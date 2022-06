Ser parte del grupo Mercurio fue una gran etapa para Dany Merlo y a la distancia, después de 28 años de carrera, se siente agradecido y comprende con madurez las altas y bajas del mundo de la música, pero ahora disfruta como nunca su labor como papá y nos habla un poco acerca de su libro

¿Cómo podrías definir tu carrera musical del comienzo hasta hoy?

“Una de las oportunidades más grandes de mi vida, para mí fue mi escuela, ya sabes, así como la gente va normalmente a la secundaría y prepa, fue una gran etapa formativa. Es una gran responsabilidad y hoy después de 28 años de carrera estoy más agradecido que nunca y comprendo que soy un puente entre las emociones y lo que la gente quiere sentir en sus altas y bajas, ¿qué aprendiste? Muy altas y muy bajas, aprendí el valor de estar arriba de un escenario, la responsabilidad y la disciplina. La importancia de tener a las personas significativas muy cerca”.

Dany Merlo. GENTE BIEN JALISCO/Jorge Soltero

¿Qué significó para ti formar parte de Mercurio y ahorita qué sientes al participar en los 90´s Pop tour?

“Pues imagínate, me tocó vivir lo que miles de personas sueñan, la vida nos sorprende constantemente y tenemos que estar abiertos a fluir. Hemos estado en tres giras que han sido las más importantes de México como Magneto & Mercurio, Únete a la fiesta y 90’s Pop tour, cada una de ellas ha marcado mi corazón y me ha permitido definir cuáles son mis siguientes pasos y hoy ya con un libro publicado Atrévete y Hazlo y enfocado en mi carrera de conferencista me siento muy pleno”.

¿Lo harías de nuevo?

“Por supuesto, las decisiones que tomamos nos llevan por caminos que no comprendemos hasta verlos en retrospectiva, sabiendo lo que ha sido mi vida hasta este momento, no quito ni una coma”.

Dany Merlo. GENTE BIEN JALISCO/Jorge Soltero

¿Cómo te cambió la vida ser papá?

“Me llegó en un momento muy complejo porque precisamente ya había salido del grupo y pues de pronto la noticia de que una personita va a nacer, me cambió toda mi dirección y le dio mucho más claridad a mi futuro. Hoy casado y ya con cuatro hijos, es lo mejor que me ha pasado en mi vida”.

¿Cuántos hijos tienes?

“Cuatro: Andre de 20, Jean de 17, Cristianne y Darelle de 13 años”.

¿Cuál ha sido el mayor reto para ti?

“Han sido miles, una constante evolución, creo fervientemente que si no creces te mueres y los retos te permiten expandir tu zona de confort para llevarte al siguiente nivel. El dejar Mercurio e irme a vivir a USA fue una decisión muy abrupta pero definitivamente la mejor”.

Dany Merlo. GENTE BIEN JALISCO/Jorge Soltero

¿Qué actividades te gusta compartir con ellos?

“Mis hijos juegan pádel tenis, disfruto mucho ver su juego y su capacidad de como son mejores cada día. Me encanta disfrutar de una buena comida con la mesa llena entre la novia, los amigos y platicar sus filosofías de vida lo que los hace felices”.

¿Cómo celebras el Día del Padre?

“En una comida con mi suegro, mi papá, preparamos el asador, disfrutamos la alberca, unos buenos tequilitas, con música y siempre rodeados de la familia, es mi combinación perfecta”.

Dany Merlo. GENTE BIEN JALISCO/Jorge Soltero

+ De Dany

Libro en tu buró: El poder del ahora de Eckhart Tolle.

Platillo: Huauzontles.

Ciudad: París.

Sueño por cumplir: Llegar a miles de personas con un mensaje positivo y generar una chispa de cambio en sus vidas.

Gusto culposo: Sopear.

Hobbie: Bici de montaña.

Admiras a: Tony Robbins.

No salgo sin: Burt’s Bees chapstick (coso de labios).

Canción de regadera: Medley del concierto de Luis Miguel.

App: WhatsApp.

Serie favorita: Casa de Papel (la verdad no veo series porque no me gusta clavarme con el tema y dormirme a las 4:00 am viéndolas jajajaja).

GENTE BIEN JALISCO/Jorge Soltero

Nombre completo: Daniel Merlo Cabrera. Edad: 41 (casi 42 cumplo el 21 de Junio). Estudios: Especialización en Bienes y Raíces (Licencia). Redes sociales: IG @danmerlo TW @Danymerlo FB DanyMerlo.oficial TikTok @dany_merlo

CP