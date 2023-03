Vico Escorcia es una actriz franco-mexicana, quien ha participado en diferentes proyectos de cine y televisión, entre los más recientes la película ¡Que viva México! Del cineasta Luis Estrada, que este 23 de marzo se estrena en salas de cine nacionales y estadounidenses.

Por ello, Vico Escorcia platica sobre su personaje y sus próximos proyectos en entrevista para Gente Bien.

Vico Escorcia. ESPECIAL/CORTESÍA PURE&B.

¿Quién es Bartola en “¡Que viva México!”?

“A Bartola le dicen “La Tonta”, pero yo creo que más bien es la más entregada y la más amorosa. Bartola es la hermana, hija y nieta que lleva siempre el corazón en la mano y los sentimientos a flor de piel”.

¿Qué fue lo que te interesó de esta película para participar en ella?

“Trabajar en una película de Luis Estrada es un punto de destino para cualquier actor mexicano. Me emocioné muchísimo cuando me invitaron a hacer casting, y más cuando leí el guión, porque me parece una historia super necesaria para el país en este momento”.

Damián (Alcázar) me ayudó a entender que mi personaje era una mujer sumamente entregada a todo…

Vico Escorcia. ESPECIAL/CORTESÍA PURE&B.

¿Cuál fue el reto principal de interpretar a Bartola?

“El reto principal fue explorar la comedia y el humor del personaje sin caer en lo absurdo o lo sobreactuado, era una línea muy delgada. Damián (Alcázar) me ayudó a entender que mi personaje era una mujer sumamente entregada a todo… a su familia, a sus amores, a la vida… y desde ahí pude acercarme al personaje desde un lugar muy honesto y amoroso”.

¿Qué fue lo que más te gustó de este proyecto?

“La familia que me gané a través del rodaje. Los Reyes somos familia delante y detrás de cámaras. La pasamos muy bien coexistiendo en Real De Catorce por tres meses; hicimos retos de ejercicio, dinámicas de amigo secreto, nos peleamos y nos reconciliamos muchas veces. Nos seguimos reuniendo cuando tenemos oportunidad, los quiero muchísimo”.

Vico Escorcia. ESPECIAL/CORTESÍA PURE&B.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Actualmente estoy filmando la bioserie de Pedro Infante con Vix+, donde interpreto a Lupita Torrentera y comparto cámara con Mario Morán, Ana Claudia Talancón y Julio Bracho. A finales de año estrenaremos la tercera temporada de Acapulco de AppleTV+, donde interpretó a la hija del personaje de Eugenio Derbez”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Quiero invitar a todos a ver "¡Que Viva México!" en su fin de semana de estreno. Tenemos la apuesta de distribución más ambiciosa de la historia para una película mexicana en cines; si nos va bien, le abrimos las puertas a futuras películas mexicanas para tener la misma plataforma… pero si la gente no va a verla nos arriesgamos a que nunca más suceda”.

Vico Escorcia. ESPECIAL/CORTESÍA PURE&B.

Los favoritos de Vico Escorcia

Color: “Amarillo”.

Platillo: “Ramen de Curry”.

Bebida: “Paloma”.

Mascota: “Mis cinco perros”.

Viaje: “Irlanda es mi lugar favorito”.

Pasatiempo: “Tejer y coser”.

Personaje: “Holly Golightly”.

Película: “Leon the Professional”.

Canción: “Vienna de Billy Joel”.

Inspiración: “El bosque me inspira muchísimo”.

Vico Escorcia

Instagram: @vicoescorcia

XM