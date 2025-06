A partir del 19 de junio de 2025 la película mexicana La Arriera se estrena en las salas comerciales del cine nacional. Bajo la dirección de la cineasta y escritora Isabel Cristina Fregoso, este largometraje marca el debut cinematográfico de las jóvenes actrices Andrea Aldana y Ale Cosío.

En entrevista para Gente Bien, tanto la cineasta como las actrices platican sobre La Arriera, película que fue filmada en Jalisco y que ya cuenta con varias participaciones en distintos festivales de cine.

Por su parte, Isabel Cristina Fregoso es directora y escritora de La Arriera, al respecto de la historia comenta que “surge a partir de la historia familiar, mi abuelo fue arriero, esa es la historia de campo de mi papá, de mi línea paterna, y ubicando también mi adolescencia, mi infancia, mi relación con mis primos, surge esta necesidad de contar cómo uno va descubriendo su sexualidad y va tomando decisiones respecto a lo que le gusta y lo que uno no puede aceptar”. Agrega que hizo “un cortito antes que se llamó La Polveada, cuando hice ese corto me di cuenta que el mundo de los arrieros es enorme y que es maravilloso porque es como si fuera el Amazon de aquellos tiempos, llevaban las cosas de un lado a otro, todo eso era por la montaña y a caballo, entonces eso me pareció alucinante y califiqué este tema. Ahora, era cómo logro que sea una mujer la protagonista, entonces tiene que ser una arriera, pero en ese tiempo no había arrieras y así se fue decantando la historia, y decir ‘yo quiero hablar de la adolescencia, de la sexualidad, de cuando nos enamoramos y nos da miedo’, pues esos son los ingredientes que dieron origen a la película”.

¿Cómo eliges el cast?

“Fue un trabajo muy arduo, la verdad si hicimos un casting largo, de mucho tiempo, hasta que llegaron estas chicas y nos relajamos, porque ya estábamos de que ‘ya Isabel ya decídete’, y yo ‘no, todavía no’, y llegaron casi que de última hora, bueno Ale llegó un poquito antes, pero Andrea fue de que ya me habían sonado la campana, porque así es, tienes que cumplir unos tiempos de producción porque el tiempo no es infinito y los recursos menos. Y yo mi primera película de largometraje ficción, entonces si tenía mucho temor, dije ‘no seré yo la que estoy super insegura y no hallo con quien trabajar’, pero no, realmente no habíamos encontrado a los personajes de la película, entonces fue un casting de varias pruebas, había muchas herramientas que ellas tenían que conocer, primero era la química, la intuición de que si pueden ser ellas, y de ahí, pues que no le tuvieran miedo al campo, que pudieran montar a caballo, sobre todo”.

¿Cuánto tiempo duró la filmación?

“Fueron seis semanas, cuatro en la montaña y dos en el camino de la montaña a la costa”.

¿Cuál consideras que fue el mayor reto de dirigir “La Arriera”?

“Todo, había que manejar el nerviosismo, la inseguridad, el escuchar tu corazón y tu mente de qué es lo que quieres contar y en esas tomas cuando dices ‘acción’, dices ‘corte’, das indicaciones, que estuviera sucediendo esa realidad, eso es lo más complejo”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Estoy filmado un documental también en la región, es un documental sobre los maestros mezcaleros de la zona, que se llama raicilla, mezcal con el que trabajamos, entonces es eso, ese documental y escribiendo otro largometraje, pero es una historia de la ciudad 100%, de la Ciudad de México”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Invitar a la gente a "La Arriera", estos esfuerzos son titánicos, hacer cine es muy complicado, implica mucho tiempo, después de cinco años de trabajar en esto, nos encantará ver a todos, todas y todes en esta función, que estoy segura les va a sorprender y va a llenar su corazón de magia y de energía para lo que siga”.

Andrea Aldana

Es una joven actriz que hace su debut en el cine con esta cinta y es su primer protagónico. Andrea da vida a Emilia, a quien describe como “un ser humano que se atreve, escucha a su ser auténtico y sigue esos impulsos que te permiten crecer y descubrirte para sentirte en tu lugar seguro, en tu ser auténtico”.

