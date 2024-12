En el marco de la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Mario Guerra presentó su libro Ya déjame en paz, mamá (y tú también papá) de Editorial Aguilar de Penguin Random House, por lo que actualmente realiza diferentes actividades de promoción.

En entrevista para Gente Bien, el psicoterapeuta, business coach, conferencista, comunicador, docente y escritor habla sobre su sexto libro, en el que alerta sobre el impacto profundo y duradero que las voces y expectativas de nuestros padres pueden tener en nuestra vida adulta.

Al respecto, el autor explica que hizo este libro porque “es un tema que todos necesitamos hablar de él en algún momento”, ya que habla “de las voces interiores que hemos heredado de nuestra infancia, todos los que somos hijos de alguien hemos tenido enseñanzas, mensajes que nos han enviado y algunos son muy útiles, pero otros no”. Y cuando esas voces no son “benévolas, nos limitan, nos desvían del camino, no nos dejan hacer cosas, nos obligan a hacer cosas que no queremos, afectan nuestras relaciones, nuestro desempeño, nuestros roles en la vida, y sobre todo, nuestro propio sentir, entonces creo que es un libro necesario precisamente para aquellas personas que tienen hijos pequeños” para darse cuenta de cuáles mensajes mandan, y para adultos que han tenido algún tipo de conflicto con las figuras parentales, o que incluso sin tener el conflicto con ellos se sienten como obligados o con una deuda eterna”.

Ya déjame en paz, mamá (y tú también papá) se creó en un año, ya que la idea nació en la FIL 2023, cuando Mario Guerra le dijo a su editor que quería hablar de este tema, en un mes escribió el texto, mientras “procesarlo, investigar, estructurarlo, más o menos un año”.

El mensaje principal es “que podemos ser nosotros, podemos hacer sonar nuestra propia voz sin tener que pelear con otras voces, si son buenas, se agradecen, si no son buenas se escuchan y se dejan ir, y si de plano fueran malas a esas sí se les pone un límite y se dice Ya déjame en paz mamá, (y tú también papá), cuando son voces que insisten en querer dominar nuestra vida. Creo que el mensaje es haz sonar tu propia voz, quédate con lo bueno, lo que no sea tan bueno escúchalo y déjalo ir, y lo que sea malo dile no, déjame en paz”.

El título está dirigido a personas de 20, 21 años, porque “nuestra maduración va desarrollándose, la corteza prefrontal madura hasta los 20, 21, ya tenemos más capacidad de ver en perspectiva. Para personas adultas, adultos jóvenes que han tenido o no han tenido conflictos con los padres, adultos que tienen hijos pequeños, pero también personas adultas que tienen hijos adultos con los que sienten que no se pueden comunicar”. El libro también ayuda a entender muchas cosas que nosotros hemos normalizado en la crianza, en la educación, entonces a personas jóvenes que quieren mejorar las relaciones con sus padres, entenderlas, sanar heridas, padres adultos que quieren acercarse a sus hijos y adultos jóvenes que tengan hijos que no quieran cometer tanto error”.

Asimismo, “es un libro que se puede leer de corrido, pero es un libro que yo creo que conviene ir y venir. Hay secciones que uno lee, digiere de una manera, pero después se adelanta y regresa un poquito”, entonces también se puede leer por capítulos, pero creo que es un libro que fácilmente se puede hojear, “es un libro que nos conecta, podemos seguir el índice, o podemos abrir al azar una página y ver que si lo que dice esa página nos conecta y seguirnos a partir de ahí, creo que es muy versátil”.

¿Cómo se puede empezar el proceso para hacer a un lado esas voces?

“Esas voces siempre van a estar porque son como una banda sonora que suena en nuestra cabeza todo el tiempo, nos damos cuenta en momentos de decisión, en momentos críticos, en momentos que nos equivocamos, donde vienen esas voces que nos dicen ‘ay, otra vez, tenías que ser tú’, y entonces eso lejos de ayudarnos nos limita. ¿Cuál es la propuesta?, ¿qué poder hacer?, no se pueden callar eternamente, pero sí podemos hacer sonar nuestra propia voz con más fuerza, con más intensidad, no se trata de descartar todo lo que nos dijeron, hay muchísimas cosas útiles, e incluso muchísimas cosas que agradecer, y es un libro por más que el título suene confrontativo, es un libro que yo puedo llamar muy amoroso. Por ejemplo, el libro apuesta por la separación como último recurso, esto es la separación con aquellos padres que ya estando nosotros en la vida adulta siguen insistiendo en querer tomar decisiones por nosotros, en querer juzgarnos, criticarnos. Antes de eso yo apuesto por la reconciliación, por la propia voz, es un libro que habla de padres vivos, muertos, ausentes, y cuando digo ausentes son los ausentes porque no estuvieron o porque estando no estuvieron emocionalmente presentes, entonces es para todo tipo de relación que tenga que ver con los padres”.

¿Cómo identificar cuando esas voces se hacen presentes?

“Las podemos identificar de varias maneras, una de ellas es por ejemplo nuestra propia voz no es una voz que castiga, que lastima. Nuestra voz natural es una voz curiosa, que mueve el aprendizaje, la experiencia, es una voz que dice ‘vamos a ver ¿qué pasa?, y las otras voces pueden venir de ‘no sirves, qué te costaba, si lo único que tienes que hacer es estudiar’, o sea, son muy críticas, pretenden dar mucha dirección, y sobre todo, una dirección del supuesto camino correcto, nuestra propia voz es una voz de posibilidades, las otras son voces de instrucciones, de lo que se debe o no se debe de hacer, entonces las identificamos muy particularmente con esa característica, si es una voz que me ordena o limita, no puede ser mi propia voz, es una voz heredada”.

