Anabel Caso es directora y guionista de origen argentino, radicada en México desde hace 20 años, es egresada del Centro de Investigación Cinematográfica en Buenos Aires, Argentina. Actualmente se encuentra en etapa de promoción de su opera prima Trigal, filmada durante 2020 y cuyo guión ha recibido el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía (EFICINE, FIDECINE, FIDECINE POSTPRODUCCIÓN), el Programa Ibermedia y el Sundance Institute.

En entrevista para Gente Bien, la cineasta Anabel Caso habla sobre la película Trigal, de la cual es guionista y directora, que a partir del 20 de abril se exhibe en las salas de cine comerciales.

Anabel Caso. ESPECIAL/MARÍA MEDINA.

¿Cómo nace la historia de "Trigal"?

“Trigal es una historia que escribí hace 10 años más o menos, y que parte de una serie de memorias personales en relación de mi pasaje de la pubertad a la adolescencia, donde yo vivía en el campo, y en mi caso, fue un pasaje que tenía que ver con disfrutar de la naturaleza y explorar con mi prima y con otras amigas, ese otro mundo que era la masculinidad para nosotras, y que estaba -digamos- a la vuelta de la esquina. En los pueblos chicos esas interacciones se dan muy fácilmente, entonces en una familia en donde no se hablaba mucho al respecto y en donde uno crecía un poco a los trompicones, a la vera de uno mismo o como uno decide cómo crecer, la exploración del mundo de la adolescencia era una cosa muy íntima, personal, muy con tus amigas, llena de aventura, pero también llena de obstáculos y cuestiones que de pronto no sabías donde te estabas metiendo. Trigal tiene que ver con eso y con una exploración muy íntima, para mí fue una época muy difícil, yo había perdido a mi madre y estaba muy sola, y algo de esto hay en los personajes, muy desorientada, no había alguien que me estuviera diciendo cómo eran las cosas y me generaba culpa, tristeza, emoción, felicidad, excitación, todo eso es un poco lo que pasa en Trigal”.

¿Qué significa para ti dirigir una historia propia?

“Creo que para mí, y supongo que para todos los operaprimistas, y todos los directores que hacemos historias tan personales la primera vez, creo que es algo que no hay que perder. Es poner algo de sí mismo en el mundo, el cine, del arte, son vehículos que funcionan para que los que hacemos esto, pongamos un poco de nuestra cosecha, de nosotros en el mundo para generar un diálogo. Uno pone una película en el mundo para abrir un tema de conversación. En Trigal se abre un tema de conversación que es: ¿Qué pasa con las adolescentes? En mi caso, LAS adolescentes que también está abierto un poco a los dos géneros, pero ¿qué pasa en la adolescencia? cuando entramos en todo este universo, ¿qué cuestionamientos hay?, ¿qué nos transita?, explorar qué es lo que se nos va revelando para ponerlo sobre una mesa y abrir la conversación de ¿qué es lo que le pasa al otro? y entre todos construir una nueva versión de nosotros, o una más amplia, o una mejor. Creo que eso es hacer una película personal, es darle un poco de uno mismo a los demás, para que los demás te devuelvan un poco de sí mismos y generar un diálogo ahí para crecer”.

¿Tiene algún mensaje?

“No, la película surgió de una manera muy intuitiva, yo empecé a escribir un cuento en una época, era como una reflexión sobre un montón de sensaciones, para mí la adolescencia fue un momento clave y muy importante como a otros les pasó cuando se divorció, o cuando se casó, o cuando tuvo un hijo, o lo que sea, a mí me marcó la adolescencia, entonces empezaron a surgir un montón de cuestiones, y dije ‘lo tengo que vomitar en algún lado porque está ahí como algo que quiere salir’. El cine es no sentirse tan solo con lo que a uno le pasa en la vida, entonces no hay un mensaje”.

Anabel Caso. ESPECIAL/FRANCISCO GALLEGO.

¿Cómo fue el proceso de hacer esta película?