¿Cuál fue el principal desafío de interpretar a Emilia?

“El mayor desafío para mi personaje... Mencione que era como del desapego y de cortarse el cabello, que fue uno de los más grandes, pero quiero mencionar otro. Yo creo que fue el hecho de aprender a auto-tranquilizarme y auto-calmarme a mí misma para así poder tener un acercamiento más sincero y genuino con los animales con los que teníamos que filmar, porque durante la película y en todo momento había contacto con la naturaleza y los animales. Si yo no estaba en paz conmigo, si no lograba silenciar mi mente y toda esta jaula de grillos que estaban diciéndome ‘no puedes, te vas a caer del caballo, te va a pasar esto, te va a picar un alacrán’, tenía que salirme de mi, o sea, si estaba concentrada en mí, no podía conectar con lo exterior, yo creo que eso fue uno de los retos más grandes que me dejó La Arriera, y todavía lo sigo poniendo en práctica porque entonces cuando me pasa algo recurro a esa memoria, me cuento otra vez esa historia de ‘cuando yo estaba filmando, yo aprendí a hacer esto’, aprendí a respirar, a hablarme a mí misma para calmarme y así poder tener una conexión y que las cosas sucedieran de una manera auténtica y desde el amor, desde el respeto, desde el cuidarme y procurarme a mí misma, ese fue el mayor que reto tuve”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“En mi caso, "La Arriera" -bueno, también de Ale- es mi primera película y mi primer protagónico, y "La Arriera" me ha abierto muchas puertas y me ha dado muchas oportunidades a partir de haber interpretado el personaje de Emilia, gracias a eso pude filmar dos películas después, estoy muy contenta porque también están próximas a estrenarte, una se llama Las líneas de Falla el director es Sergio Umansky, y ya estamos a nada de que se estrene y se empiece a hacer promoción. Y la otra se llama El Cristo de Nogales, el director es Ianis Guerrero, y ahorita estoy filmando una serie para Netflix que se llama La Santita, la dirige Rodrigo Márquez, el hijo de Gabriel García Márquez. Y me siento muy contenta porque gracias a la oportunidad que me dio tanto el productor Edher Campos como la directora Isabel Cristina Fregoso de confiar en mí, pues La Arriera me sigue abriendo muchas puertas, o sea, a partir de que ‘oye te conocemos por el trabajo de Emilia de La Arriera’ pues han confiado mucho en mí para invitarme a otras producciones”.

Ale Cosío

Es una joven actriz que también hace su debut en el cine con el personaje de Carolina, a quien llaman Caro, en La Arriera. Y ella describe a esta chica adolescente como una jovencita que tiene “templanza, tranquilidad y es fuerte”.

¿Cuál fue el reto de interpretar a Caro?

“Fue un reto las tareas de la casa, como el encontrar ese gran amor por hacer cosas que en mi vida personal me cuestan mucho cumplir con ciertas tareas de la casa, entonces realmente eso estuvo ‘padre’ explorar el amor genuino a hacer las cosas”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Gracias a esta oportunidad se han abierto más puertas donde ya podemos formar parte, porque luego eso es bastante complicado, el querer está, pero luego es cómo, por dónde entro, porque te piden experiencia, pero no tienes experiencia que mostrar, entonces gracias a La Arriera se han abierto oportunidades. Hay una película que se llama "La casa azul" que también está por estrenarse de Claudio Callao, y justo ahora estoy terminando de filmar la tercera temporada de una serie para Netflix, y estoy muy feliz por esto, y otros proyectos de los que todavía no puedo hablar mucho, pero si están próximos”.

La Arriera

Es una historia que se desarrolla en Jalisco, México, 1930. Emilia es una adolescente que huye de su hogar buscando a su padre biológico. Teniendo que vestirse como arriero y enfrentando los desafíos que se le atraviesan en su paso por la sierra de Jalisco camino al mar, descubrirá un mundo que le hará reconocer su manera de amar y cambiará su destino.

