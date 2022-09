Isaac Ezban es un guionista y director mexicano, co-fundador de Red Elephant Films y Autocinema Coyote, de quien se puede ver en la cartelera de cine tapatía la cinta de terror Mal de ojo.

Su primera película El Incidente (2014) se estrena en Cannes y 50 festivales más. Su segunda película Los Parecidos (2015) gana Mejor Película Latinoamericana en Sitges, y lo convierte en el primer mexicano con dos películas en dos años consecutivos en selección oficial en los dos festivales de género más importantes del mundo (Fantastic Fest y Sitges). En 2016 es contratado por Bron Studios para dirigir Parallel, su primera película en inglés.

Actualmente se exhibe en las salas de cine nacionales su primera película de terror, Mal de ojo, por lo que en entrevista para Gente Bien platica sobre su experiencia en este filme.

Isaac Ezban. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

¿Cómo fue tu experiencia al filmar “Mal de ojo”?

“Mal de ojo fue una película muy compleja para mí, creo que lo más complicado que me ha tocado hacer como director, la verdad, pero estoy muy contento con el resultado. Digo muy compleja porque hubo muchos retos, mi primera película de terror, después de haber hecho tres de ciencia ficción, y pues el hecho de trabajar con niños pequeños, con adultos mayores, con prostéticos, maquillaje, criaturas, filmando en el bosque, en exteriores, nocturnos, pero creo que una película se logra bien teniendo un gran equipo de grandes aliados y eso es lo que tuvimos, gracias a eso estoy muy contento con el resultado”.

¿Cuánto tiempo duró la filmación y cómo fue el proceso?

“Fueron seis semanas de filmación, tres semanas en una casa de Iztapalapa, una casa muy grande de los años treinta, donde realmente parece una casa de una abuela, luego estuvimos tres días en un departamento en La Condesa, en un departamento moderno donde vive la familia, estuvimos tres días en Puebla haciendo todos los exteriores de la casa y luego fueron dos semanas en el Ajusco, que eso fue lo más pesado de todo porque el Ajusco es como entrar a un vortex, donde no hay señal, donde entras en la mañana sales hasta en la noche, estás en el exterior todo el día, a la intemperie, en el frío, y siempre que se trabaja en exteriores hay menos control sobre los elementos, entonces las últimas dos semanas fueron muy retadoras, pero fue todo un viaje y estamos muy contentos con el resultado”.

Ofelia Medina es parte del elenco de Mal de ojo. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

La historia está basada en la magia negra y el vudú ¿Cómo fue la investigación para crear la historia?

“Este guión viene originalmente de Junior Rosario, un guionista de República Dominicana, pues el guión vino originalmente de ahí. Junior es un guionista que hizo mucha investigación aparte de santería en Dominicana, yo me sume como director primero, pero lo que empezó como un posible proyecto por encargo se terminó convirtiéndo en una de mis películas más personales, cuando al sumarme como director, yo dije ‘ok, como que el guión original me gustó’, o sea, me gustaba que tenía esta mitología de brujería, de magia negra, de criaturas, pero yo sabía que quería hacerlo más mío, quería cambiarlo. Entonces yo dije ‘le entró si me dejan transformarlo por completo’, entonces en ese sentido pues le entré como coguionista, me involucré y reescribí el guión por completo junto con Edgar y San Juan y Junior Rosario. Hicimos un nuevo guión y le metimos temas que si están presentes en mi obra, o sea, temas como la duplicidad que siempre he manejado en mi obra, el tema del paso del tiempo, el tiempo o el envejecimiento, de la decrepitud, del rejuvenecimiento, del cuerpo humano, de la identidad fragmentada, son temas que he tratado en mis películas de ciencia ficción y se encuentran en "Mal de ojo". Luego decidimos mover la historia a México, porque era una película para público mexicano, entonces no tenía mucho caso que la película sucediera en Dominicana, y para hacer eso, lo que buscamos fue crear cómo podiamos investigar esta mitología, cómo se podía transportar a México, investigamos mucho por las regiones donde hay presencia afrocaribeña como Catemaco, en Veracruz, donde existe toda esta influencia que viene del Caribe, aún si la película no define exacto dónde está, pero de ahí es de dónde sacamos la mayoría de la mitología de esta historia”.

Isaac Ezban. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

¿Qué tan real es, en el sentido de que así se llevan a cabo este tipo de ritos, en la película?

