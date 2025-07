Chivas: Carlos Hermosillo y Yayo de la Torre sugiere el retiro de Chicharito

Javier “Chicharito” Hernández ha sido uno de los jugadores más comentados en las últimas semanas.

Desde el pasado 20 de junio, durante la final de la Copa, Hernández no ha vuelto a jugar tras recibir un golpe en la nariz que le provocó molestias. Por recomendación médica, desde entonces ha estado ausente en las alineaciones de Chivas.

Como si eso no bastara para su imagen pública, recientemente los exfutbolistas Carlos Hermosillo y Eduardo de la Torre compartieron sus opiniones sobre la carrera de “Chicharito” a través del canal Fox Sports MX, sugiriendo que el retiro debería ser una opción a considerar.

“Yo creo que al equipo no le hace ningún favor en este momento”, opinó de la Torre, refiriéndose al actual esquema de Gabriel Milito.

“A los 31 años me retiré porque sentí que ya no cumplía con lo que a mí me gustaba hacer”, agregó Eduardo.

Por su parte, Hermosillo señaló que es momento de brindar oportunidades a las nuevas generaciones, destacando que la edad y trayectoria de “Chicharito” podrían indicar que se acerca al final de su carrera profesional.

Ambos exjugadores coincidieron en que su trayectoria ha tenido una baja natural, algo común en el fútbol profesional. Aseguraron que debería estar preparándose para ese momento inevitable y así abrir paso a nuevos talentos.

Aunque este tema ha dado mucho de qué hablar, no es la única polémica que rodea al jugador del Rebaño Sagrado.

Recientemente, el propio Chicharito compartió un video en sus redes sociales con declaraciones que fueron señaladas como machistas por muchos usuarios. En el clip, utilizó una analogía que generó indignación:

“Entonces, ¿quieres a un hombre proveedor… pero para ti, limpiar es opresión patriarcal? Interesante”, expresó.

Estas palabras provocaron una ola de comentarios negativos hacia el jugador, avivando aún más la conversación sobre su figura pública, tanto dentro como fuera del campo.

Con información de SUN.

