Roberto Morales @robegrill y Chema Martínez comparten no solo una amistad sino el gusto por la gastronomía y especialmente por asar carne, ubicado en Punto Sao Paulo, Tacos París ofrece una experiencia relajada de un buen taco con mucho estilo y sabor acompañados de vinos naturales o una cerveza, un pop up que estará hasta el 18 de agosto.

¿Cómo se creó este proyecto?

R: Empezó muy rápido, realmente cosechamos la semillita hace unos tres años cuando Chema y yo nos conocimos en un evento de negocios, mi papá iba a dar una plática y yo lo acompañé. Nos encontramos a un creador de comida de Argentina y nos invitó a hacer un video, no teníamos ingredientes ni nada, en ese problema aparece Chema y en 10 minutos nos trajo todo. Chema prendió el fuego y todo quedó perfecto, ahí vimos que compaginábamos en muchas cosas. Desde valores, forma de pensar, chambear, pasión por la gastronomía, por el buen producto, pero no teníamos nada en mente, la relación fue creciendo, nos hicimos amigos, hemos hablado de posibilidades, de mil proyectos y no se nos daba ninguna. Entonces hasta que Chema nos invitó a este proyecto Tacos Paris y es el hijito de Emberwood y @robegrill.

Ch: Creo que fue el único proyecto que no pensamos y no planeamos, “oye está la oportunidad cómo ves, ¿la tomamos?”, todo lo demás que hablamos nunca se hizo.

Roberto Morales @Robegrill y Chema Martínez Gallardo en Tacos París. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

¿Por qué el nombre de Tacos París?

Ch: Es un poquito de irreverencia. Como mexicanos que nos gusta vivir con este humor y sátira de “Finísimos de París”, como una broma riéndonos de nuestra propia cultura porque no hay nada más mexicano que los tacos, París era como el humor infiltrado en todo el lugar.

¿Qué tienen los Tacos París que no tengan otros?

Ch: Somos esos apasionados de encontrar joyitas gastronómicas, por ejemplo el maíz de tal molino, el chile de Oaxaca, chiltepín de Sonora, de Monterrey el piquín, fue un collage de todos los productos y luego empezamos a hacer los ensambles; este taco con esta salga y esta proteína, y luego Robe, oye yo quiero uno sonorense el taco güero.

R: Sí este taco con tortilla de harina que la traemos desde Hermosillo, Sonora, una costrita de queso, una embarradita de frijoles, laminita de rib eye y un chilito güero, es como el sonorense.

Roberto Morales @Robegrill y Chema Martínez Gallardo en Tacos París. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de agosto 2025

¿Cuáles son las opciones más top para comer?

Ch: No, parte de lo que queremos es la sencillez y simpleza. La gente quiere vivir una experiencia más relajada, sin tantos prejuicios, aquí puedes venir con tu perro, niños en carriola, darte una vuelta, echarte un taquito y la propuesta de un vinito natural, queremos promoverlo.

R: Lo ideal y la magia del lugar es que tú puedes venir y hacer lo que quieras. Está la propuesta de echarte un taquito con un vino o un taquito con una cerveza, agüita fresca o lo que quieras. Es un lugar para los que quieran venir y conocer. Tiene una magia que no sé cómo explicarlo, el ambiente, creo que es único y eso invita a quedarse más allá del taco, una entradita, un taco, un asadito de tira con chile piquín fresco. Somos muy clavados en los ingredientes. Cada uno tiene su complejidad pero son los dos mundos compaginándose con la calidad que los dos buscamos y que nos gusta.

¿Ustedes están aquí en atención, ambos cocinan?

Ch: Mi parte es más operativa, marketing, comunicación y el tema de cocina también entre los dos. Por eso son 60 días, Robe está viniendo los fines de semana, a la gente le encanta verlo, genuinamente estoy sorprendido porque él quiere estar cocinando todo el día.

R: Después de grabar y de ir a un lado a otro, para mí cocinar es una terapia. Cortar limones, soplar carbón, montar un taco, la plancha, lo que sea yo me desconecto y empiezo en un rollo muy mío, me relaja, me calma, me salgo y ya empiezo a platicar o juntas, como que me pongo tenso. Aquí ando paseando, entro a cocina.

Chema Martínez Gallardo. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

¿Cómo ha sido la respuesta?

