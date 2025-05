Bárbara Malacara y Verónica Monti son dos jóvenes dedicadas a crear contenido en múltiples formas sobre historias de amor, pareja, trabajo y todo sobre la vida cotidiana. Las también comediantes se dieron a conocer por el podcast Las Damitas Histeria, en el que con la finalidad de entretener, abrieron un espacio para el desahogo, la reflexión, siempre con mucho sentido del humor. Nombran a sus seguidores con dos clasificaciones: Histeriquilla o enejes. Si tú exageras las cosas y situaciones que te rodean, eres histeriquilla; y si eres quien las provoca, eres un eneje.

Verónica Monti y Bárbara Malacara. ESPECIAL/CORTESÍA PENGUIN RANDOM HOUSE.

En entrevista para Gente Bien las creadoras de contenido hablan sobre su libro homónimo Las Damitas Histeria de B de Blok de la casa editorial Penguin Randon House.

¿Cómo surge la idea de transformar su podcast en un libro?

A lo que responde Bárbara: “En realidad no fue idea nuestra, si te somos honestas, más bien nos buscaron para plantearnos si queríamos hacer un libro, nosotros al principio dijimos ‘¿pero libro de qué?’. Y ya luego en realidad, si nos animamos, como que dijimos ‘¿por qué no? La verdad estaría 'padre', estaría cool’, pero justo como que quisimos respetar el formato en el que la gente ya está acostumbrada a vernos y escucharnos, por eso decidimos hacer el libro como una conversación entre Vero y yo, buscando un poco la misma dinámica que tenemos en el podcast o que tenemos en redes”.

Obviamente tienen millones de seguidores ¿creen que con el libro puedan captar nuevos lectores y seguidores?

Y Vero responde: “Pues en realidad no estamos seguras, porque como dice Bárbara justo es una extensión del podcast. Nos encantaría llegar a nuevas personas con el libro, pero tampoco fue ese el propósito de hacerlo”.

¿A quién está dirigido?

Bárbara dijo que “en realidad creo que todas las edades, por ejemplo, la chica que es la voz oficial de Damitas que se llama Olga Patlan, ella me dijo cuando nos ayudó con el audiolibro ‘me hubiera encantado leer este libro cuando era adolescente, pero también hay cosas que me resonaron ahorita que ya tengo 34 años’. Cuando fue la firma del libro en Minería, hubo una persona de más de 50, que nos dijo ‘me gustó porque me hizo pensar en mi yo del pasado, en las cosas que viví y a la mejor yo no soy su público, pero creo que esto es padre porque todos podemos conectar con eso’. Y en realidad, nos hemos dado cuenta que nuestro público –con las estadísticas de nuestras redes sociales-, en su mayoría son mujeres de 25 a 35 años, pero nos siguen mujeres de todas las edades, igual hombres son pocos, pero también nos han tocado señores de 58 años que nos parece un poco increíble que les guste nuestro contenido, pero pues pasa, entonces yo creo que lo puede leer cualquiera”.

Verónica Monti. ESPECIAL/CORTESÍA PENGUIN RANDOM HOUSE.

¿Cómo fue el proceso de crearlo o es una conversación que ya tenían?

Vero responde: “Nos tardamos un año en hacerlo, porque mientras se escribía el libro nosotras estábamos de gira en LATAM (Latinoamérica), teníamos gira en México, el podcast, y la verdad, nos tocó empezarlo y estábamos en Perú, Chile, de repente, era en el coche, en los aviones, mientras esperábamos en el aeropuerto, entonces nos tardamos un año, pero fue padre”.

¿Cuál fue su mayor desafío al momento de escribirlo?

Bárbara reafirma: “El tiempo, justo lo que decíamos, estábamos de gira, el tiempo que pasábamos en nuestras casas era nulo, entonces creo que lo más difícil era mientras una manejaba la otra escribía; que mientras estábamos en aviones, nuestro equipo estaba durmiendo porque llevábamos horas en aeropuertos, nosotras estábamos a la escríbele y escríbele, entonces creo que eso fue lo más complejo, lo más difícil”.

¿Consideran que tiene un mensaje principal?

Vero explica: “Pues creo que es mucho como hacer un análisis de uno mismo, como una reflexión, de decir ‘probablemente he sido víctima de enejes o yo he sido el eneje en diferentes etapas de la vida en la familia, con amigos’, o sea, creo que es mucho como ir recapitulando cada etapa de tu vida para ir viendo en qué momento aceptaste tratos enejes o en qué momento tú diste tratos enejes. Creo que es mucho de reflexión y de autocrítica, pero no de la autocrítica de tratarte mal a ti mismo, sino de entender los momentos por los que has pasado, cuando te equivocaste y lo mucho que has evolucionado a partir de ahí”.

