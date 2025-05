Cynthia Zak es escritora, periodista, cantautora y maestra de yoga y meditación, quien se encuentra en promoción de la película El placer de dormir sola de la Editorial Inner Traditions.

La escritora platicó con Gente Bien sobre su reciente libro, que lleva como subtítulo 64 rituales para ser soberana de tu cama y de tu vida.

Zak ha escrito cuatro libros, compuesto más de 150 melodías sobre mindfulness, respiración, meditación e inteligencia emocional. Además de terapeuta del HeartMath Institute, directora del Instituto Yomu y durante 30 años ha viajado para enseñar sus prácticas espirituales.

Cynthia Zak. ESPECIAL/CORTESÍA CYNTHIA ZAK.

¿Cómo nace la idea de escribir “El placer de dormir sola”?

“Por la experiencia, como todo, si las cosas uno no las pasa por el cuerpo, no sirven, si queda en un concepto intelectual de una idea bonita, desarrollada intelectualmente, no sirve. Y por circunstancias, como empiezo a dormir sola cada vez más, empiezo a sentir en los últimos cinco años especialmente una alegría indescriptible y empiezo a analizar ¿qué es esto? ¿por qué? ¿qué hay ahí que me da esta alegría, esta paz? Una investigación espiritual desde todas mis experiencias y todo el conocimiento que tengo en todos estos caminos espirituales y prácticas místicas, empiezo a hacer una experiencia, a analizar, informarme, estudiar y a hacer una investigación sobre ¿qué pasa cuando hay una persona al lado durante la noche?, ¿cuál es el proceso de sueño?, ¡qué pasa con las etapas del sueño?, ¿qué pasa con el sueño del otro al lado tuyo y lo que él otro(a) trae de su propia experiencia? incluido ruidos, fluidos, movimientos, toses, todo lo que otra persona durmiendo al lado tuyo aporta, y empecé a hacer una investigación desde el misticismo profundo, de cómo eso finalmente hace muchas interrupciones en el poder nocturno”.

¿Cómo fue el proceso de hacer estas investigaciones y en escribir el libro?

“Fue un proceso de por lo menos dos años, dos años y medio, más o menos, de empezar a poner las ideas, a hablar con mujeres que es importante contarlo, empecé a hablar con mis amigas en reuniones, cumpleaños, cenas, ceremonias ¿cómo te va durmiendo con tu marido? ¿cómo te va durmiendo con tu esposa? ¿con tu pareja? ¿con alguien en la cama? Y entonces empecé a recopilar esta respuesta miedosa de mujeres casadas que temen ofender a sus parejas si dicen que quieren dormir solas, y entonces todo ese proceso, toda esa investigación, los miedos de los hombres muchos, muchos, ‘¿por qué quieres que mi esposa lea ese libro? Le vas a poner ideas raras en la cabeza, la estás agitando, estás revolucionando y tengo todo muy controlado’. Y luego los rituales, la división de los capítulos, la creación de los rituales, entender qué es mejor poner de un lado que de otro y mucha experiencia de mi parte con lo que estoy escribiendo porque también tengo que hacer esos rituales, ponerlos en mi cama y preparar de tal manera mi cuerpo para el proceso de sueño”.

¿A quién está dirigido?

“A cualquier mujer que haya sentido esa alegría cuando el marido se va de viaje, por ejemplo. Para todas las mujeres, para cualquier mujer que le resuene la posibilidad de empezar a comprender que la noche es un espacio de evolución espiritual, es una especie de trabajo interior, a cualquier mujer que resuene con eso. Y me ha pasado super interesante, ahora que el libro está moviéndose, muchos hombres que lo han encontrado fabuloso, que lo han leído ellos y se lo dan a su esposa”.

Cynthia Zak. ESPECIAL/CORTESÍA CYNTHIA ZAK.

¿Cuál consideras es el mejor ritual de “El placer de dormir sola”?