Ch: Creemos mucho en la comunicación inteligente, todos los días es un día menos. No sabemos qué va a pasar, lo único que sabemos es que le pop up gracias a la gente ha sido súper exitoso, no nos esperábamos ni cerca la reacción, hemos tenido listas de espera de tres horas. Le da como unas 10 vueltas a las sillas, en su totalidad tenemos como 80 sillas. A veces nos da pena y salimos para regalar cervecitas o algo a personas que tienen dos horas esperando. Esa magia que no sabemos cómo pasó, pero sucedió.

¿Se puede hacer reservación?

Ch: El tema de reservaciones como es un pop up, queremos beneficiar a la persona que se toma la molestia de llegar temprano. Como vas llegando, vas taqueando. Hay mesas que se comparten y otras no. Hay mesitas pegadas al barandal donde decíamos ´vista al mar´, disfrutando tu vinito.

El espacio, ¿cómo lo han sentido?

Ch: Muy bien. Esa misma espontaneidad de la gastronomía también se traduce en el servicio, puros chavos que están en su verano, se pusieron sus converse, buena onda, bailan y pusimos unas telas que cocimos nosotros, porque decimos que este proyecto está inspirado en el oficio, en lo esencial, aquí todos cocinamos, limpiamos y atendemos con orgullo, es nuestro statement.

Roberto Morales @Robegrill y Chema Martínez Gallardo en Tacos París. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

¿El mayor reto?

Ch: Que va a durar 60 días. Mucho dependerá de lo que pase con la gente de la administración de la plaza, qué opinen, si les ha gustado.

R: Hemos pensado una de cosas, pero por ahora hasta el 18 de agosto. Lo que queremos es que la gente nos diga y si quieren que nos quedemos, que empujemos todos juntos para quedarnos. Al final queremos ver la reacción de la gente pero ha sido espectacular.

¿Las reacciones?

R: Diferentes pero todas positivas. Del ambiente, del taco, la música, hasta me pidieron la playlist. Es parte del show y se siente, yo que vengo los fines de semana, se siente como una familia cocinando, limpiando, sirviendo, ordenando, sonriendo, es un poco esta vibra no muy planeada y orgánica.

En su gusto muy personal, ¿qué pediría cada uno en Tacos Paris?

Ch: Lo complicado de lo simple, lo complicado a un nivel superior es lo que me gusta, las temperaturas un taco de rib eye, aguacate y ceniza de habanero, taco parís, es el más vendido, es el número uno pero seguimos haciendo mezclas interesantes. Con vino natural. Estamos trabajando con vinos de Italia, de viñedos muy pequeños. Nos queremos mantener con la línea de lo natural, lo orgánico.

Roberto Morales @Robegrill y Chema Martínez Gallardo en Tacos París. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de agosto 2025

R: En mi caso yo aunque no parezca soy muy “monchoso” para comer, me gusta entrarle bien pero también me gusta lo simple. Yo creo que si viniera a Tacos París pediría el taco güero, el de Hermosillo, pediría también el parís. Siempre me gusta probar el de la casa, lo que te recomiendan y también algo arriesgado como el güerito, es imposible que te sepa malo.

¿Cuál sería el taco más experimental?

Ch: Tenemos un taco que es el Royal que ha sido un fenómeno, la experiencia del L’Entrecote de París, caña de filete prime hecha con leña de mezquite en término medio con la salsita del L’Entrecote con albahaca, nueces, papas trufadas, rallado parmesano, es un platillo, ese es como el taco más experimental pero a la gente le ha encantado. A veces pasa que por días se antoja uno o de pronto otro.

Roberto Morales @robegrill GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

¿Cómo ha sido la experiencia?

R: Hemos probado todos los tacos mil veces. Otras mezclas con lo que ya tenemos, no saben el espectáculo de tacos que comimos, eso quiere decir que Tacos París tiene mucha evolución, hoy tenemos un menú pero más adelante hay una serie de combinaciones que pueden ser espectaculares.

Ch: Nos encontramos un amigo acá que cuando teníamos abiertos 11 días, él había venido 9 días. Tú puedes comer muchas veces tacos, no nos cansamos, un poco lo que platicábamos, es un taco que puede venir tres veces a la semana y no te cansas, buena calidad, sabor, muy amigable.

+ de @Robegrill: Las mil posibilidades con fuego y carbón

¿Quién te enseñó a cocinar? Yo aprendí con mi papá, de chiquito, aprendí el estilo sonorense de cocinar, asador, carbón, buena carne, término medio, pura sal, tortillas de harina, frijolitos, salsas tatemadas, es la base, me le pegaba a mi papá en el asador, mis tíos a los señores. Yo los veía como si fueran Messi, desde chiquito veía a los señores en el asador y algo que traigo dentro se movía y ahí fue cuando me empezó a gustar esto, sin saber por qué, sin saber cómo, algo se encendió y yo decía, quiero estar ahí un día.