Bárbara Malacara. ESPECIAL/CORTESÍA PENGUIN RANDOM HOUSE.

¿En qué ciudades seguirán presentando el libro?

“Estaremos en la FIL de Guadalajara, ya está confirmado, vamos a tener firma de libro en Ciudad de México”.

¿Cómo ha sido su experiencia de crear este libro de un podcast que las ha dado a conocer a millones de personas?

Bárbara responde: “Creo que ha sido ‘padre’ todo el proceso, y creo que la gente está muy abierta a vernos explorar otras cosas, y eso es lo bonito, como que se emocionan mucho por las cosas nuevas que intentamos, intentamos ser fieles a lo que ya están acostumbrados de nosotros, no nos ponemos experimentales tampoco. Siento que el libro en sí funciona, inclusive de consulta porque como es muy cortito siento que fácilmente podrían decir ‘recuerdo que las damitas habían dicho algo de eso’. Es ‘padre’ intentar nuevas cosas, sobre todo, porque yo creo que Damitas -a nivel personal- tanto a Vero como a mí, nos ha llevado a intentar cosas que jamás hubiéramos intentado si no fuera porque esto funcionó, pegó, y la gente quiso más de nosotras, si no hubiera sido por Damitas dudo mucho que hubiéramos hecho un podcast, un libro, una gira, mil cosas que nos han pasado”.

¿Cuáles son sus siguientes proyectos?

Actualmente está en curso su tercera temporada del podcast, Vero agrega que “estamos por ahí en modificación de otro contenido que tenemos y vamos a iniciar la gira a mediados de año, tenemos planeado ir a Europa este año”.

Verónica Monti y Bárbara Malacara. ESPECIAL/CORTESÍA PENGUIN RANDOM HOUSE.

¿Qué tanto las han dado a conocer sus temas en el mundo?

Bárbara explica que “mucho, en realidad, nos hemos dado cuenta que nuestros problemas no son solo nuestros y muchas veces hay gente la cual se siente identificada y te das cuenta que no estás solo en el mundo”.

¿Cuál sería su sueño profesional?

Vero responde que “todo lo que nos ha pasado con Damitas ha sido como un sueño que no sabíamos que teníamos, yo creo que crecer más, lograr más cosas, llegar a más lugares, a fin de año vamos a tener una gira por Europa, entonces creo que eso también es cool, un sueño por cumplir, un sueño profesional en sí que tengamos yo creo que eso, seguir creciendo, conocer más gente, orillarnos a vivir más cosas, pero siempre de la mano de la audiencia que nos ha acogido de manera muy linda”.

¿Algo más que quieran agregar?

'Las Damitas' respondieron “que nos sigan en redes, que compren el libro, que se suscriban, que nos cuenten si les gustó o no, que estén pendientes de las fechas de firma de libro como para los shows”.

EL LIBRO

Las Damitas Histeria. ESPECIAL/B DE BLOK DE PENGUIN RANDOM HOUSE.

Las Damitas Histeria

Érase una vez un par de Damitas que día a día se preguntaban a sí mismas: “¿soy una histeriquilla o él es un eneje?”, por lo que decidieron crear este contenido para desmenuzar sus historias y las de otras damitas y damitos, con la única finalidad de entretenerlos, conscientes de que no poseen la verdad absoluta. Así nace el podcast Las Damitas Histeria, donde, a su manera de ver la vida, les proporcionan herramientas a sus seguidores.

Ahora, a través de este libro las creadoras de contenido y comediantes hacen parte a los lectores de una conversación muy a su manera, en la que se transita por momentos clave de la infancia, las relaciones afectivas y amistosas, la familia y los entornos laborales, descubriendo que entre momentos enejes e histeriquillos todavía se puede ser un damito o damita feliz.

Datos Curiosos

Las Damitas Histeria actualmente cuentan con más de 13.4 millones de seguidores en TikTok; sus videos se encuentran entre los más populares de la plataforma. Abrieron un canal de YouTube en donde comparten su podcast del mismo nombre.

El uso de TikTok en las personas ha funcionado no sólo para entretener o divertirse, sino que también se utiliza como una forma de desahogo emocional. Las Damitas Histeria son de los mayores referentes en este tipo de contenido.

Actualmente tienen más de 190 mil seguidores en su canal de YouTube.

Verónica Monti y Bárbara Malacara. ESPECIAL/CORTESÍA PENGUIN RANDOM HOUSE.

XM