“Voy a abrir el libro porque esto es como un oráculo, con esta pregunta tú abres el libro y el ritual que te toca es con el que vas a trabajar, todos me parecen espectaculares. Tocó el número seis, el de la reina, en ese te invito a armarte un trono con cualquier silla de tu casa, hazle una intervención creativa con flores, piedras, evita juzgarte, evaluarte y corregirte, cuando haces trono, es tu altar de meditación, después te explico qué pasa cuando transformas objetos cotidianos en espacios sagrados, eso se llama un acto de psicomagia, en donde todo lo que es no es, y te explico cómo sentarte, qué meditación hacer antes de meterte a la cama, hay una oración que viene del judaísmo que se hace en la mañana que la puedes hacer en tu trono “te agradezco rey del universo porque con tu gracia has devuelto mi alma a mi cuerpo, mi fe es grande”, te puedes poner tu corona, puedes crear una corona con flores, sentirte como una reina, hacer tu meditación, y de ahí, te pasas a la cama”.

¿Todos los rituales del libro los has hecho?

“Si, los he escrito, los he experimentado, los he practicado, no son rituales que vengan de otra persona, ni de otra fuente, son rituales que están basados en caminos espirituales. Está el capítulo de los mantras, que son siete mantras, mis favoritos que son de diferentes tradiciones que yo sigo”.

Al momento de plasmar tu experiencia a letras, ¿Cuál ha sido tu aprendizaje?

“Muchas cosas, el libro tiene una primera parte de mucha investigación, yo creo en contarle al lector cómo funciona la biología del cuerpo, me parece que es indispensable, y entonces haciendo la investigación, la parte que más he aprendido es todo este tema del sueño lúcido y las etapas del sueño, impactante todo lo que aprendí sobre el proceso del sistema nervioso, en los cinco momentos de sueño, movimientos rápidos ocular durante la noche, lo que pasa en tu cuerpo, es algo extraordinario. La práctica de los rituales, que no todos los rituales son para todas las noches, ni son para todo el mundo, si pronto un ritual que sale hoy no es realmente el que se acomoda a mi momento emocional, lo puedo acomodar, es ser flexible con eso y a confiar en mi cuerpo, en el proceso, en que la noche realmente es un espacio sagrado, y nadie habla de eso. También la historia de la cama, ¿por qué dormimos en la cama matrimonial?, ¿de dónde salió eso?, ¿quién dijo que eso se hace?, ¿quién creó esa frecuencia?, toda esa investigación es muy bonita y divertida también. Hay muchos elementos que son muy divertidos que ayudan a hacer pensar, que te sacan de un pensamiento cuadriculado y rígido”.

Cynthia Zak. ESPECIAL/CORTESÍA CYNTHIA ZAK.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Este libro es el primer libro que saca la editorial Inner Traditions original en español, nunca habían tenido un autor en español, siempre traducen, este año sale el audiolibro, el libro en ingles que es una gran expansión. Hay un tema que estoy trabajando que es el tema de la muerte, de los procesos de transformación y voy a empezar a dar cursos, seminarios, formaciones con eso, con la impermanencia, cómo lidiar con los cambios, con la impermanecia, en vez, de ir a la desesperación y la ansiedad ¿qué se puede hacer?. Viene mucha música, el libro tiene también links a algunas de mis canciones, quiero sacar un álbum para niños con música medicina para atraer a los niños a las cuatro direcciones”.

El placer de dormir sola. ESPECIAL/EDITORIAL INNER TRADICIONS.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que se animen las mujeres, no pierden nada, no tiene contraindicaciones, si el marido se les pone un poco miedoso o pesado, ahí hay algo para ver en la pareja, porque si tu marido se siente amenazado porque vos le dices que te vas a ir a dormir sola, ahí hay algo que uno tiene que mirar. Este es un libro que hace mucha catarsis y abre el diálogo, en una parte pongo las camas separadas, dormir en la misma habitación, pero con camas separadas ya genera una posibilidad de conversación sobre la sexualidad, porque tiene que preguntarle al otro qué quiere hacer y si lo quiere hacer, entonces decirle a las mujeres que se animen, que experimenten, es una evolución de la conciencia, que si han agarrado este libro es porque ya están listas, además, quien tenga este libro que lo hagan y lo saquen de la cabeza, las palabras no enseñan, enseña la experiencia, hay que hacer los rituales y animarse a hacerlos, a ir registrando qué paso cuando hice esto o aquello”.

Cynthia Zak

Página Web: cynthiazak.org

Instagram: cynthiazakofficial

XM