“Complicado, muy estimulante, porque tardamos mucho tiempo en levantar la película, romper el cascarón de la opera prima es todo un dilema, entonces primero estuvimos trabajando un montón, la película paso por muchísimos festivales y talleres, de guión, Fundación Carolina, Sundance, y entonces llegamos a un momento en donde la carpeta ya era muy sólida, la presentamos dos o tres veces a EFICINE, al final ganamos todos los fondos, y llegó el momento tan soñado de empezar a producir y cuando empezó la filmación cayó la pandemia. A las dos semanas de filmar explotó la pandemia en México, estábamos como en una burbuja en Sonora y teníamos que aguantar por la cosecha del trigo porque si esperábamos otra siembra, crecer y el trigo, las niñas estaban en una edad que igual que el trigo crecían de una manera explosiva, entonces todos los tiempos estaban como justos y no podíamos esperar, entonces filmamos cuatro semanas que fue lo máximo que aguantamos. Después paramos y pensamos que no ibámos a terminar la película porque nos quedamos sin dinero, regresar en pandemia a filmar era muy costoso, los protocolos de ese momento era muy difícil, la escena de los 15 años era con un montón de extras, había miedo, pero también muchas ganas de terminar de filmar la película y aparecieron muchos amigos en ese momento, que nos apoyaron económicamente, con recursos, con nuevas formas de darle viabilidad a la película y pudimos terminar. Después vino toda la post-producción, post-pandemia, entonces estábamos bastante desbalanceados en términos económicos, emocionales, a muchos se nos habían muerto familiares, fue todo un proceso difícil, por eso llegar a los cines es una celebración a la vida”.

¿Cuánto tiempo se tardó en terminar de filmar “Trigal”?

“Después de las cuatro semanas en Sonora nos regresaron a México, estuvimos tres meses parados, luego apareció uno de los coproductores de la película que es Enrique López, quien tiene un rancho en Puebla y dijo ‘acá pueden terminar la película’, fuimos a visitar el rancho porque darle continuidad a las locaciones de Sonora era muy difícil a nivel de luz, geografía y un montón de cosas, y fue como un milagro porque el rancho era como la continuidad de lo que habiamos dejado en Sonora. Fuimos a Puebla, nos instalamos ahí dos semanas, terminamos y empezamos los procesos de post-producción inmediatamente”.

¿Cómo elegiste el cast?

“Alberto Guerra está en el proyecto de Trigal desde los inicios prácticamente, cuando yo escribí el guión de Trigal como a los cuatro o cinco años hicimos un cortometraje para probar de qué iba el tono de la historia y para tener una herramienta de venta. Nos conocimos en un casting y Alberto fue el actor que interpretó al mismo personaje en ese corto, a partir de ese emomento leyó el guion y quedo enganchado, además empezamos a tener una relación de amistad y profesional que nos unió mucho. Las chicas se hizo un casting bastante complejo, vi muchas adolescentes porque queríamos justo esa edad de los 13, 14 donde todavía no están en la adolescencia, estaban en la pubertad es como esa franja tan, tan, tan borrosa, que también por eso fue peligroso después parar, y de esos castings surgieron Emilia Berjón y Abril Michel, que las vi por separado y después las vimos juntas y embonaban muy bien, había como una química mágica. Emilia es una actriz super natural y Abril tiene mucha trayectoria. Memo Villegas llegó con un perfil que no era el perfil que decía el personaje y cuando lo conocí lo fui a ver al teatro y me enamoré, dije no me importa voy a cambiar el personaje porque es él; Úrsula Pruneda también estaba desde muchísimo tiempo antes; Gerardo Trejoluna nos conocimos para la película y fue una gran elección, todos fueron una gran elección, estoy feliz con los actores de esta película”.

Trigal. ESPECIAL/NUEVA ERA FILMS.

¿Algo más que quieras agregar de "Trigal"?

“Que vayan al cine a verla, que duré muchas semanas y que sea una historia que ojalá les toque en algún lugar, les haga reflexionar en alguna cuestión y sirva para abrir caminos, conversaciones, generar diálogos y seguir haciendo cine que es lo que necesitamos hacer”.

Anabel Caso

Página Web: www.anabelcaso.com

Instagram: anabelcaso_cine, @anabelcaso, @myhome

