FIL 2024: Ave Barrera promociona “Notas desde el interior de la ballena”

En el marco de la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la escritora tapatía Ave Barrera presentó su libro Notas desde el interior de la ballena de Lumen, sello editorial de Penguin Random House.

Y en entrevista para Gente Bien, la autora y editora tapatía detalló sobre el contenido de su libro.

Ave Barrera. GENTE BIEN • TONY MARTÍNEZ.

Acerca de la creación de esta historia explica que “fue una novela que pidió ser escrita”,ya que estaba escribiendo una novela de aventuras con ballenas en el Mar de Cortés, “y de repente, empezó a surgir el tema de la relación con la madre y vi que no podía abordarlo desde la ficción, que tenía que llevarlo de alguna manera hacia lo personal, hacia mi historia personal porque era lo más honesto y necesario”, entonces decidió hacer una pausa en la novela que escribía y comenzó a hacer notas, -de ahí el título- “la primera parte del proceso fue muy personal y catártica”, cuando tuvo bastantes notas escritas a mano, pensó en hacer algo y así surgió Notas desde el interior de la ballena.

La trama se centra en una mujer que regresa a casa y se encuentra con que ya no puede comunicarse con su madre porque tiene un cáncer en el cerebro en el área del lenguaje y ya no puede articular palabras. El regreso a casa después de sus cuarenta, la crisis de no haber terminado el duelo de la muerte de su madre y de asumir la perdida de un ser tan importante así como todo lo que eso representa, y finalmente, “la memoria de la relación que se va construyendo, de todos esos momentos de la infancia, la adolescencia, en que el vínculo de madre e hija se fue construyendo”.

Ave Barrera. GENTE BIEN • TONY MARTÍNEZ.

Durante el proceso de escritura restaurativa la autora estuvo acompañada por las escritoras que menciona en la novela y por las personas de la red que ha creado. La creación del título tardo alrededor de tres años, que habla sobre el vínculo de una madre y una hija, agrega que ese lazo “no es tan romántico, ni tan sencillo como no lo pintan, es mucho más complejo y es algo de lo que tenemos que hablar, romper con los silencios, nos toca a esta generación cambiar los paradigmas”. Considera que toda la novela fue un reto, ya que tuvo diferentes niveles, pero quizá el más grande fue “el monstruo de enfrentar el propio dolor, enfrentarse a esos fantasmas que habitan dentro de uno, que parecen invencibles, pero gracias al acompañamiento, a la escritura, a todo este proceso, se puede negociar y hacerse uno amigo de sus monstruos y darles forma de novela”, aunque también hay desafíos técnicos.

Confía en que los lectores de cualquier edad pueden conectar con Notas desde el interior de la ballena, porque se lee desde su perspectiva, entonces considera que no se trata de una lectura para entender, sino para hacer preguntas.

Ave Barrera. GENTE BIEN • TONY MARTÍNEZ.

Entre sus siguientes planes está concluir la novela que dejó en el tintero, que le “entusiasma muchísimo, es muy divertida se llama "Tratado de la vida marina”, también tiene planeado “otra serie de novelas que tratan acerca de la restauración, que tengo muy vigente el concepto de la restauración, en el sentido metafórico, esta narrativa restaurativa de lo que necesitamos para recomponer una sociedad y un medio ambiente muy dañado, que podemos llegar a reconstruir”.

Y finaliza diciendo que se siente “feliz y agradecida con esta novela, con el dialogo que ha propiciado con los lectores, quiero que continué este dialogo, entonces que la lean y la recomienden”.

Ave Barrera

Facebook: @avebarrera

Instagram: @avebarrera

XM