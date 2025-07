La película de acción real “Lilo & Stitch”, producida por Walt Disney, ha alcanzado un hito significativo al superar los mil millones de dólares en la taquilla mundial, una cifra que sólo han logrado 58 filmes en toda la historia del cine, según datos de la web especializada Box Office Mojo.

Con una recaudación global que ya suma poco más de mil millones de dólares desde su estreno en mayo de este año, “Lilo & Stitch” se posiciona como la segunda película más taquillera de 2025 hasta la fecha, sólo detrás de la cinta de animación china “Ne Zha 2”, que lidera el ranking anual con mil 889 millones de dólares -la mayoría obtenidos en su país de origen, con mil 862 millones.

En concreto, “Lilo & Stitch” ha generado poco más de 416 millones en las salas de Estados Unidos y ha sumado otros 584 millones en el resto del mundo, destacando una taquilla de 23 millones en España, según el último comunicado oficial de Disney emitido ayer.

Este filme es un remake en acción real que combina elementos de animación y se basa en la película original de animación estrenada en 2002, así como en sus secuelas televisivas. La historia gira en torno a Lilo, una niña hawaiana solitaria, y Stitch, un alienígena fugitivo que se convierte en su inseparable compañero y le ayuda a reconstruir su familia rota.

La dirección estuvo a cargo de Dean Fleischer Camp, mientras que el guion fue escrito por Chris Kekaniokalani Bright y Mike Van Waes. Gracias a esta combinación de nostalgia y renovación, la película ha conseguido captar tanto a nuevas generaciones como a quienes crecieron con la versión original, logrando así un gran éxito comercial y cultural.

El fenómeno taquillero de “Lilo & Stitch” ha reavivado el interés en la saga, impulsando también la audiencia del clásico animado original y de los contenidos relacionados en la plataforma Disney+. Actualmente, estas producciones acumulan más de 640 millones de horas de visualización a nivel mundial, lo que demuestra el impacto que la nueva película ha tenido sobre la franquicia y su relevancia continua en la cultura popular.

Con esta recaudación, “Lilo & Stitch” se ubica en el puesto 58 dentro del ranking de las películas más taquilleras de la historia, una lista que sigue siendo dominada por gigantes cinematográficos como “Avatar” (2009), que acumula dos mil 923 millones de dólares; “Avengers: Endgame” (2019), con dos mil 799 millones; y la más reciente entrega de James Cameron, “Avatar: The Way of Water” (2022), con dos mil 320 millones.

Este logro confirma que Disney sigue teniendo un dominio importante en la industria del entretenimiento global, combinando nuevas producciones con la renovación de clásicos que mantienen su vigencia y atractivo para públicos de todas las edades.

