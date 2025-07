Hoy, hace 70 años, Disneyland abrió sus puertas con un sólo objetivo: que padres e hijos tuvieran un lugar para divertirse por igual.

A siete décadas de esa inauguración histórica, que reunió a 28 mil personas y se transmitió por televisión en Estados Unidos, el parque rinde tributo a su fundador con algo sin precedentes: un animatronic hiperrealista de Walt Disney que da la bienvenida a los visitantes del siglo XXI.

Fue precisamente Disney quien introdujo al mundo esta tecnología en 1964, al presentar al primer animatronic de figura humana: Abraham Lincoln.

Hoy, esa misma innovación que él impulsó permite que sea su propia figura la que cobre vida frente a un nuevo público.

La figura, desarrollada por el equipo de Imagineering, aparece en escena dentro del nuevo espectáculo Walt Disney: “A magical life”, presentado en el Opera House, el mismo recinto donde desde 1965 se monta el show “Grandes momentos con Mr. Lincoln”.

Ahí, entre vitrinas que resguardan las primeras orejas de Mickey Mouse, un cocodrilo de “Jungle Cruise” y los pájaros del “Tiki Room”, el llamado “Tío Disney” revive para interactuar con los visitantes gracias a una tecnología que permite que su rostro gesticule, sus ojos brillen, sus manos se muevan y, por primera vez, una figura de este tipo dé medio paso.

“Hay personas que creen que Disney es una marca y no fue una persona de carne y hueso, lo que nos motivó a presentarlo de la forma más real”, explicó Tom Fitzgerald, director creativo de Walt Disney Imagineering, durante el evento de presentación.

Vestido con uno de sus trajes clásicos, Walt aparece rodeado por la recreación exacta de su oficina en Burbank, California, tal como lucía en la serie Disneyland.

Cada detalle, desde los anillos que usaba hasta la forma en que movía las manos, fue reconstruido desde cientos de horas de grabaciones y en colaboración con el Museo de la Familia Disney.

“Trabajamos muy cerca del Museo en San Francisco para que incluso los anillos que Walt portaba fueran idénticos. Cada detalle de gesticulación de su cara y movimiento de cuerpo fue recreado”, compartió Jeff Shaver-Moskowitz, productor de los Imagineering.

Además, el equipo de Imagineering innovó en la tecnología animatrónica al permitir que, por primera vez, una figura humana pueda incorporarse desde un escritorio, dar un paso y reflejar movimiento real en ojos y rostro, gracias a una piel flexible que responde a sus expresiones.

El Universal

Magia contada por él mismo

El espectáculo “Walt Disney: A magical life” comienza con un cortometraje de 15 minutos narrado por Bob Iger, presidente de The Walt Disney Company.

En él se repasan momentos clave de la vida de Walt: su infancia en Kansas City, las dificultades económicas, su llegada a Hollywood y el proceso creativo que dio vida a Mickey Mouse, los filmes “Blancanieves y los siete enanos”, “Pinocho”, “Mary Poppins” y, finalmente, a Disneyland.

A lo largo de la proyección, se escuchan audios reales del propio Disney. Después de ese recorrido, el animatronic toma la palabra por tres minutos para hablar de su amor por el parque y del poder de los sueños.

Lo hace con su voz original y con una escena ambientada en 1963, año que los Imagineering eligieron por considerarlo el pináculo de su carrera.

“Una vez un niño se me acercó y me dijo: ‘Mr. Disney, ¿dibuja usted a Mickey Mouse?’, y tuve que admitir que ya no dibujaba más. Entonces me dijo: ‘¿Qué es lo que hace, Mr. Disney?’. Y yo le dije: ‘A veces pienso que soy como una pequeña abejita que va de una persona a otra en el estudio y los motivo. Creo que ese es el trabajo que he estado haciendo’”, se escucha decir a la figura robótica.

Homenaje al hombre detrás del mito

Días antes de la presentación oficial, descendientes de la familia Disney acudieron al Opera House y se emocionaron al ver a Walt representado en escena.

“Fue muy emocionante verlos aquí. Se conmovieron mucho al ver a su papá en este escenario”, dijeron los organizadores.

Como parte del 70 aniversario, también se montó en el lobby una réplica del mini departamento que Walt y su esposa Lilian tenían dentro del parque, justo sobre la estación de bomberos en Main Street. Junto a él se develó una ventana con el nombre de Lilian, en homenaje permanente.

La exposición incluye piezas históricas como las primeras orejas de Mickey Mouse, trofeos otorgados a Walt y la banca original donde, en un parque de Los Ángeles, nació la idea de crear Disneyland.

CT