Diego El Cigala se presentará la siguiente semana en la Perla Tapatía, para ofrecer un concierto en el Auditorio Telmex, en el que hace un homenaje a este México lindo y querido.

En entrevista para Gente Bien, el cantante español Diego El Cigala, habla sobre su presentación en Guadalajara.

Diego El Cigala. ESPECIAL/CORTESÍA LADO B & IQ ICUNACURY ACOSTA.

Al respecto comenta que este espectáculo estará “padrisímo”. Y “es un homenaje a mi tierra de México, a los grandes intérpretes de México”, que se basa en su disco Cigala canta a México, “es un disco que yo llevaba labrando durante muchos años en mi cabeza, durante todos esos viajes a México, maravillosos, y en cada viaje iba aprendiendo una cosa o me iba encontrando con un artista”, quienes le dieron el consejo de cantarle a este país. Agrega, “y lo he hecho con mucho respeto y cariño, era como una deuda que tenía pendiente, quería cantar todas estas canciones de José Alfredo, Javier Solís, Armando Manzanero, Juan Gabriel, don Vicente Fernández, hacer de ellos lo que se merecen, son genios, creo que lo he hecho con todo mi corazón y mi cariño a la tierra que amo tanto y que me vio crecer en Latinoamérica y en el mundo entero”.

Acerca del repertorio comenta que va a interpretar los temas del disco y luego tendrá un espacio para piano y voz solo, después estará en trío de piano, contrabajo y percusión, posteriormente “vamos a tener los recuerdos de Lágrimas Negras, los recuerdos de Cigala & Tango, y luego con las rancheras; yo creo que el plato está servido, me da mucha emoción”.

Diego El Cigala. ESPECIAL/CORTESÍA LADO B & IQ ICUNACURY ACOSTA.

Las canciones que contiene Cigala canta a México tienen nuevos arreglos musicales, en los temas de cuerdas, de mariachis son del Mariachi Vargas, la producción estuvo a cargo del pianista Jaime Calabuch, ya que sin él “no hubiera sido posible este disco, hubiera llevado otra línea”, Diego El Cigala comenta “yo quería la línea de ir a México en mis propias carnes, sentir el sonido de México, los mariachis de México, y creo que lo hemos conseguido, pero si está la señal de Cigala y hemos respetado la música mexicana, entonces yo tengo mucha satisfacción en mi corazón y mucho miedo de presentarlo en el Auditorio”.

¿Por qué te da miedo esta presentación?

“Los miedos te mantienen alerta, el miedo es bonito, el miedo interior de decir “¡Dios mío, yo creo que tengo público ahí esperando!”, que es su música y de a ver qué pasa, entonces voy con mucha educación y respeto, pero luego esos dos minutos de miedo, durante el escenario en tu primera canción, luego ya se convierte en una gloria durante dos horas y media de espectáculo, dos horas y cuarto. Yo creo que merece la pena esos dos minutos de miedo. Ya tenía ganas de visitar la tierra de mi Vicente Fernández, en paz descanse. Le doy gracias a Dios de poder presentarme en Guadalajara, Jalisco, y presentar este pedazo de show y que la gente se lo pase ¡gloria bendita!, tengo mucha ilusión. A mi lo que me movió en Latinoamérica y lo que me subió arriba fue México, siempre lo he dicho, a mi me descubrió México y con México llegue a todas las partes del mundo, pero si digo que el público mexicano tiene una manera de sentir la música que es muy de verdad, o sea, cuando se emociona se emocionan”.

Después de la pandemia y de posponer varias veces tus fechas de presentación ¿Cómo te sientes de regresar a México?

“Me siento muy feliz y siento pesar de todo lo que estamos sufriendo en el mundo, de tantas pérdidas, de tantos sueños rotos de la gente que se ha ido, y México lo ha sufrido mucho en sus propias carnes, entonces yo también me uno a esa causa de ellos. Ahora vuelvo al país donde me acogen con sus brazos, con sus sonrisas, con sus música, su amabilidad de corazón y entró con esa alegría”.

Diego El Cigala. ESPECIAL/CORTESÍA LADO B & IQ ICUNACURY ACOSTA.

¿Qué otros países visitarás después de México?

“Vamos para Colombia, Argentina, Chile, Puerto Rico, Miami, México, España, doy gracias a Dios que se acabe la pandemia, no solo en México, sino en el mundo, porque llevamos dos años los músicos que no subimos a un escenario y tenemos esas ganas y esa hambre de sentir al público, de salir al escenario y que lo disfrutemos”.

Después de esta gira ¿qué planes tienes?

“Hay otro disco, ya estamos haciendo los últimos retoques, lo hemos cocinado entre pandemia, es un disco de boleros, con sorpresas maravillosas, y luego sigo con la gira por Estados Unidos, desde Washington, Detroit, Los Ángeles hasta Nueva York, vamos a Santa Mónica y Chicago”.

¿Qué más puedes decir de tu próximo disco?

“Tenemos pensado sacarlo en 2022, como para junio o julio, antes voy a lanzar un sencillo. Es un disco de boleros, lleva varias colaboraciones, una de ellas con Omara Portuondo. En éste voy a hacer un repaso por el género del bolero desde Lucho Gatica a todos los grandes del bolero como Roberto Carlos, José Feliciano, hay muchas sorpresas en el disco, le he pedido a Amaury Gutiérrez que escriba para su hermano Cigala”.

Diego El Cigala. ESPECIAL/CORTESÍA LADO B & IQ ICUNACURY ACOSTA.

¿Algo más que quieras agregar?

“A todos mis seguidores de mi público mexicano que estoy loco por verlos, tanto en Guadalajara como en D.F. y otras ciudades, será una gira gloriosa para verlos a todos ahí, después de dos años yo creo que va a ser muy bueno, van a tener mucha emoción ¡Viva México y Viva la Música!”.

Diego “El Cigala”

Auditorio Telmex.

29 de abril, 21:00 hrs.

De $400 a $2,000.

XM