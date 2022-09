La tarjeta Palacio invitó a clientes selectos para disfrutar de una noche que también fue exclusiva, se trata de The Silence of Sound, creado por la directora Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz “The Clown” junto con la Orquesta de Minería con un performance lleno de magia que los transportó hacia un viaje onírico, pero previo a esta función, acudieron a un meet and greet para tomar algunos drinks, charlar y prepararse para esta noche donde el arte fue protagonista, ya que ocho años les llevó a las realizadoras darle vida y convertirlo en un proyecto tangible que sin duda dejó asombrados a los espectadores.

¡La gira comenzó en Ciudad de México y después del éxito en Guadalajara, continuará por la República Mexicana!

Evento: Meet and greet de El Palacio de Hierro. Fecha: Viernes 9 de septiembre. Lugar: Conjunto Santander.

