Disney Treasure, una experiencia Disney en altamar

Se acerca el verano y con éste llegan las vacaciones para muchos, entre las opciones que hay para disfrutar en familia fuera del país, están los cruceros Disney Cruise Line, que tiene una flota integrada por los barcos Disney Magic, Disney Wonder, Disney Dream, Disney Fantasy, Disney Wish, y el más reciente Disney Treasure, que zarpó por primera vez en diciembre de 2024.

En una visita especial y exclusiva por los diferentes espacios del Disney Treasure, Gente Bien tuvo la oportunidad de disfrutar una increíble experiencia en Cozumel, Quintana Roo.

Minnie a bordo del Disney Treasure. ESPECIAL/X. MARTÍNEZ.

Disney Treasure es el sexto barco de la flota, que tiene dos itinerarios de siete noches, ambos salen de Puerto Cañaveral, Florida; uno es hacia el Caribe Occidental que incluye los destinos de Cozumel en México, George Town en Gran Caiman, Falmouth en Jamaica y la isla privada de Disney Castaway Cay en Las Bahamas. Mientras el otro recorrido es por el Caribe Oriental, que visita los destinos de Tórtola en las Islas Vírgenes Británicas, St. Thomas en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y la isla Disney Castaway Cay en Las Bahamas.

Grand Hall del Disney Treasure. ESPECIAL/X. MARTÍNEZ.

Grand Hall

Disney Treasure está inspirado en las historias de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y las atracciones de los Parques Disney con el propósito de ofrecer experiencias con toques de aventura. Con 14 pisos de alto, el Grand Hall del Disney Treasure tiene como tema principal la película de "Aladino", tema que permea todo el barco, en donde también sobresale un candil con lámparas arabescas que representan a los barcos de la flota.

Plaza Coco en el Disney Treasure. ESPECIAL/X. MARTÍNEZ.

Gastronomía

Las comidas familiares además de ser un deleite, se convierten en toda una experiencia porque la atmósfera de los restaurantes transporta a las historias de Disney. En Plaza Coco, los comensales disfrutarán de una experiencia gastronómica y teatral bajo la temática de la película Coco. En Worlds of Marvel los conocimientos sobre los Guardianes de la Galaxia se ponen a prueba. Y 1923 es un elegante restaurante que sirve cocina gourmet de California decorado con gráficos, bocetos y objetos de las películas de Disney. Además de los establecimientos de snacks y cafetería, donde puedes pedir tu café con tu personaje favorito.

Disney The tale of Moana se presenta en el Disney Treasure. ESPECIAL/X. MARTÍNEZ.

Espectáculos

Para vivir una experiencia Disney completa, los espectáculos no podían faltar, el Disney Treasure tiene como shows destacados el Disney The tale of Moana, inspirado en la película e interpretado al estilo Broadway. Asimismo, el de La Bella y La Bestia, con una actuación musical impresionante. Y el Disney Seas the Adventure protagonizado por Goofy y algunos amigos de Disney y Pixar. Además de espectáculos con los personajes Disney en los diferentes foros que posee el barco.

Aqua Mouse en el Disney Treasure. ESPECIAL/DISNEY CRUISE LINE.

+Atracciones

Una de las grandes atracciones dentro del Disney Treasure es el área de las albercas, donde hay piscinas familiares, para los más pequeños y el espectacular Aqua Mouse, un tipo de montaña rusa acuática con un recorrido de más de 480 metros, que es un gran tobogán con pantallas que proyectan un video de Mickey y Minnie, escenas de espectáculos multisensoriales, efectos especiales y tiene fabulosas vistas al océano. Otros atractivos son los fuegos artificiales en medio del mar, los clubs para niños de cero a 10 años como el Oceaneer Club, Marvel Super Hero Academy (donde entrenan para ser superhéroes), Star Wars Cargo Bay (con actividades al lado de Rey y Chewbacca), Fairytale Hall (con el tema de las princesas) y Walt Disney Imagineering (con talleres creativos), donde los adultos sólo pueden ingresar en las horas de open house.

The Rose del Disney Treasure. ESPECIAL/X. MARTÍNEZ.

Diversión para adultos

La diversión en el Disney Treasure es para todos, pero también cada miembro de la familia tiene un lugar dedicado para su esparcimiento.

En el caso de los adultos, pueden disfrutar de una buena gastronomía en espacios como The Rose, inspirado en "La Bella y La Bestia" que es un elegante y sobrio salón; Palo Steakhouse, un restaurante de cortes de carne Premium y cocina italiana inspirado en el personaje de Din Don, y Enchanté, un restaurante de cocina francesa con platillos del chef Arnaud Lallement inspirado en el personaje de Lumière; éstos requieren reservación y tienen costo adicional.

Periscope Pub del Disney Treasure. ESPECIAL/X. MARTÍNEZ.

Otras opciones son el Periscope Pub, un pub deportivo con pantallas para ver juegos, competencias o noticias en vivo, tomar una cerveza artesanal o bebidas especiales, que está inspirado en la atracción y película de Disney 20 mil leguas de viaje en submarino. The Haunted Mansion Parlo, es el bar de la Mansión Embrujada con cocteles deliciosos que esconden fantasmas en su interior. Scat Cat Lounge, un piano bar inspirado en la película de Los Aristogatos, con ambiente de jazz, cocteles de lujo y entretenimiento en vivo. Por su parte, Sarabi es un espacio que de día es para las familias, pero por la noche es un lugar exclusivo para adultos con entretenimiento en vivo.

Sense Spa del Disney Treasure. ESPECIAL/X. MARTÍNEZ.

Una alternativa más es el Sense Spa, donde se puede relajar la mente y el cuerpo con diferentes tratamientos durante la travesía (tiene costo adicional).

Camarote del Disney Treasure. ESPECIAL/X. MARTÍNEZ.

El Descanso

Disney Treasure tiene una capacidad de cuatro mil huéspedes y más de mil 200 camarotes con vista al mar, con terraza o vista interior, en los que se optimizan los espacios, pues cuentan con alta capacidad de almacenamiento, una confortable cama para adultos y literas para los más pequeños, con la regadera y el sanitario en espacios separados.

Un café con la imagen de Mickey Mouse. ESPECIAL/X. MARTÍNEZ.

Para Saber...

Disney Cruise Line lanzará en 2025 un nuevo barco, el Disney Destiny, inspirado en héroes y villanos, manteniendo el objetivo de tener una flota de 13 barcos para 2031, por lo que en los siguientes años habrá grandes sorpresas llenas de magia y aventura.

Precios

A partir de los cuatro mil 45 dólares americanos por dos personas.

Qué incluye

Alimentos

Bebidas

Entretenimiento

Club Kids de tres a 10 años incluidos

Hospedaje

Siete noches y más...

*No incluye bebidas alcohólicas, spa y tratamientos, mercancía, excursiones, experiencias en los destinos (aventuras que se seleccionan desde la contratación del viaje) y guardería de 0 a tres años.

Grand Hall del Disney Treasure. ESPECIAL/X. MARTÍNEZ.

Disney Treasure

Página Web: Disneycruise.disney.go.com

Instagram: @disneycruiseline

#disneycruise

