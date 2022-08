Danae Reynaud es una joven directora, guionista y actriz mexicana, quien desde los ocho años incursionó en programas de radio y producciones teatrales para CONACULTA. Ha participado en más de 50 cortometrajes. Su primer largometraje Club Sándwich (Fernando Eimbcke, 2012) obtuvo la Concha de Plata en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, desde entonces ha actuado en 24 largometrajes.

Estudió la especialidad en Dirección Cinematográfica en el Centro de Capacitación Cinematográfica de 2015 a 2019. Ha dirigido y escrito tres cortometrajes entre los cuales destaca Casanova, que ganó tres premios en el Festival de Mumbai y la mención honorífica en Shorts México 2021 en la sección NeoMex. En 2022 obtuvo el Aro de Plata por su trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Taxco.

En unos días más, se verá a Danae Reynaud protagonizar la película "Lecciones para canallas" al lado de Joaquín Cosío y Diana Bovio, la cual contempla su estreno en cines nacionales el próximo 1 de septiembre.

Por ello, la actriz habla sobre su personaje en entrevista para Gente Bien.

Danae Reynaud. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

¿Quién es “Jenny”?

“Jenny es una chica de 19 años, aries, determinada, amorosa, apasionada de las reglas hasta cierto momento de su vida, vivió siempre con su mamá a quien adora, con quien tiene una relación sana, cariñosa, privilegiada y que al perderla se enfrenta con su padre, quien es todo lo contrario y no se parece en nada a lo que su vida le había puesto enfrente hasta ese momento”.

¿Qué es lo que te llamó la atención de la historia o del personaje para aceptar trabajar en “Lecciones para canallas”?

“Del personaje me llamó la atención que somos muy diferentes, la seguridad que cultivó el núcleo familiar que tuvo al principio de su vida la hizo ser muy fuerte para todo lo que vino después; muy fuerte, pero al mismo tiempo tal vez un poco ingenua, y yo creo que en eso no se parece en nada como al recorrido que yo siento que he tenido en mi vida. Y de la historia, que al final son personajes complejos, lo cual siempre a mi me llaman la atención, no me gustan los personajes virtuosos que hacen todo bien, ni que sean morales, ni amorales, me gustan cuando es una mezcla de las dos cosas, y yo creo que Jenny es un claro ejemplo de alguien que parecería hacer todo bien y que después se permite permearse con otras cosas. Lo mismo con Barry, que es un personaje que pareciera ser como un estafador cualquiera, y en realidad, lo conoces y también tiene sus complejidades y eso a mí siempre me cautiva”.

¿Cuáles son tus parámetros para participar en los proyectos? ¿Cómo los eliges?

“Si creo que siempre me eligen, más que yo los elija. Y creo que hay algo que tiene que ver con que por más que yo quisiera quedarme en un proyecto nada más por hacerlo, si no hay una como profunda conexión con lo que se cuenta, igual algo pasa y mágicamente nomás no me quedo. En general, creo que las cosas que me interesan de un proyecto son las personas involucradas, o sea, que tengan como mentes y universos que me interese conocer, escuchar, aprender de ellos; luego, que la historia sea algo en lo que yo crea y que no esté en contra de mis valores, y que el personaje sea algo que me intrigue, que me cause alguna especie de pequeño conflicto, ya sea porque me parezco demasiado o en nada, porque no sé cómo le voy a hacer o porque sé cómo le voy a hacer, entonces me intriga buscar por dónde va a ser distinto, que sea un reto de alguna forma”.

Danae Reynaud. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

En el caso de “Jenny” ¿Cuál fue tu reto?

“En el caso de Jenny, fue un personaje muy retador para mí de muchas formas, no solo por ella, sino por toda la producción y el momento de mi vida en el que estaba como de ‘wao, voy a hacer una película con estas personas y es una película grande y yo no soy nadie, no sé nada’, eso para empezar. Pero de Jenny, en particular, creo que fue como olvidarme de las cosas que a mí me dan miedo para ser como un blanc list de las cosas que Jenny no teme y que aprende después, su ingenuidad fue un reto y era también un regalo, porque creo que fue bonito como habitar una mente y un cuerpo que no espera lo peor de la gente, Jenny no espera lo peor de nadie, espera al revés que todo salga bien, porque se cree lo suficientemente merecedora del amor y del bien en los demás”.

