Los tapatíos tienen una gran oferta de entretenimiento a partir de este fin de semana y los días siguientes, desde conciertos, obras de teatro, festivales de música, comedia y mucho más. Conoce cuáles son los mejores eventos que se realizarán en los recintos de Guadalajara en la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu diversión.

Carlos Vives se presentará en concierto en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Carlos Vives

El artista colombiano se presentará en el escenario tapatío dentro de su gira El rock de mi pueblo vive con la que visita México, para ofrecer un concierto, en el que hace un homenaje al movimiento que el cantante gestó en los años noventa. Con tres décadas de trayectoria, Carlos Vives interpretará los temas de su reciente producción Escalona nunca se había grabado así, un viaje a sus raíces y éxito que lo convirtió en embajador del sonido colombiano.

Auditorio Telmex.

3 de septiembre, 21:00 hrs.

De $290 a $2,100.

CD9 estará en concierto en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA.

CD9

Una de las boyband que revolucionó la historia del pop en México regresa a los escenarios para brindar una serie de conciertos de despedida en el marco de su gira The last party tour. El fenómeno juvenil de la última década ofrecerá una noche única e irrepetible a sus seguidores, en la que corearán y bailará sus canciones.

Auditorio Telmex.

5 de septiembre, 21:00 hrs.

De $500 a $2,400. $3,500 VIP.

Natanael Cano dará un concierto en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Natanael Cano

Es uno de los mayores exponentes de los corridos tumbados, regresa al escenario tapatío para ofrecer un concierto en el marco de su gira Tumbado Tour 2024. El cantante sonorense ha logrado consolidarse en el gusto del público con sus canciones y su estilo distintivo por lo que ha obtenido diferentes premios y reconocimientos en poco tiempo. Disfruta de sus grandes éxitos y de una velada que promete quedar en la memoria de sus fans.

Auditorio Telmex.

30 de agosto, 21:00 hrs.

De $650 a $2,900. $3,500 VIP.

El Ria Fest Comedi se hará en el Teatro Galerías. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Ria Fest Comedi

Disfruta de un espectáculo de comedia, stand up, imitación, parodia y mucho más, en la primera edición de este festival que está liderado por Teo González. También participan el standupero y monologuero Alan Saldaña, El Chulo con su singular humor, el imitador Chris Escobedo y el payaso del pueblo Daniel Munguía, quienes serán guiados por el talentoso comediante y anfitrión Miguel Aguirre. Prepárate para una velada llena de carcajadas.

Teatro Galerías.

31 de agosto, 19:00 hrs.

$650, $750, $850 y $950.

Viva la Concha 2024 se realizará en la Concha Acústica este 30 de agosto. ESPECIAL/GOBIERNO DE GUADALAJARA.

Viva la Concha 2024

Aquellos que les gusta el rock mexicano disfrutarán de este festival de música, el cual busca fortalecer la oferta cultural y económica de la ciudad, por lo que tiene contemplado un buen cartel musical que incluye la participación de Kinky, Plastilina Mosh, Rock en tu idioma y Sonido Satanás. Además habrá una muestra de cerveza artesanal local y gastronomía. La entrada es gratuita con boleto al intercambiar un juguete resistente, duradero y no bélico, en dos sedes de DIF Guadalajara (Eulogio Parra 2539 y Av. Patria 3116).

Concha Acústica del Parque Agua Azul

30 de agosto, 15:00 hrs.

Entrada gratuita con boleto.

Suena La Perla se realizará en la Concha Acústica mañana 31 de agosto. ESPECIAL/GOBIERNO DE GUADALAJARA.

Suena La Perla

El evento musical que ofrece entretenimiento familiar, buena música y esparcimiento será encabezado por la agrupación tapatía Rostros Ocultos, en el marco de su 38 aniversario, además se presentarán los grupos Pony Rey, Noisy Dream, Los que no fueron, Metal Miura y Nacional de la Muerte. La entrada es gratuita con boleto, solicitándolo en la Dirección de Difusión Artística en Barrios de Guadalajara (cuarto piso del Mercado Corona).

Concha Acústica del Parque Agua Azul.

31 de agosto, 17:00 hrs.

Entrada gratuita con boleto.

Martín Valverde se presentará en el Teatro Galerías con un único concierto. ESPECIAL/MARTÍN VALVERDE.

Martín Valverde

Dentro de su gira No te rindas 2024 el cantautor originario de Costa Rica pisará en escenario tapatío para dar un único concierto, en el que brindará un mensaje de amor, ánimo y esperanza a los asistentes. Disfruta de un recital de más de dos horas y corea los temas que ya son un éxito así como los más recientes incluido No te rindas, una canción dedicada a los niños con Síndrome de Down Un cromosoma de más, entre otros. Su gira continuará por Estados Unidos, Costa Rica, España e Italia.

Teatro Galerías.

30 de agosto, 20:00 hrs.

$400, $550 y $700.

Jorge Manzano brindará el concierto Al son del bolero en el Estudio Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

Jorge Manzano

El compositor tapatío deleitará al público asistente con un concierto bajo el título Al son del bolero, en el que interpretará material inédito de su más reciente álbum. Desde boleros tradicionales hasta sones vibrantes y bachatas seductoras, la velada se convertirá en un viaje musical que canta al amor y al desamor con cautivadoras melodías.

Estudio Diana.

30 de agosto, 21:00 hrs.

$350.

Golden Ganga ofrecerá concierto en C4 Concert House. ESPECIAL/MINERVA HERNÁNDEZ.

Golden Ganga

La banda jalisciense de música libre celebra 19 años de trayectoria con el álbum "Jungle Vybz" -de sonido renovado y diferente-, por lo que ofrecerá un concierto en la Perla Tapatía, en el que grabará su primer disco en vivo así como los videos, por lo que interpretará alrededor de 30 canciones que abarcan toda su historia. Además del cumpleaños del vocalista Adán Núñez. Asimismo, se lanzará un documental con toda su carrera en 2025.

C4 Concert House

30 de agosto, 21:30 hrs.

$550.

Te he buscado en otra canción se presentará en Kali Catrinas Foro Café. ESPECIAL/CORTESÍA.

Te he buscado en otra canción

Es un encuentro poético-teatral-musical interpretado por Teatro del Abandono en colaboración con Charlie Jazz y Caro Gómez, que surge con motivo de la cuarta reimpresión del poemario Canto a una nebulosa de Berenice González. Una obra innovadora y vanguardista que fusiona versos, música y poesía acercando a la literatura. Disfruta de una propuesta de composiciones musicales contemporáneas y de jazz inéditas, inspiradas en un poemario.

Kali Catrinas Foro Café

31 de agosto, 19:00 hrs.

$250.

Otros Eventos

El Mariachi Gama 1000 se presentará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. NOTIMEX.

Mariachi Gama 1000

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 31 de agosto, 20:00 hrs. De $850 a $1,650. +10% de cargo por servicio por boleto.

Ifigenia

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 30 de agosto, 20:30 hrs. 31 de agosto, 19:00 hrs. $250. +10% de cargo por servicio por boleto.

Lágrimas de agua dulce

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 1, 8 y 22 de septiembre, 13:00 hrs. $150. +10% de cargo por servicio por boleto.

Gala Mariachi CHG con Banda MS

Auditorio Telmex. 4 de septiembre, 21:00 hrs. De $600 a $2,900. $3,500 VIP.

XM