En las películas de estreno que ingresan a la cartelera de cine se encuentra Diario de un viaje inesperado, bajo la dirección y producción de Paco Álvarez, la cual se estrena este 20 de abril con alrededor de 350 copias a nivel nacional.

Tras una larga trayectoria como director de documentales y videoclips, Paco Álvarez dirige, escribe y produce su opera prima de ficción, una historia conmovedora donde dos jóvenes tendrán que descubrir su camino en la vida a través de un viaje por el estado de Chiapas.

Por ello, en entrevista para Gente Bien Paco Álvarez habla de su experiencia en este largometraje.

Paco Álvarez. ESPECIAL/JESÚS CORNEJO.

¿Cómo surge la historia de esta película?

“Es una idea que tenía desde hace muchos años y estaba guardada, esperando yo creo a que hubiera la oportunidad para salir, y entonces, en cuanto se dio la oportunidad me puse a aterrizar la idea y a escribir el guión junto con Antonella Samaniego, que es la constructora del guion, y así surge esta película”.

Tienes una trayectoria en películas documentales ¿Qué fue lo que te motivo para dirigir tu primera película de ficción?

“Yo creo que siempre he contado historias en todas las formas posibles, lo que pasa es que hacer cine en México no es nada sencillo, no es cuando tú quieres, a veces se necesita que se junten muchos elementos para que se dé esta situación y no depende siempre de ti; claro que depende de que tengas un guion o varios, o que estés ahí con experiencia, o que estés haciendo cosas, pero no depende totalmente de ti, se tienen que juntar varios factores”.

¿En qué consiste la historia de “Diario de un viaje inesperado”?

“La protagonista es Michelle, quien justo está en una posición en la que no se siente muy cómoda, aunque ella no lo sabe, ella piensa que tiene todo, tiene una posición económica aceptable, nunca ha tenido que trabajar, aunque si estudió una carrera, pero no ha tenido que esforzarse por conseguir nada, entonces la vida le va a dar una sorpresa, le va a poner obviamente un viaje que no esperaba, que la va a transformar, que la va a llevar a encontrarse consigo misma, a saber qué es lo que la hace feliz, porque hasta ese momento no sabía muy bien qué la hacía feliz”.

Paco Álvarez. ESPECIAL/JESÚS CORNEJO.

¿A quién está dirigida?

“Es una historia de amor juvenil. De alguna forma, son jóvenes los que están ahí haciendo la historia, los protagonistas, pero es una historia de amor que bien puede ser para cualquier persona; yo creo que el transformarte, el encontrar tu camino, el encontrar la felicidad pues no tiene edad, puedes tú hacer este emprendimiento de joven o puedes hacerlo a cualquier edad, realmente no influye eso”.

¿Cuánto tiempo tardó la filmación?

“Más o menos fueron cuatro semanas”.

¿Cómo elegiste el cast?

“Se hacen castings, o sea, tú buscas como el personaje que quieres encontrar y haces castings, y en los castings encontré a los actores. La verdad, sí hubo muchos, pero los actores que están me sorprendieron en todos los sentidos, y creo que daban con lo que yo quería, rostros jóvenes, frescos, que no hayamos visto en muchos lados, en películas, en series, sino que tengan esa frescura. Encontré a los tres protagonistas y luego fui complementando todo el casting con los demás actores como Martha Claudia, Carlos Corona, Moisés Arizmendi, Alfredo Guereca, que son actores más experimentados, pero estos tres jóvenes protagonistas están empezando de cierta forma porque ya tienen series, pero son rostros frescos, jóvenes, no los hemos visto en muchos lados, y eso era algo de lo que yo estaba buscando también”.

Paco Álvarez. ESPECIAL/JESÚS CORNEJO.

¿Cuál consideras que fue el mayor reto de filmar “Diario de un viaje inesperado”?

“De entrada hacer cine en México es difícil, ya hay una complicación obviamente desde el momento en que tú quieres hacer una película en este país y en el mundo, realmente no es sencillo, ni fácil de hacer. Y una vez que emprendes el camino se dan varias circunstancias, por ejemplo, nosotros filmamos en Chiapas, que es un lugar hermoso, bellísimo, con unos paisajes preciosos, pero es un lugar con unas distancias enormes entre cada ciudad, a veces no había mucha recepción, y ese tipo de cosas, que si de alguna forma estamos filmando en la naturaleza, entonces filmar en la naturaleza te da varios retos, porque finalmente estás expuesto ahí y a lo que la naturaleza quiere de ti, no necesariamente tú controlas eso, entonces eso también era complejo, pero fue una filmación sumamente sana, bien, divertida, no paso nunca nada, la verdad muy bien”.

¿Qué fue lo que más te gustó de filmar “Diario de un viaje inesperado”?

“La experiencia, creo que me llevó una experiencia muy bonita que nunca se me va a olvidar, el crew y el cast, las personas que hicieron que esto tuviera más magia, y pues me llevó ese recuerdo de la gente y de la gente de allá de Chiapas que nos ayudó, que es gente hermosa, las tejedoras o las personas que nos ayudaban en pueblos como Tziscao y nos abrieron las puertas; de verdad, tenemos un país hermoso, que hace falta que lo exploremos más con el cine”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que vayan a ver la película, que vayan al cine, se van a llevar un grato momento de entretenimiento, pero además con unos paisajes hermosos de nuestro país, con música muy buena, un soundtrack padrísimo, se van a llevar un buen sabor de boca”.

Diario de un viaje inesperado. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Diario de un viaje inesperado

Una joven superficial y adinerada, recibe como herencia de su padre un diario donde le indica que debe realizar un viaje a Chiapas para poder acceder a todos sus bienes. A pesar de estar en contra, se ve obligada a viajar en compañía de un músico a quien ella confunde con el abogado que debe dar fe del viaje. En Chiapas, ella descubre los valores humanos que la acercan a sus raíces, además de encontrar el amor y de ver la vida desde otra perspectiva que la hacen entender que los bienes materiales no son lo más importante.

Paco Álvarez. ESPECIAL/JESÚS CORNEJO.

XM