus influencias como lo hago con productores diferentes, cada uno le va metiendo un poquito de lo que les gusta y eso es lo que va enriqueciendo mi música. También no soy el mismo de hace cuatro años haciendo música, entonces lo único que me queda claro es que en mis letras me gusta plasmar un poquito de lo que vivo, de lo que siento y de lo que es mi día a día”.

¿Cómo descubres que te quieres dedicar a la música y a la actuación?

“Desde que tengo memoria, era el típico niño que a mi mamá le cantaba, le bailaba, le hacía obras en la sala de la casa, además raro porque viniendo de una familia donde no hay absolutamente nadie en el mundo de la farándula, decían de dónde y se le va a pasar algún día, pero no, nunca se me pasó. Sí empecé mi carrera profesional, yo digo que mi vocación en la vida es un poco la comunicación, entonces empecé haciendo radio, televisión, locución, hasta que dije ‘voy a hacer mis grandes pasiones’ que son la actuación y la música, empecé con la música y con el grupo, después la actuación y ha sido una carrera muy generosa, porque en realidad no tengo mucho tiempo actuando, tengo ocho años actuando profesional y ha sido una carrera que me ha recibido con los brazos abiertos, nunca he tenido una mala experiencia, todo ha sido super lindo, con proyectos super lindos, y pues esperemos que así siga”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Creo que mi vocación en la vida es comunicar y lo hago de muchas formas, lo hago a través de la música, de la actuación, de la locución, ahora traigo ganas de hacer un pódcast, mi vocación es comunicar y si a través de la comunicación, de los personajes, de las letras y de la música es llegarle a la gente, yo con eso ya me siento superrealizado, por supuesto, siempre hay sueños, cosas a dónde uno quiere llegar, pero el universo es el límite. Hay cosas que me han pasado en la vida que jamás me imagine, tuve la oportunidad de hacer una participación pequeñita para Bardo, jamás imaginé trabajar con Alejandro González Iñarritu, entonces justo el universo es el limite, y me encantaría estar en grandes producciones, en grandes películas, no solo en México, también en el extranjero, tengo muchos directores con los que me encantaría trabajar, hacer cosas en España y solo es cuestión de no rendirse y de seguir”.

Después de la promoción de “El Repatriado” ¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“A finales de este año se estrena la participación en una película de Noé Santillán, con quien trabajé en Guerra de vecinos, que se llama Madre para rato, con una participación especial. También se estrena Bardo, que hasta donde sé es el 27 de octubre, aquí en México y en diciembre en Netflix, y aunque es una participación pequeñita me llena de emoción, de orgullo y me muero por verla. Y bueno, ahorita vienen un par de proyectos de los cuales todavía no puedo decir mucho, pero si vienen películas y series”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que la gente no se pierda el estreno de El Repatriado, es una serie super bonita que trata muchos temas, en cuanto a la diversidad en todos los aspectos, en el amor, en las culturas, trata el tema de inmigrantes, el box, para quien le gusta el box hay unas peleas espectaculares, hay lenguaje de señas, entonces me parece una serie sumamente inclusiva, muy bien lograda, bien dirigida y con un elenco increíble. No se la pierdan a partir de este 21 de septiembre por Star+, y que estén al pendiente en mis redes sociales de todo lo que viene”.

El Repatriado

Es una historia que explorar distintas temáticas como la migración mexicana, el “sueño americano” , la búsqueda de la identidad, la diversidad, la unión entre culturas, el valor de la familia y la amistad así como la superación, la transformación y la reconexión con las verdaderas raíces.

Jorge Aranda

