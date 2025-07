Los porteros han vuelto al ojo del huracán en la Liga MX. En las primeras dos jornadas del Apertura 2025, los errores de Kevin Mier, arquero de Cruz Azul, y del juvenil Rodrigo Parra, de Pumas, han puesto sobre la mesa un viejo debate: ¿qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal en la formación y manejo de los guardametas en el futbol mexicano?

Para el ex arquero profesional Alfonso González Lomelí, hoy director de la Academia Bari y scout del Club América, las fallas recientes no solo son cuestión de técnica o preparación, sino también de carácter, personalidad y procesos mal definidos desde Fuerzas Básicas.

“Lo primordial para poder trascender como arquero es el carácter, la personalidad y el liderazgo. Son tres cosas que deben ir de la mano. El portero es el último hombre, es diferente al resto: usa las manos, está limitado al área y debe ser la parte más segura del equipo”, explica González.

Mier, con experiencia internacional y regularidad con Cruz Azul, ha sido señalado por errores puntuales en la salida con los pies y malas decisiones en el achique. Rodrigo Parra, por su parte, con apenas 17 años, debutó en medio de una situación crítica y sufrió un durísimo bautizo de fuego: fallas técnicas básicas y nerviosismo evidente que derivaron en goles rivales que le costaron la derrota a su equipo.

“La presión es uno de los factores más difíciles de manejar en México. Parra ha sido seleccionado nacional, tiene condiciones, pero le está costando mucho lidiar con ese entorno. Por eso es tan importante el trabajo psicológico desde temprano”, argumenta González.

El entrenador destaca que hoy en día los clubes sí cuentan con entrenadores de porteros, psicólogos y especialistas, pero aún falta integrar todo ese trabajo en una estructura más sólida desde las edades tempranas. “Tengo una academia desde hace 15 años, y ahí ves que el niño pasa por todas las posiciones. Llega un momento en que se identifica con la portería, y ahí es donde empieza el verdadero camino. Pero debe haber una guía clara, con un perfil definido y constante seguimiento”.

Uno de los grandes obstáculos es la escasez de porteros mexicanos con características físicas óptimas. “Hoy se busca el prototipo de portero de 1.90 metros, con gran alcance. Eso lo ves en Europa con Thibaut Courtois, por ejemplo. En México casi no los tenemos. Luis Malagón, el actual arquero de Selección, no lo es. Tiene otras cualidades, como velocidad de reacción o técnica pulida, pero no el físico ideal”.

En el caso de Kevin Mier, González Lomelí considera que, aunque ha demostrado nivel y estilo, sus errores recientes ante Atlas y América no deben condenarlo. “Es un portero que suma mucho, tiene buen posicionamiento y lectura del balón. Lo que tuvo fue un mal juego. A cualquier arquero le pasa, hasta a Manuel Neuer”.

Sin embargo, en el entorno del futbol mexicano los errores bajo los tres palos tienden a magnificarse. “La portería es una posición muy cruel. Si te equivocas, normalmente termina en gol. Por eso se necesita frialdad mental, confianza desde el cuerpo técnico y un respaldo institucional”.

El debate, entonces, no es si Mier o Parra tienen condiciones, eso está fuera de duda, sino si el sistema actual realmente los está preparando para rendir bajo presión. Y si los clubes están dispuestos a pagar el precio del desarrollo: soportar errores mientras los jóvenes aprenden.

Pecados capitales

Rodrigo Parra

El novel portero de los Pumas a sus 17 años fue lanzado al ruedo por el técnico Efraín Juárez en lo que va del Apertura 2025. En su primer partido, ante Santos Laguna cometió un error de manejo de balón que fue directo al marcador. La historia se repitió ante Pachuca apenas el domingo pasado; las pifias del adolescente le han costado sendas derrotas a los universitarios.

Kevin Mier

Los errores que el portero colombiano de La Máquina cometió ante Atlas el pasado sábado no fueron los primeros que se le ven en el futbol mexicano, y es que en su afán de salir con balón controlado, ha tenido que “comerse” goles ante América en dos Liguillas consecutivas, causando eliminaciones dolorosas.

Guillermo Ochoa

En el Clausura 2007, el entonces arquero del América tuvo una falla importante y no es la única en su carrera. Al minuto 8 de la Final de ida ante Pachuca, el guardameta no pudo atajar un disparo de Juan Carlos Cacho que parecía de rutina y el esférico terminó por colarse en su arco.

Cristian Campestrini

En el Clausura 2017, en un duelo entre Chivas y Puebla, el arquero camotero dejó el balón en el césped en espera de que sus compañeros se acomodaran para despejar, sin embargo, no se dio cuenta que Carlos Fierro estaba detrás, el delantero robó el esférico y anotó el gol de la victoria para un Rebaño que remontó un 2-0 en contra.

Miguel Marín

El 23 de mayo de 1976, el “Superman” Marín, en un juego contra el Atlante, se hizo un autogol de manera increíble al intentar despejar de manos. El argentino intentó sacar de manos para salir jugando, pero se arrepintió y fue entonces cuando el balón se le fue de las manos y se incrustó en su propio arco.