¿Esas voces heredadas causan heridas?

“Sí, por supuesto, sobre todo cuando son muy persistentes, cuando no nos hemos atrevido a cuestionarlas, porque tenemos –el Latinoamérica, en México particularmente- un factor donde los padres tienen una especie de papel omnisciente, donde no se les puede cuestionar, todavía hay hoy partes de la sociedad, de nuestra cultura que dice a los padres no se les cuestiona, o los padres nunca tienen que pedir perdón, porque todo lo que hacen lo hacen por tu bien, y yo no cuestionó las intenciones, lo que cuestionó son los métodos”.

¿Se sugiere tomar una terapia para hacer las voces negativas a un lado?

“Cuando son fuertes, sí, yo creo que algo que tiene el libro es que nos puede permitir la posibilidad de darnos cuenta sí necesitamos buscar ayuda. Siempre he pensado, un libro en general, de autoayuda no es un libro que necesariamente va a sanarlo todo, ni pretende, creo que es una vía para que la persona tenga conciencia de que hay un problema, se identifiquen y digan esto me está pasando a mí, y entonces abrir la puerta para que ya sabiendo que tiene solución, buscar ayuda”.

¿Cuál fue el mayor reto de escribir este libro?

“Justamente tratar de abarcar el universo de posibilidades, insisto, padres presentes, padres ausentes, padres ausentes porque no quisieron estar, padres ausentes porque no pudieron estar como cuando mueren y uno es niño, padres que murieron ya siendo hijos adultos, padres que estando no supieron conectar, padres que abandonaron, padres que sí estuvieron que lo hicieron bien, pero les faltaron algunas cosas; entonces cubrir todo ese universo creo que fue algo complejo”.

¿Cómo podemos identificar una dependencia emocional?

“Cuando uno siente que no puede hacer algo sin la ayuda o la presencia de otra persona, la dependencia emocional es una muleta porque al final uno descubre que las cosas las acabo haciendo uno, nada más que las hizo pensando que las hizo a través del otro porque el otro me aprobó. La dependencia emocional es no hacerse cargo de uno mismo para que siempre haya alguien que nos cuide, porque tenemos miedo a no poder, cuando sí estamos pudiendo”.

¿Algún consejo para los papás de hoy en día que están educando?

“Eduquen pero con curiosidad, eduquen y conozcan el hijo que tienen, porque aunque tengan tres, cada uno es diferente. Mírenlo, escúchenlo, traten más de acompañarlo que de dirigirlo, obviamente en ciertos momentos hay que dirigir, pero vayan al proceso de acompañamiento, aquí me gusta la cita de María de Montessori cuando decía “que toda ayuda no solicitada es un obstáculo para el desarrollo”, entonces cuando no los dejamos hacer, los estamos limitando, ya le estamos diciendo lo que puede o no puede hacer. Creo que los niños opinan y dicen cosas que de verdad nos sorprenderían si los escucháramos, entonces qué consejo podría dar: Escuchen, pero de manera que sus hijos quieran seguir hablando, no escuchen para criticar, para corregir, para educar, escuchen para conocer”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Hay muchos proyectos, obviamente ya tengo otro libro en mente, y es muy curioso porque ya me dio por estar en la FIL y pensar en nuevos libros, y será el siguiente libro, serán mis talleres, mis cursos, estoy ahorita muy avocado en temas de desarrollo humano empresarial también, entonces creo que por ahí es el camino. Tengo talleres en línea que pueden tomarse desde cualquier parte del mundo, siempre están abiertos, siempre hay uno en línea o presencial, toda la información está en encuentrohumano.com”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Agradecer y confiar que este libro es un libro que viene desde la inspiración de muchos pacientes que he tenido, que han llegado al consultorio y que a veces dándose cuenta y otros sin darse cuenta, esas voces los tienen muy limitados, he tenido pacientes que esas voces los han llevado a terapia y he tenido pacientes que esas voces los han sacado de la terapia como cuando padres a adultos les dicen ‘esa terapia te está haciendo daño, porque desde que vas a terapia quieres hacer lo que te da tu regalada gana’, y les digo ‘para eso es la vida, ¿no?’, no para hacer lo que le dé la gana a otro, pero hay quien no lo comprende, pero es un libro que encierra mucho de ciencia, de la experiencia y de las voces de muchos pacientes que han estado en mi consultorio por años”.

Ya déjame en paz, mamá (y tú también papá)

Invita a los adultos a explorar las raíces de sus conflictos con las figuras parentales, a establecer límites saludables y a reconocer los errores del pasado. Este libro no solo se dirige a padres de hijos pequeños, sino principalmente a aquellos que, ya en su vida adulta, buscan liberarse de las cargas emocionales heredadas y encontrar su propia voz. El autor ofrece una guía de comunicación efectiva, ayudando a los lectores a identificar y transformar las voces internas críticas. Enseña a distinguir entre la propia voz y las críticas heredadas de los padres, y cómo convertir esas críticas en afirmaciones positivas. Destaca la importancia de poner límites claros para proteger el bienestar emocional y cómo la resiliencia puede ayudar a enfrentar los desafíos.

Mario Guerra

