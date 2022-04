Jorge Gallegos es un actor y cantante que inicia su carrera artística por invitación de René Cardona, tras dejar su carrera como futbolista por distintas lesiones físicas.

Ha participado en más de 15 telenovelas, series, y recientemente ha presentado su sencillo Tenemos que hablar, tema compuesto y producido por José Luis Roma, donde la gran voz de Jorge y composición de José Luis hacen una mezcla única, que deleita a cualquier oído.

Por esta razón, Jorge Gallegos brinda una entrevista a Gente Bien y habla sobre su carrera artística y este nuevo sencillo.

Jorge Gallegos promociona Tenemos que hablar. ESPECIAL/CORTESÍA PURE & B.

¿De qué trata el tema “Tenemos que hablar”?

“Es una canción que habla de la reconciliación, es un tema donde cometemos errores las parejas, donde dejamos de regar esa plantita del amor y cuando vemos la situación difícil y analizamos nuestros actos y buscamos esa reconciliación y ese momento de poder encontrarnos con el amor de nuestra vida. Es una canción que habla al 100% del amor porque tenemos que hablar de todo lo que sentimos, de lo que tenemos dentro, de los errores que cometimos y darnos otra oportunidad, trata de las reconciliaciones”.

¿Cómo surge la colaboración con José Luis Roma para hacer esta canción?

“Tenemos una relación de amistad desde hace más de 10 años, es una persona que admiro hoy por hoy, es uno de los compositores más talentosos que tiene el país, es increíble su manera de escribir y componer. Hasta apenas hace unos meses por parte de Alex Mizraji hubo contacto en lo profesional y él conoce mi rango vocal, sabe mis limitaciones y fortalezas, y surge en el estudio, me dice ‘tenemos que hablar’ y wow que frase tan fuerte, de ahí se dejó ir y empezó a componer, a mi interpretarla me enchina la piel, y bueno, vienen más canciones de él, espérense porque están espectaculares”.

¿Este tema será parte de un álbum?

“Así es, es un EP de cinco canciones, todas escritas y producidas por José Luis, un par de canciones son más movidas, más para bailar, estoy seguro que les van a gustar las canciones que José Luis muy amablemente me escribió”.

Jorge Gallegos. ESPECIAL/CORTESÍA PURE & B.

¿Qué más deseas compartir de este tema?

“Que lo escuchen y lo descarguen, ya está disponible en todas las plataformas digitales”.

¿Cómo surge tu gusto por la música?

“Yo empecé a cantar hasta los 26 años, me acuerdo que de niño en una estudiantina me ponían hasta atrás porque no daba ni una, siempre he dicho que la música es un factor importante de los estados de ánimo, cuando estamos tristes escuchamos canciones para echarle sal a la herida, sin lugar a duda, la música es un factor importante en los estados de ánimo de nosotros”.

¿Cuáles son los géneros musicales que te gustan y prefieres interpretar?

“Los que me gusta interpretar son los boleros, la balada, la balada romántica, me declaro admirador de Pedro Infante, Jose José, Frank Sinatra, Vicente y Alejandro Fernández”.

¿Cómo definirías a Jorge Gallegos?

“Es un gitano, es una persona que desde niño quiso ser futbolista y salió a buscar su sueño, mi vida ha sido un mar de sorpresas conmigo mismo, he encontrado muchas facetas en mi vida, me ha costado mucho conseguir las cosas, pero admiro la constancia y tenacidad que tiene Jorge Gallegos y ahora en la música encontró su nueva pasión. Lo defino como una persona terca, perseverante y apasionada”.

¿Cuál es tu mayor sueño profesional?

“Mi mayor sueño es pararme en un escenario y que la gente escuche mis interpretaciones, quiero pisar un Palacio de Bellas Artes, un Auditorio Nacional y sigo persiguiendo mi sueño”.

Jorge Gallegos. ESPECIAL/CORTESÍA PURE & B.

¿Qué legado te gustaría dejar al público?

“La historia de un joven que salió a muy temprana edad a buscar su sueño y que nunca se rindió, y que el único enemigo que tenemos es el miedo y hay que luchar para evitarlo”.

¿Cuál es tu mayor pasión?

“Sin lugar a dudas es la música y el cantar, es inevitable”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Ahora estoy al aire en Si nos dejan por el Canal de las Estrellas y estoy grabando Amor Dividido y en cuanto termine grabaciones voy a seguir enfocado en la música”.

¿Algo más que quieras compartir?

“Los invito a que escuchen Tenemos que hablar, que me den la oportunidad de acompañarlos a todos lados con mis canciones”.

Jorge Gallegos. ESPECIAL/CORTESÍA PURE & B.

Qué significa para ti:

La Música: “Escaparte de todo lo que tengo atorado, mis emociones, por ejemplo”.

La Actuación: “Es un relajante, darle vida a alguien que no eres tú me divierte demasiado”.

El Futbol: “Es todo, me enseñó la disciplina, la perseverancia, me enseñó a que los errores o tropiezos son parte de la vida y que te ayudan a madurar”.

La Vida: “Es respirar y fluir en el aquí y ahora”.

El Amor: “Es el motor del ser humano, que nos inspira a hacer muchas cosas y el amor en familia y en pareja es un cómplice para lo que hacemos nosotros en la vida”.

Jorge Gallegos

Facebook: @JorgeGallegosOficial

Twitter: @jorgegallegosMX

Instagram: @jorgegallegosmx

Tik Tok: @jorgegallegosMX

