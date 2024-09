En esta última semana del mes de septiembre Guadalajara ofrece una variedad de eventos de entretenimiento impresionante, ya que llegan grandes artistas a los escenarios más importantes de la ciudad, desde conciertos, obras de teatro, de danza hasta comedia. Conoce cuáles son en la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu entretenimiento y el de tu familia.

Luis Miguel se presentará en el Estadio Jalisco. EL INFORMADOR • H.A. FIGUEROA.

Luis Miguel

El afamado y exitoso cantante regresa a tierras tapatías en su tour 2024 para ofrecer un concierto, en el que interpretará sus emblemáticas canciones, que han consolidado su carrera. Con más de 40 años de trayectoria “El Sol de México” es el primer cantante mexicano en romper el récord de descargas de Spotify con temas lanzados hace más de 20 años. Disfruta de una noche de éxitos en una velada inolvidable.

Estadio Jalisco.

1 de octubre, 21:00 hrs.

De $890 a $6,490.

The Killers ofrecerá un concierto en el Estadio 3 de Marzo. ESPECIAL/@ROBLOUD.

The Killers

La banda originaria de Las Vegas, Nevada nuevamente pisa el escenario jalisciense para dar un concierto y reencontrarse con su público tapatío. Goza de nueva música y un gran repertorio de éxitos, que los siguen manteniendo en el gusto de sus seguidores y hacen de la banda una de las mejores en el mundo del rock americano.

Estadio 3 de Marzo.

3 de octubre, 21:00 hrs.

De $1,083 a $3,524.

Ha*Ash se presentará en el Auditorio Telmex con su nueva gira Haashville Tour 2024. EL INFORMADOR • J.A. CAMACHO.

Ha*Ash

El dueto arranca su nueva gira titulada Haashville Tour 2024 en México y dentro de ésta visita la Perla Tapatía para ofrecer un concierto, en el que interpretará lo más reciente de su música así como sus canciones más famosas. La agrupación ya prepara su siguiente álbum, en el que contarán con varias colaboraciones y del que ya tienen un nuevo sencillo llamado El cielo te mandó para mí, que mezcla su herencia mexicana con influencias country.

Auditorio Telmex.

27 de septiembre, 21:00 hrs.

De $700 a $2,000.

Emmanuel & Mijares se presentarán de nueva cuenta en el escenario del Auditorio Telmex en la gira de los 10 años de Two’r Amigos. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Emmanuel & Mijares

Con más de 10 años con su espectáculo Two’r Amigos este exitoso dueto de música pop y baladas regresa a la Perla Tapatía para dar un concierto más, con el que pondrán a cantar y bailar a los asistentes. Disfruta de un espectáculo renovado con famosas canciones y la combinación de talento en su esplendor.

Auditorio Telmex.

3 de octubre, 21:00 hrs.

De $550 a $3,100.

La obra de teatro Siete veces adiós se presentará en el Teatro Galerías con Alan Estrada. ESPECIAL/CORTESÍA.

Siete veces adiós

Es una obra de teatro, que en está ocasión será interpretada por Alan Estrada, quien estará acompañado por Paulette Hernández y César Enríquez. La historia se centra en el amor de pareja y hace una radiografía de las relaciones en el siglo XXI y cuestiona el concepto romántico del amor perfecto. Escrita desde la esperanza de lo desolador, la búsqueda de la bondad en la mentira y la nostalgia como motor para el cambio.

Teatro Galerías.

28 de septiembre, 17:00 y 20:30 hrs. 29 de septiembre, 17:00 hrs.

$600, $850, $1,000 y $1,300.

Smiley es la obra de teatro protagonizada por Jesús Zavala, Martín Barba y Sergio Velasco que se presentará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/SERGIO JESÚS.

Smiley

Es una obra de teatro protagonizada por Jesús Zavala, Martín Barba y Sergio Velasco, bajo la dirección de Joserra Zúñiga. La comedia romántica se centra en Álex y Bruno, dos hombres muy distintos que conforman una extraña pareja, en la que sólo tienen en común que son hombres y se han enamorado. Sus diferencias parecen insalvables y sus personalidades antagónicas, están unidos por ese hilo rojo irrompible. El 27 de septiembre se presentarán Sergio Velasco y Martín Barba, mientras que el 28 de septiembre estarán Sergio Velasco y Jesús Zavala.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

27 de septiembre, 20:30 hrs. 28 de septiembre, 19:00 hrs.

De $400 a $700. +10% de cargo por servicio por boleto.

El espectáculo El Ilusionista con Manuel Zuno se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/MANUEL ZUNO.

El Ilusionista

Es un espectáculo familiar de magia, psicología y pruebas físicas al extremo estelarizado por Manuel Zuno. A lo largo de una hora con 20 minutos, se ofrecerá a los asistentes este impresionante show que combina estos tres rubros, que dan como resultado un espectáculo diferente de calidad al estilo Las Vegas. Diviértete en familia. Se sugiere a partir de los 12 años de edad.

Teatro Galerías.

27 de septiembre, 20:30 hrs.

$400, $500 y $600.

Carnival of Kiss Tributo se presentará en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

Carnival of Kiss Tributo

Por primera vez en Guadalajara se presenta esta agrupación que hace el mejor homenaje a la música de Kiss en América Latina. Las clásicas canciones y los mayores éxitos de la banda neoyorquina serán interpretados con una extraordinaria ejecución en el escenario tapatío. Además se podrá admirar el característico maquillaje y la indumentaria de este grupo que se convirtió en un legendario grupo de rock. Disfruta de una memorable experiencia.

Teatro Diana.

27 de septiembre, 21:00 hrs.

De $350 a $550.

Fall Out Boy se presentará en la Arena VFG. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Fall Out Boy

La banda de rock originaria de Estados Unidos regresa a México tras 10 años de su última presentación en el país y visita Guadalajara para ofrecer un concierto, en el que se escucharán en vivo los temas de su álbum So Much (For) Stardust así como sus canciones más exitosas. Como invitado especial Jimmy Eat World. Disfruta de una noche rockera al lado de una de las bandas icónicas del género.

Arena VFG.

27 de septiembre, 21:00 hrs.

De $951 a $3,270.

Ojitos de Huevo se presentará con su espectáculo en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

Ojitos de Huevo

Alexis Renato Arroyo, mejor conocido como “Ojitos de Huevo” es un comediante de stand up, quien está de gira por el país y se presentará en la ciudad dentro de su tour Estás viendo y no ves para ofrecer un divertido espectáculo de más de dos horas de duración. Disfruta de distintos temas con toques de humor auténtico, imitaciones, música, canto, chistes, improvisación y clown, incluyendo su experiencia personal a través de la discapacidad. Como invitado especial Gian Arenas.

Teatro Diana.

28 de septiembre, 20:00 hrs.

De $300 a $750.

El comediante Rogelio Ramos se presentará en el Teatro Galerías con el espectáculo Prohibido no reír. ISTOCK.

Rogelio Ramos

Es un comediante con más de 35 años de trayectoria que se presentará en Guadalajara con el espectáculo Prohibido no reír. Se trata de un show cómico muy completo para adolescentes y adultos, que aborda temas de actualidad como las olimpiadas, La Casa de los Famosos así como la diferencia generacional, rutinas preparadas, música y diversión garantizada que sacará la risa de los asistentes.

Teatro Galerías.

3 de octubre, 20:00 hrs.

$400, $600, $700 y $800.

Otros Eventos

El Conjunto Santander de Artes Escénicas realizará distintos eventos en los próximos días, consulta su cartelera de eventos en su página web. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Mi abuela cultivó un jardín

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 27 y 28 de septiembre, 20:00 hrs. $250. +10% de cargo por servicio por boleto.

Danzantes del alba

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 27 de septiembre, 20:30 hrs. 28 de septiembre, 19:00 hrs. $250. +10% de cargo por servicio por boleto.

Trueno

Guanamor Teatro Studio. 29 de septiembre, 20:30 hrs. $732.

Insite + Thermo

Teatro Diana. 3 de octubre, 20:30 hrs. De $400 a $1,000.

Bratty

C3 Stage. 3 de octubre, 20:30 hrs. $732.

