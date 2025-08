Con raíces alemanas y corazón mexicano, Mariela Sophie Weber ha tomado lo mejor de cada cultura para convertirse en una mujer profundamente sensible, curiosa y comprometida con el bienestar. Nacida en Tübinguen, Alemania, pero criada entre distintas ciudades del mundo —Mendoza, Stuttgart, Miami, Berlín—, Mariela aprendió desde joven que el equilibrio se busca, se construye y, sobre todo, se comparte.

Licenciada en Comunicación y Medios Digitales y certificada como Health Coach especializada en salud hormonal por el IIN, su camino ha sido una exploración constante del cuerpo, la mente y las emociones. También ha estudiado Hatha Yoga y yoga facial, herramientas que complementan su visión holística. Hoy, a sus 31 años, es mamá de tres, creadora del espacio digital @msophiewellness y guía para muchas mujeres que buscan reconectar consigo mismas desde un lugar real, amoroso y sostenible.

Su proyecto nació no solo de su formación, sino también de vivencias personales; Mariela entendió que el bienestar no es un destino, sino una práctica diaria, y decidió compartir lo aprendido y crear espacios seguros para hablar sin miedo de temas que durante años se han normalizado: fatiga crónica, ansiedad, inflamación persistente, baja energía. Su mensaje es claro: no hay que esperar a sentirse mal para empezar a cuidarse.

Actualmente imparte talleres enfocados en salud femenina y bienestar integral, y prepara el lanzamiento de experiencias digitales y productos diseñados para apoyar la regulación del sistema nervioso, el equilibrio hormonal y la conexión con el cuerpo a través de la alimentación consciente. Colabora con marcas que comparten su visión de un bienestar consciente y sostenible, y apuesta siempre por lo simple, lo introspectivo, lo auténtico.

No se define por figuras públicas, sino que admira a las personas que, desde su vida cotidiana, buscan el bienestar común y actúan con respeto y propósito. Con intuición, empatía y perseverancia como pilares personales, Mariela ha hecho de su historia una invitación: dejar de posponer nuestra salud y empezar a vivirla hoy.