Tu sueño: Uno que se está cumpliendo ahora es tener un restaurante, pero que la gente pruebe algo que prepare yo. Lo que más me gusta de cocinar y es lo que hacíamos con mi papá, es ver probar algo que haces y notar cómo les cambia la cara, o dice algo o disfruta. Eso es lo que más me gusta de cocinar, no que coma yo, sino que lo disfruten los demás. Compartirlo. Eso se traslada a tener un lugar, que vaya la gente, que pruebe y le guste, ahora con Tacos París se está cumpliendo ese sueño. Más adelante mi sueño sería que se probara en otros lados del mundo, pero vamos paso a paso.

Platillo: Todo lo que va alrededor de una carne asada, que es lo que distingue a @robegrill con mil posibilidades de fuego y carbón, puedes hacer lo que quieras. Jugar alrededor del asador.

Bebida: Los vinitos naturales de Tacos París son un espectáculo.

Hobbie: Bucear en el mar y cocinar ahí, desconectarme buscar con arpón, sin tanque, muy de supervivencia, saca el pescado que puedas, lo cocinas, aunque lo hago pocas veces me encanta. Dependes de la naturaleza y nunca sabes qué va a pasar, sentir esa adrenalina.

Serie: The Bear, la estoy viendo de nuevo otra vez, espectacular, brutal y antes de esa mi serie favorita era Breaking Bad.

Fin de semana perfecto: Si involucra cocinar, parece que estoy cocinando todo el tiempo pero es que cuando dejo de grabar y pongo las cámaras a un lado y cocino, es cuando me desconecto. Yo diría que cocinar en algún lugar con naturaleza fuera de la ciudad.

¿Desean compartir algo más?

Ch: Que si quieren probar este proyecto tan bonito vamos a estar aquí hasta el 18 de agosto, si les gusta y quieren que nos quedemos que les manden mensajitos a los de la plaza. Con esto vamos a ver si tiene patas para seguir o si solo fue una estrella fugaz muy bonita.

Robe y Chema: Cocinan juntos su proyecto

@Robegrill se vuelve empresario, cocinando con personas, estás en un punto que pocos influencers están, ¿qué nos puedes decir?

R: Gracias por tus palabras nunca me imaginé estar en este punto cuando empecé este proyecto, me refiero a @Robegrill fue hace cuatro años con mi papá, pandemia, muy orgánico también, que nació de la pasión el gusto a la gastronomía, la comida, Sonora, y así empezamos. Creo que los valores y bases, estuvieron de inicio en Robe que son la disciplina, la pasión, la constancia, esos valores nos ayudaron a empezar como un influencer, mantenerte ahí, diversificarte, abrir otros proyectos, estoy muy agradecido con la gente que nos sigue y lo que hemos logrado hasta ahora. Los creadores de contenido tenemos una responsabilidad porque tenemos gente que nos sigue, en mi caso muchos chavitos, si vienes un sábado o domingo, vas a ver a niños en las mesas pero al mismo tiempo, hay que intentar siempre aportar algo positivo, proyectos que muevan y de largo plazo.

Chema Martínez Gallardo y Roberto Morales @Robegrill en Tacos París. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de agosto 2025

Chema tú al revés, eras influencer cuando antes esa palabra no se usaba y ahora estás del otro lado, como empresario:

Ch: Yo empecé cuando no había redes y nuestra forma era publirrelacionista, a mí me ha costado acostumbrarme a este mundo digital, yo no tengo redes personales, pero entiendo el valor que tiene, sobre todo la responsabilidad social y me llena de orgullo que mis socios sean muy responsables con ese tema, hay muchos niños que vienen y ahora con esta profesión que está creciendo y que el 80% de los niños quiere ser. Necesitamos tener líderes comprometidos con la sociedad, por generar un contenido de verdad. Ahora mis proyectos ya tienen un poco de tema digital, la pasión por la cocina siempre ha sido el eje de mis emprendimientos, siempre la gastronomía y llega Tacos Paris en un momento en el que me siento muy liberado, por eso esta naturalidad y se dan las cosas bonitas.

Tacos Paris

H: De 1:00 pm a 12:00 am entre semana y de 1:00 pm a 1:00 am el fin de semana

D: Punto Sao Paulo

Redes sociales: @tacosparis_