“Como en todas las películas siempre hay un poco de ficcionalización, o exageración de las cosas, no es que esteamos basados en una historia real, esto es una ficción, es un cuentito, pero si nos fijamos un poco en cómo son las tradiciones afrocaribeñas, por ejemplo, cómo se viste la gente para los rituales, qué tipos de canticos hacen, cosas así, pero como que traducimos eso a nuestra historia”.

Al ser una película de terror con un toque propio ¿Hay un mensaje que quieras trasmitir a través de “Mal de ojo”?

“El mensaje que yo quiero dar, es el mensaje de que siempre es muy complicado el mundo de descubrir quién eres, creo que lo que yo quiero hacer con esto es hacer una metáfora de lo que es este paso a la adolescencia, donde todos lo vivimos a los 13 años cuando descubres otro mundo, te sientes muy solo, incomprendido, entonces quiero recordarle a la gente lo que vivieron en ese momento, y de eso se trata esta película. Quiero poner una reflexión, que la gente se acuerde de esa época y de cómo cada quien lo vivió y se identifique con nuestro personaje, que es algo muy humano este proceso. Y a mi me gusta cuando el terror o la fantasía se usan como metáfora sobre algo real, que en este caso, es eso”.

¿A quién está dirigida?

“Creo que es una película para adolescentes y adultos, yo creo que niños no, ni le van a entender y hasta se pueden asustar, pero a toda persona que ame el terror, hoy en día jovenes es el target fuerte el terror, pero adultos también”.

Isaac Ezban. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

¿Qué es lo que más te ha gustado del género del terror?

“Me gusta que es un género, aunque suene raro, es un género muy bonito, que se puede reflexionar de cosas muy bonitas, como lo que acabo de decir, cómo usar el terror para hablar sobre algo tan humano como es el coming of age, me gusta que es un género muy universal que tiene su nicho, es muy fiel en todo el mundo”.

“Mal de ojo” salta de pantalla grande al parque Six Flags México ¿En qué consiste esta colaboración que hay con ellos?

“Estamos muy emocionados de que logramos que la película tenga como su auge en tener su propia casa del terror, somos la primera película mexicana en contar con una casa del terror en Six Flags, y eso, la verdad, está increíble. Esto paso gracias a que Six Flags durante dos meses hace 10 casas del terror, que no son de películas, son de conceptos como del hotel, los zombies, así, pero cuando lo hacen de una película es de Stranger Things, entonces quiere decir que a ese nivel están poniendo a Mal de Ojo, al nivel de Stranger Things. Hubo un acercamiento con Cinépolis de que les interesaba hacer la casa del terror de la película, esto fue desde abril, y a partir de este acercamiento logramos tener nuestra propia casa del terror, que es algo que a mi me emociona muchísimo y esperamos que toda la gente pueda venir a verla; además de que es una gran estrategia de marketing de Cinépolis porque a esa casa del terror van a ir 700 mil personas, que esperamos se conviertan en boletos de cine. La casa del terror funciona como buena expansión de la película, ya sea como que estás viendo la película, y de pronto, ves la casa del terror, o al revés, si vas a la casa del terror como una probadita y luego ves la película y si te saca unos buenos sustos. Va a estar abierta hasta el 15 de noviembre, entonces todavía hay tiempo para ir a verla”.

Mal de ojo. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Después de la promoción de “Mal de ojo” ¿Qué otros proyectos tienes?

“Despues de esto, tengo ahorita tres proyectos en puerta, uno es una serie de television que voy a filmar en noviembre, un capítulo, no puedo decir el nombre todavía porque no es público, pero puedo decirles que si aman el cine de género, esta serie fue la serie más grande de género que ha habido y la más importante en México, y está de regreso. Tengo mi siguiente película que también es de terror, en la que voy a estar trabajando el siguiente año, y tengo también una serie de televisón que estoy escribiendo”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Recordarles la importancia que la vean en las salas de cine, creo que el cine tiene que verse en la pantalla grande, lamentablemente desde la pandemia se ha perdido la costumbre de ir al cine. Las plataformas son para lo que te perdiste en el cine o para otro tipo de estrenos, y pues en ese sentido creo que es muy importante que la gente pueda ir al cine a ver esta película, nosotros estamos entregando una película que les prometo que los va a angustiar, los va a sorprender, los va a asustar, los va a dejar pensando, tenemos un gran distribuidor que es Cinepolis Distribución que esta apostando en grande, con mil 300 pantallas en el país, ya pueden ir a comprar su boleto e ir al cine a ver la película, si quieren que se siga haciendo cine”.

XM