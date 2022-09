Fue hasta después de ocho años que la directora Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz “Chula” The Clown vieron a The Silence of Sound como una realidad.

Lo que empezó como un sueño para Alondra, después compartido con Gabriela, las hizo también convertirse en entrañables amigas, que junto con una orquesta y un gran equipo de trabajo se enamoraron de un proyecto que parecía morir en cada intento, pero su tenacidad y su ilusión fue mayor que cualquier obstáculo para darle vida en el escenario a esta puesta en escena que no se parece a nada visto anteriormente porque no es una obra de teatro, no es danza, no es un show y tampoco un concierto, es la vida, como ellas lo afirman.

The Silence of Sound son luces, oscuridad, silencio y música donde una Clown muestra el camino a los sueños acompañada por talentosos músicos de la Orquesta Sinfónica de Minería, todo a través de un rostro y los gestos de una Clown con un mundo lleno de fantasía.

The Silence of Sound. GENTE BIEN JALISCO/Claudio Jimeno.

Ambas, en la charla realizada en una de las salas del Conjunto Santander, ya rodeadas de misterio, se notaba en ellas esa complicidad y a la vez, hablando con tanto cariño de este proyecto que les llevó años, pero también atreverse a montar este sueño en escena, pero no cedieron a dar ningún adelanto, querían sorprender, ver qué puede esperar el espectador al reunir una directora de orquesta y una clown, ¿qué podría pasar?

Gabriela Muñoz. GENTE BIEN JALISCO/Claudio Jimeno.

Es un performance que no sólo llega a los oídos sino al alma y ambas ríen al recordar que para explicar este proyecto muchas veces Alondra se tenía que poner a bailar para explicarlo y mostraba trazos en hojas de papel para expresar su idea. Pero surtió efecto porque recibió todo el apoyo, no sólo de su equipo creativo y la Orquesta, sino de Raúl Padilla López, Presidente del Consejo Directivo del Conjunto Santander de Artes Escénicas, porque el recinto sin duda logra la atmósfera perfecta en este sueño musical de orquesta.

El Conjunto Santander era el lugar elegido desde un inicio pero entre la pandemia y otros planes personales de Alondra de la Parra, como tener a segundo de bebé, fue que prometió buscar a Gabriela Muñoz y así lo hizo. La química entre ambas es tan natural que trasciende al escenario, pero el apoyo vino también de GNP, una empresa que además de creer en ellas también lo hace en el arte, quien se encargó de patrocinar toda la gira.

Alondra de la Parra. GENTE BIEN JALISCO/Claudio Jimeno.

Ellas decidieron no ponerle etiqueta a esta puesta en escena porque sólo desean que el público lo viva y lo disfrute, que sueño un poco, que sienta y se deje llevar por la música con libertad. Con más dudas que certezas, los reporteros salieron de la sala con el deseo de no perderse por nada The Silence of Sound y vaya que valió la pena.

The Silence of Sound. GENTE BIEN JALISCO/Claudio Jimeno.

Aseguran que algo está sucediendo en Guadalajara, porque de pensar en una fecha, abrieron otra y luego una más. Tres presentaciones que arrasaron con la mejor respuesta del público. Ambas están felices junto con la orquesta y esperan volver a presentarse en esta ciudad. ¡Hasta pronto!

The Silence of Sound. GENTE BIEN JALISCO/Claudio Jimeno.

