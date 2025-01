Algunos de los propósitos para 2025 de muchas personas, se encuentra el crecimiento para moldear una mejor versión de sí mismo. Y entre los libros de reciente creación está "El loto de los seis pétalos" de Editorial Océano, escrito por Fer Broca, quien desde hace más de 20 años recorre los cinco continentes para compartir el conocimiento ancestral y la sabiduría profunda.

Y en entrevista para Gente Bien habla sobre su más reciente título: "El loto de los seis pétalos", el cual explica que “surge de la intención de ayudar, de cómo puedo a partir de las palabras darle a las personas algo que los lleve a introspectar, a observarse y a mejorar su vida”.

El segundo libro con la Editorial Océano y el quinto en su carrera tiene como mensaje principal que los lectores se den cuenta que “podemos vivir una vida integral, vivir una vida que tenga todas las áreas en un estado de armonía para realmente ser felices”.

El autor tardó entre seis y ocho meses en escribir este libro, con el objetivo de acercar herramientas dirigidas a las necesidades y conflictos, ya que se dio cuenta que durante su labor como terapeuta ayudaba a sanar a las personas cuando tomaban conciencia de sí, entonces fue eligiendo historias que podría ser de cualquiera, que se parecen y conectan a todos. El escritor agrega “elegí la metáfora del loto, que es una flor que a mí me cautiva, me encanta y es capaz de emerger del lodo, el loto puede salir de la más profunda oscuridad y cuando se abre, se abre inmaculado, blanco y prístino, y pensé que las personas en algún momento somos como ese loto profundo, que estamos en el bache, en el hoyo y que tenemos que emerger con recursos interiores de una manera sana y luego volver a surgir a la vida”.

El loto de los seis pétalos está dirigido “a las personas que les gusta profundizar, a las que les gusta explorar la trascendencia de su ser, pero cada vez hay más a públicos no especializados, me encanta la gente joven, de pronto son personas jóvenes con un perfil, que es inteligente, que quiere encontrarle una jiribilla a la vida, y la llamada es hacer a las personas conscientes de que la espiritualidad no es para unos pocos, el crecimiento personal es para todos en cualquier área de la vida”.

¿Este libro puede ayudar a la gente joven a cometer menos errores?

“Estoy seguro, de hecho, creo que cuando se hacen conscientes y se vive con mayor presencia vamos tomando mejores decisiones cada vez en la vida, y estoy convencido que no solo se trata de leer el libro, el libro propone ejercicios, prácticas, espacios de introspección, entonces no sólo es la lectura, sino la integración y la aplicación de la lectura en la vida lo que mejora a las personas”.

¿Cuál fue el mayor reto al escribir este texto?

“El procurar que conceptos que son muy amplios, conceptos que tienen muchísimos siglos en las tradiciones espirituales los pudiera simplificar sin hacerlos perder su belleza y su magia, es poder hacer de lo complejo algo sencillo y alcanzable, pero permaneciendo ahí la profundidad de su sentido”.

¿Cómo elegiste el tema para cada pétalo?

“En realidad es un proceso de los hindúes, en el fondo estos seis pétalos es una enseñanza hinduista de los libros védicos y yo lo traduje en esta analogía porque son las seis áreas fundamentales en la vida de las personas. Ahora que está de moda el couching, los couches trabajan con esas áreas, las llaman de otra manera, pero al final son ese sentido de totalidad de cada individuo”.

En cada pétalo ¿cuál es la clave?

“Procuro traer conocimiento muy profundo y simplificarlo para las personas, porque creo que a pesar de los milenios lo que es verdadero seguirá siendo verdadero siempre y en cualquier contexto. Para darte una palabra clave, los pétalos hablarían el primero sobre la vida, la energía de estar presente y de estar aquí; el segundo sobre la creatividad y el placer; el tercero sobre la fuerza de voluntad y la decisión, que yo le llamo poder personal; el cuarto pétalo habla por el amor y el autoconocimiento; el quinto sobre la libertad, lo importante que es ser y vivirnos libres, pero libres bonito, no la libertad de la rebeldía loca, sino una libertad auténtica; y el sexto, del sentido de trascendencia, de la conexión con lo espiritual”.

¿Cómo puede el lector ayudarse a no mal interpretar esta herramienta de enseñanza?

“Pienso que tomando las cosas en su debida proporción, los escritores, divulgadores planteamos una posibilidad, pero a ti te toca ajustarla a tu vida, y yo creo que incluso en entornos que pareciera –hay gente que está en la cárcel, hice servicio social en la cárcel hace muchos años- y hay gente que es libre en la cárcel, de una forma distinta a quien puede estar en la vida suelto, pero es preso de una adicción, entonces la libertad no tiene que ver solo con lo superficial, sino con lo profundo, con cómo lo vives y desde ese lugar una pregunta que yo me hago mucho es ¿si esto me hace bien?, entonces creo que cada persona tiene que decir ‘¿esta libertad me hace bien o esta libertad me hace mal?’, y si la libertad te hace mal, no es libertad”.

¿Algo más que quieras agregar de este libro?

“La llamada a que las personas se den un rato para dialogar este libro, no es un monólogo es un dialogo en donde yo invito a observar tus propios patrones, tu propia vida, a darte cuenta de tu vulnerabilidad, a encontrar respuestas, planteo opciones muy precisas de cómo puedes mejorar, está la receta de cocina con los ingredientes para que tú puedas hacer de tu historia la más bonita posible”.

Después de la promoción de este libro ¿cuáles son tus siguientes proyectos?

“En 2025 voy a Estados Unidos y España, además de todos los cursos que doy en el interior de la República Mexicana y a seguir compartiendo esto en lo que creo que me apasiona y que me ha hecho tanto bien, y que he podido ver cuánto bien le hace a los demás”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Agradecer a todos los lectores e invitarlos a que lo lean, lo compartan, a veces la medicina llega mejor cuando lo lees tú y tu hijo, cuando lee tu mamá y tú, porque entonces hay un diálogo que se va abriendo y es un libro bellísimo para poderlo compartir en familia”.

Se tiene la intención de publicar El loto de los seis pétalos en España así como expandirse por todo el mundo hispanohablante. Todos sus libros están “muy encausados sobre la misma línea de cómo mejorar la vida de las personas de forma aterrizada”, a través de una espiritualidad aplicada a las personas.

El loto de los seis pétalos

Es una guía para florecer ante la adversidad como la flor de loto. La vida nos enfrenta a desafíos inesperados y constantes. Para Fer Broca, el proceso de superar una dificultad es similar al que recorre la flor de loto para florecer y mostrar sus pétalos desde la adversidad del lodo que la rodea. El autor recorre las fases del sufrimiento y profundiza en los componentes de una sanación integral. Y también propone ejercicios, en los que por medio de preguntas sencillas y afirmaciones, podrá entender su proceso de florecimiento y comprender las partes específicas que necesita sanar, para salir adelante. Cada problema es una oportunidad de autoconocimiento y mejora.

Fer Broca

