Ana Emilia es una joven de 15 años que es creadora de contenido, quien gracias a su canal de YouTube Tv Ana Emilia se dio a conocer en el país y en el mundo, actualmente ya es considerada como influencer, ha participado como conductora en distintas entregas de premios, ha trabajado como actriz, y actualmente, está enfocando su energía en su faceta de cantante.

En entrevista para Gente Bien, Ana Emilia platica sobre su primera gira y su debut en el escenario como cantante será en Guadalajara.

Al respecto, Ana Emilia expresa que “es mi primera gira, es un sueño hecho realidad, un proyecto que sin duda me está dejando, desde ahorita que ni siquiera ha iniciado, muchísimo conocimiento, estoy aprendiendo muchas cosas porque una cosa es ir a ver un concierto, imaginarte la magnitud que tiene la planeación, a ya estar detrás de cámara y ser la artista de la que se trata el concierto. Requiere de mucho trabajo, pero es algo que vale completamente la pena, aparte que tengo un equipo increíble, desde los músicos hasta los bailarines que me están apoyando en todo”.

Ana Emilia. ESPECIAL/CORTESÍA ANA EMILIA.

¿Cómo te estás preparando para este concierto?

“Llevamos organizándolo, desde antes de la pandemia, no organizando específicamente éste, pero pensando en crear un show formalmente hasta que llegamos a este formato de show que queremos, el show que quiero, tenemos los ensayos generales desde hace tres meses. Está padrísimo, me la paso increíble en los ensayos, y pues ensayo un día voz, o sea, musical, y otro día, los bailes con los bailarines”.

¿Qué ciudades vas a visitar?

“Voy a visitar tres ciudades en lo que queda de este año. El 1 de octubre Guadalajara, Teatro Diana, a las cinco de la tarde; el 22 de octubre en el Teatro Metropólitan que estamos a punto de quedar sold out; y el 29 de octubre en el Auditorio Pabellón M en Monterrey. Por ahorita, nada más van a ser esas tres fechas, aquí en México, porque queremos iniciar con estas tres para probar, ver qué onda, pero el próximo año se vienen más fechas de este mismo concierto, de esta misma gira en México y Latinoamérica porque hay muchos Emiliatubers en Latinoamérica y necesito expandir este concierto, llevar esta esencia a muchos más países, porque va a ser increíble conocer Emiliatubers de otros lugares”.

¿Has tenido contacto con ‘Emiliatubers’ que no sean de México?

“Claro, en Instagram hay muchas cuentas de fans de las que me escriben. En persona hasta ahorita no porque no he viajado a otros lugares de Latinoamérica, pero para mí es todo un orgullo que Emiliatubers de otros países me pidan ir a su ciudad, al igual que aquí en México, me piden ir a otras ciudades, porque eso significa que confían en mi trabajo, a pesar de que este es mi primer trabajo y esta es la primer probadita, hay personas que ya están confiando en mí y que van a ir al concierto y yo aprecio mucho que estén comprando su boleto para la primer función, no sabes qué esperar, pero de verdad, lo que estamos preparando está muy cool”.

¿Cómo va a ser tu concierto?

“Va a durar más de una hora y cachito, no puedo asegurar cuánto, pero más de una hora es seguro, va a haber bailarines, hay músicos, somos muchísimas personas involucradas”.

¿Cómo defines tu música?

“En este momento estoy muy satisfecha con la música porque actualmente no han salido estas canciones, pero he encontrado el género, el estilo de música que me apasiona, me llena y me encanta, entonces estén muy pendientes porque se vienen nuevas canciones. La más reciente canción es Intuición, el siguiente es Amorcito, es algo diferente a lo que he hecho, pero es lo que me tiene en máxima inspiración. Hasta el momento tiene de todo, yo la defino como fresca, es una música que puedes escuchar en cualquier situación, es muy versátil, porque tienes desde canciones alegres, pop, reguetón, urbano, canciones baladas, cositas más tranquilas, hay de todo un poco”.

¿A quién está dirigida tu música? Además de tus ‘Emiliatubers’

“A toda la familia me encantaría, pero también chicas y chicos que estén atravesando la misma edad que yo, eso me fascina, porque somos los que más nos entenderíamos en las letras que estoy dando, los significados, como el primer amor, cuando te peleas con alguien o cuando simplemente le quieres dedicar una canción a alguien, siento que las personas que tienen 15, 16 años, este show es ideal, al igual que para toda la familia”.

¿Tienes un mensaje especial que quieras trasmitir a través de tu música?

“Que luchen por sus sueños, que realmente yo no estaría aquí en este momento si esa niña de ocho años no hubiera luchado por ese sueño que tenía en su corazón. Eso, que no necesariamente si quieres ser creador de contenido como yo o cantante, artista, no, si quieres ser veterinaria, doctora, cirujano, cualquier carrera, cualquier trabajo al que te quieras dedicar si es lo que te llena, si es lo que te dice tu corazón que debes de seguir, lucha por ello y lo vas a lograr”.

¿Cómo te diste cuenta que tu sueño era ser creadora de contenido?

“Siempre que me dicen que cuándo yo comencé a crear contenido, yo digo que a los ocho años, pero cuando realmente descubrí lo que me gusta yo siento que desde que tengo uso de razón, desde muy pequeña, siempre fui muy extrovertida, me encantaba bailar en teatros, me encantaba cantar, yo me podía parar enfrente de muchas personas y hablarle a todos, tener muchos amigos, y eso me fue definiendo mucho a ser la persona que soy actualmente. Desde pequeña sé que eso es lo que me gusta, pero obvio que con el paso del tiempo he ido definiendo mi mero mole”.

¿Qué otros planes tienes?

“Mi primera película en la que soy protagonista del director Alejandro Sugich, quien hizo la única película de Eiza González aquí en México, sale el próximo año, además que es una película que es un orgullo para Latinoamérica, es un orgullo formar parte de esa película, porque tiene ciencia ficción, tiene el primer amor, me tiene muy emocionada formar parte y ser protagonista. Está basada en un libro infantil, pero la película es totalmente diferente, es El extraño caso del fantasma claustrofóbico, y mi coprotagonista es Lukas Urquijo. Obviamente enfocarme en la gira, en esparcirla, en que se expanda el próximo año, ese también es mi segunda meta lograr el próximo año”.

¿Vas a dar a conocer un poco en tu canal de los conciertos que ofrecerás?

“Claro, de hecho, estoy documentando cada momento, todo el proceso para llegar al primer escenario al Teatro Diana y todos los demás van a estar documentados en mi canal TV Ana Emilia”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que recuerden que luchen por sus sueños, porque si es lo que su corazón les dice que tienen que hacer, háganlo y échenle todas las ganas y lo van a lograr”.

Los favoritos de Ana Emilia

Platillo: “Sushi”.

Bebida: “Agua mineral”.

Color: “El rosa”.

Accesorio: “Aretes”.

Outfit: “Todos los que se vienen en mi gira”.

App: “YouTube, Instagram”.

Canal: “Tv Ana Emilia”.

Película: “Uff, es muy complicado, ahorita Mujercitas, la nueva”.

Libro: “El retrato de Dorian Grey”.

Frase: “No sé cuál es mi frase favorita”.

Ana Emilia

Teatro Diana

1 de octubre, 17:00 hrs.

De $700 a $1,600.

XM