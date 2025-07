El influencer tapatío que llevó a Guadalajara hasta la cima de MasterChef Celebrity

Detrás del trofeo que consagra a Dani Valle como ganador de MasterChef Celebrity Generaciones 2025 hay más que un menú cuidadosamente ejecutado pues existe una historia de transformación personal, entrega absoluta y redescubrimiento creativo. Conocido por millones como el influencer que ironiza la vida Godín, este tapatío de 33 años encontró en la cocina un nuevo escenario para narrar con sabor, técnica y emoción su propia historia.

"Todavía no he tenido la chance como de sentarme a ver todo lo que está pasando en redes. Ni siquiera le he contestado a todos los mensajes que tengo, tengo muchísimos mensajes que me tengo que agarrar contestando porque no he tenido chance de absolutamente nada", dice Dani en entrevista con EL INFORMADOR a unos días de haber ganado el reality culinario más visto de México.

Su victoria se selló con un menú de tres tiempos titulado El rompecabezas de Dani, compuesto por una crema de elote con callo de hacha como entrada, una langosta con mole blanco como plato fuerte —llamada Recuerdos de verano— y un postre bautizado como Dulce gratitud, una reinterpretación de tiramisú con chongos zamoranos. El reto, más allá de lo técnico, fue simbólico pues los finalistas debían contar una historia personal a través de sabores y presentaciones. Dani, fiel a su estética visual y emocional, logró conmover al jurado y conquistar la final.

"De hecho estaba viendo el video y reaccioné de una forma que no sé cómo explicar. Solo cerré los ojos y dije, ‘No sé qué pasó, no sé’. Es muy surreal ese momento", recuerda. “Pero fue muy bonito estar ahí, estaba mucha gente que quiero mucho, parte de mi equipo de trabajo, estaba mi familia, mi mamá, mis mejores amigos de Guadalajara, otros de aquí del medio de Ciudad de México. Escuchar que todos te están celebrando, que todos están emocionados por ti, que unos están llorando también de la emoción… es un momento mágico, mágico, mágico. También yo estaba llorando".

Para llegar a ese punto, Dani se tomó la competencia con la misma intensidad con la que produce contenido. "Tomé clases. Le dije a un amigo chef que si me podía estar preparando para la competencia. Y me dijo que sí. Yo como soy bien intenso le dije que de lunes a viernes. Llegaba a las 10 de la mañana, se iba a las 4 de la tarde eso por varias semanas".

El entrenamiento fue exigente. "Contamos 18 clases de aproximadamente 6 horas cada una, y sumamos más de 100 horas en la cocina de mi casa...más otras horas que no conté. Estoy muy agradecido con él porque sin su ayuda no lo hubiera podido hacer. Se llama Alex Vela. Justamente él ya entrenó a dos ganadores de MasterChef Celebrity".

El día antes de la final, Dani convirtió su casa en un laboratorio gastronómico donde familia y amigos probaron cada platillo, cada montaje, cada textura. "Nos la pasamos haciendo laboratorio de sabores, viendo si queda, no queda, cambiamos esto, cambiamos lo otro. Hasta las 12, 1 de la mañana el sábado, y al siguiente día a las 11 estábamos otra vez dándole. La final la grabamos un lunes. Tenía aquí amigos, tenía mi familia, todos estaban probando, todos decían, ‘Me gustó el emplatado’. ‘No, no me gustó’. A ver, este sí. Tomando fotos, viendo cómo se iba a ver en cámara".

"Hay un video que subió un amigo, eran las 9:50, yo había hecho unas langostas, no me gustaron cómo quedaron. Los mandé casi a las 10 de la noche, a punto de cerrar un supermercado que vendía langostas. Les di las llaves de mi camioneta, alcanzaron a llegar 5 minutos antes para que me trajeran otras. Estaba haciendo langostas 6 horas antes de la final. De verdad que hay muchísimo esfuerzo detrás de este trofeo que levanté".

Te puede interesar: Sheinbaum cuestiona al INE por sanciones por uso de "acordeones" en la elección judicial

Antes de MasterChef, Dani confiesa que no tenía mayor interés por cocinar. "La cocina se me hace espectacular, pero no había sido algo en lo que yo pusiera mucho mi tiempo. Claro que me gustaba la comedera e ir a lugares y comer, pero yo ponerme a cocinar, en realidad no. Y ahora que tuve la oportunidad sí me enamoré de la cocina. Es increíble crear cosas, compartirlo con tus seres queridos, hacerte una comidita para ti solito, consentirte. Es delicioso. Ahora me cambió toda la perspectiva acerca de la cocina".

En su transformación, también hubo espacio para una profunda reflexión sobre el mundo culinario y quienes lo habitan. "Me deja una gran admiración por el mundo de la cocina. Me deja crecimiento personal enorme, mucho aprendizaje acerca de mí mismo, grandes amistades. Y mucha experiencia profesional en la televisión, en horas de aguante, de llamados. Cuando dicen que sí te cambia MasterChef, no es broma. Sonaba muy cliché, pero así es la realidad".

En la final, cada participante fue acompañado por un ser querido. En el caso de Dani, ese respaldo emocional fue crucial. "Fue más emocionante. Qué loco que yo esté viviendo esto y que lo pueda compartir con mi mamá, con mis hermanos, con mis amigos, con parte de mi equipo de trabajo. Ahí estaban en la banca echándome porras y yo estaba muy concentrado. De hecho sí noté que creo que era el que más tranquilo me veía cocinando en la final. Andrea Noli se me estresó de más. Carlos Quirarte también lo veíamos más tranquilo, pero yo llevaba dos días haciendo, y esto y repite, y tómame el tiempo, y esto y repite… ¡Muchísima chinga en la cocina!”

Sobre su vida antes de convertirse en creador de contenido, recuerda con una sonrisa su paso por la Universidad de Guadalajara. "Era un chavito muy diferente. Un Dani muy ahí de que, ‘Vamos a ver qué sale’, estudiando fotografía y artes visuales. Un Dani sin mucha idea ni de quién era ni de qué quería. Muy inocente. En ese tiempo también era maestro de tenis. Iba a la universidad, de ahí me iba a mis clases de tenis a las 4. Tratando de acomodar, tratando de ver para dónde me iba a llevar la vida, porque en realidad no tenía como una visión clara".

Esa versión tímida y sin rumbo fue mutando con el tiempo, hasta que surgió su universo Godín en redes sociales. "Conforme pasaban los meses y veía que mis seguidores crecían, decía, ‘¿Qué está pasando con esto?’ Todo el mundo trabaja en lo que sea y te puedes identificar en alguna cosa. Me he dado cuenta, ahora que volteo a ver cómo ha ido creciendo el nombre de Dani y en especial con esto de MasterChef, creo que también es un gran momento dentro de todo lo que he hecho estos últimos cuatro años".

Y sobre los rumores en torno al final, lo confirma sin rodeos: sí se grabaron tres premiaciones. "Los tres se graban, mía y dos más. Porque si solamente grabaran al ganador, se podría filtrar hasta la foto. Entonces se graban tres. Si se filtra una, hay foto del otro ganando y ya no puedes saber quién. El que sale en la edición esa noche, ese es. Te enteras a la misma hora que México se enteró. Te lo juro que no se sabía. Nadie sabía quién iba a ganar".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB