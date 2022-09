Todos a la cocina es un reality de cocina ligero, cálido y familiar, que actualmente trasmite su segunda temporada por Discovery Home & Health.

Discovery México, The Story Lab y T-Fal se unen en la segunda entrega de esta producción, gracias al éxito de su primera temporada, en la que los reconocidos chefs Carlos Gaytán y Adrián Herrera guían de manera virtual a familias mexicanas en la preparación de deliciosas e icónicas recetas, de la mano de un invitado especial.

Cada episodio se trasmite los jueves de cada semana a las 22:55 horas por Discovery Home & Health así como por el canal de YouTube de T-Fal.

Y este 1 de septiembre se estrena el quinto capítulo del programa Todos a la cocina, en el que se tiene como invitada a la actriz y conductora Karla Gómez, quien preparará el platillo de beef stroganoff al lado de los chefs Carlos Gaytán y Adrián Herrera junto con la familia Ochoa Castro.

En entrevista para Gente Bien, Karla Gómez platica sobre su experiencia en Todos a la cocina.

¿Cómo fue tu experiencia en el programa “Todos a la cocina”?

“Cuando me invitaron al programa me dio mucha ilusión porque, a mi me gusta mucho la cocina; honestamente, soy de preparar la cena en Navidad en mi casa en Costa Rica con toda mi familia, que somos una familia numerosa, somos como 16, y ya se volvió como tradición de que Karla hace el pavo, y eso se me fue haciendo como que un gusto especial por la cocina. Me gusta, no cocinar para mí, la verdad, me da un poco de pereza, me gusta cocinar como para más personas, cuando tengo cenas con mis amigos, mi familia, etcétera, pero jamás había hecho un programa de cocina. Por lo general, te contratan o te llaman, te hacen invitación para programas de espectáculos y de otro tipo en la industria, entonces lo de la cocina me pareció increíble la invitación, y sobre todo, cuando te mencionan los chefs que son el chef Carlos Gaytán y el chef Herrera, obviamente me dio mucho gusto poder aprender de ellos los platillos”.

¿Cuál fue el reto de tu participación en “Todos a la cocina”?

“En mi caso, seguirle el ritmo a los chefs porque ellos ya lo tienen como muy domado, se les da por naturaleza, lo hacen con una facilidad hasta para picar la cebolla, entonces hubo momentos en los que dive “a ver, a ver, espérate, cómo”, yo tengo curiosidad porque yo pico la cebolla mucho más tosca, entonces eso, como llevarles el ritmo, pero son muy pacientes, muy generosos con sus conocimientos tanto conmigo y con la familia invitada, fueron muy generosos en compartir sus conocimientos.

En televisión a la mejor a veces se pueden truquear las cosas, pero lo probamos (el platillo), no solo lo probé yo, lo probaron más personas en mi casa, se lo di a probar los chavos de la producción, que por cierto, mis respetos a la productora con toda la logística de cómo hacer este concepto de programa, interactuando con tres casas distintas, a mi me gustó mucho (el platillo) y me quedo bien, debo de admitirlo, me quedo muy sabroso”.

¿Cómo fue la preparación para hacer este capítulo?

“No te dicen nada hasta el mero momento, nos mandaron los ingredientes y creo que está bien. Uno como ser humano tiende a querer hacer las cosas bien para no hacer el ridículo, no quedar mal, entonces seguramente si me hubieran dicho, tengo que admitir que yo hubiera ido de chismosa a ver un poco cómo se hacía el platillo, para por lo menos decir que sabía ‘alguito’, entonces estuvo perfecto que no sabía lo que iba a hacer”.

¿El resultado era lo que tú esperabas?

“Está increíble la experiencia, la verdad que sí, y yo no tenía idea, pensaba que un programa de cocina era mucho más estructurado, fluyó muy bien, como que se sentía muy dinámico, muy agradable, el ambiente fluía; a la mejor tenía un concepto erróneo de los programas de cocina, y en este caso, dije ‘está increíble’, lo ves, lo disfrutas, te ríes, aprendes de la parte correcta que son ellos, los dos chefs, y la familia como uno está siendo quién eres, entonces eso también está muy bonito, no hay filtros, no hay limitación hasta de cómo hablar, está muy agradable”.

¿Cuánto tardaron en hacer este programa?

“Una mañana en mi caso, por el tema de la colocación de cámaras, del montaje, yo había sugerido también la mañana porque entra muy buena iluminación por la ventana de mi cocina, pero no contemple -ellos son más expertos que uno en ese tema- que realmente era demasiada luz, entonces en mi caso lo que atrasó un poquito fue que tuvieron que ver cómo se resolvía el tema de filtrar para que no fuera tantísima la luz porque se quemaba con iluminación todos los muebles, la cocina, la estufa, los mismos alimentos se veían demasiado amarillos, entonces eso fue lo único que atrasó, por el tema de la iluminación natural que tenía yo en mi ventana”.

En el ámbito profesional ¿cuál fue tu aprendizaje al hacer un programa de cocina?

“Yo de por sí ya respetaba mucho a los chefs, te aportan a tu vida cuando conoces otro tipo de profesiones, o sea, en el caso de los chefs, todo el reconocimiento, yo les pregunte un poquito cómo empezaron, conocer sus historias, los platillos que ellos les causaban esta nostalgia bonita de cuándo eran sus inicios, entonces es lindo aprender de otras personas, de otras profesiones; y la familia también, era completamente distinto a lo que nosotros hacemos, tanto los chefs como yo, la familia hacía maratones, triatlones, como super deportistas y como que su vida giraba en torno a esto, entonces también conocer. Todas las personas tienen una historia bonita, siempre todas las personas tenemos algo para aprender de otros seres humanos, entonces esa parte me la llevó de una forma especial guardada.

En este programa Todos a la cocina, la gente va a poder conocer al ser humano, no estoy cuidando la postura, estoy cocinando, estoy en mi cocina, también pones un poco de tu casa, que eso es bonito también abrir el espacio de tu casa a las personas”.

Después de “Todos a la cocina” ¿cuáles son tus siguientes proyectos?

“Estoy en un programa en la mañanas con Martha Figueroa, estoy produciendo ahora, empecé el año pasado a producir un programa de fitness en TeleHit, y ahora me encargaron un segundo proyecto que arrancará el próximo mes, es un programa con el tema de influencers y entrevistas, y es todo un reto para mí porque yo creo que uno sigue aprendiendo todos los días, aunque lleve muchos años en esta industria, todo los días aprendes y como conductora lo tienes un poco más dominado, pero producir apenas estoy en pañales, es mi segundo proyecto, entonces es como ir a la escuela de producción y seguir todos los días aprendiendo de la gente con la que he trabajado años, pero han sido mis jefes, entonces en este caso, en esa etapa estoy, estoy en etapa de aprendizaje y me siento muy contenta porque estoy conociendo una faceta nueva de mí, estoy produciendo y eso me gusta, se siente bonito porque es un nuevo reto y es alto”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que no se pierdan el programa, porque además los invitados están muy variados, eso está interesante”.