¿Cuál es el mensaje de “Jenny” en “Lecciones para canallas”?

“Creo que ella aprende que la vida es más complicada de lo que había tenido, tiene como un golpe de realidad, que el amor para algunas personas no es gratis, que algunas personas desconfían de todo y que tienen prioridades más allá de las cosas más lindas del mundo como amar y querer, dar cariño y apoyo; pero creo que también aprende que incluso después de que alguien te mete el pie, vale la pena perdonar, porque creo que si bien ella tenía como un amor gratuito hacia la vida, gracias a lo que le pasa, Jenny aprende que sigue valiendo la pena ser así, a conciencia y no desde la ingenuidad”.

Como actriz ¿Qué aprendiste de “Jenny”?

“Justo lo mencionado, fue una mujer, una joven en la en la que fue fácil habitarla, como su mente, su manera de ser, su estructura mental, pero le pasan cosas muy duras, y yo creo que si a mí me pasarán las cosas que le pasan a Jenny, yo no las aguantaría tan bien, ella es muy fuerte, muy, y aprendí mucho de ella”.

Danae Reynaud. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

¿Algo más que quieras agregar de “Jenny” o de la película “Lecciones para canallas”?

“De los otros personajes sí, creo que si Jenny es la punta del triángulo como del bien, del aprendizaje como más moral y así, Barry es un personaje interesantísimo que vive en el rush, en la aventura, o sea, como que es un personaje en donde igual y hasta es atractivo en ese sentido, de vivir la aventura y no saber qué va a pasar y solo ir con día a día, y no tener apegos, creo que es interesantísimo. Y Marisela, que es Diana Bovio, también es un personaje super interesante, es una actriz, que usa la actuación para vivir, pero de una manera distinta a los actores que llamamos esto nuestro oficio, ella aprende a actuar dentro de la actuacion, también es una mujer que desconfía, pero no por eso deja de querer, y no por eso deja de entregarse, no sé, creo que el trío de personajes es lo que hace que sea interesante verlos a los tres”.

Después de la promoción de “Lecciones para canallas” ¿Qué otros proyectos tienes?

“Pronto voy a filmar un cortometraje de la Ibero, después estoy escribiendo un par de películas que estoy tratando de levantar, y lo que vaya saliendo, los proyectos que vayan viniendo. Hay una serie que se llama Cualquier Parecido que se estrena creo que a finales de este año, y el año que viene se estrena la tercera temporada de Madre solo hay dos, en la que tengo una aparición pequeña, pero jugosa, y una película para niños que se llama El curioso caso del fantasma claustrofóbico”.

Danae Reynaud. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Los Favoritos de Danae Reynaud

Personaje: “Albus Dumbledore”.

Película: “Mary and Max de Adam Elliot, es una película animada para adultos”.

Trabajo: “Actuar”.

Frase: “Pero nada es un me rindo de Julio Gortázar”.

Danae Reynaud

Twitter: @DanaeReynaud

Instagram: @danaereynaud

Danae Reynaud en Lecciones para canallas. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Lecciones para canallas

Es una película mexicana protagonizada por Joaquín Cosío, Diana Bovio y Danae Reynaud. La historia dirigida por Gustavo Moheno aborda la vida de una joven llamada Jenny (Danae Reynaud), quien tras la repentina muerte de su madre, viaja a la Ciudad de México en busca de su padre, conocido como Barry el Sucio (Joaquín Cosío), un carismático estafador que la abandonó siendo niña. Barry la introduce en su mundo develándole los trucos de su “oficio”, acompañado por Marisela (Diana Bovio), su novia y cómplice. Cuando Barry y Marisela planean la próxima gran estafa, Jenny debe decidir si quiere ser parte del modo de vida de su truculento padre o regresar a su vida normal.

XM