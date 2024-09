A partir de hoy, durante el fin de semana y en los siguientes días hay una serie de actividades para el divertimento de los tapatíos, quienes disfrutarán de concierto, espectáculos, obras de teatro, danza, arte, festivales y mucho más. Conoce cuáles son los mejores eventos que se realizarán en la ciudad a través de la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor para ti y tu familia.

Cirque du Soleil: Kurios-Gabinete de curiosidades

Al estilo del Cirque du Soleil que se caracteriza por entrelazar acrobacias impresionantes con un toque de poesía, arte y humor, llega un nuevo espectáculo a la Perla Tapatía, que devela un festivo universo inspirado en el steampunk. En un pasado alternativo pero familiar, Kurios se adentra en el laboratorio mecánico de un inventor convencido de que existe un mundo oculto e invisible, donde las ideas más locas y los sueños más grandes esperan. Cuando el inventor logra abrir la puerta a este mundo de maravillas, el tiempo se detiene y los personajes de otro mundo invaden el gabinete de curiosidades, dando vida a creaciones improvisadas.

Gran Carpa Soleil en Plaza Patria.

Hasta el 20 de octubre.

Mié.-V 21:00 hrs. S 17:00 y 21:00 hrs. D 13:30 y 17:00 hrs.

De $1,952 a $4,880.

Niall Horan

Dentro de su gira The show live on tour 2024, el cantante irlandés visitará tierras jaliscienses para dar un concierto, en el que promete interpretar las canciones de sus tres discos en solitario, incluido el más reciente The Show. Éste ha sido una profunda meditación en temas que van desde la salud mental hasta la incertidumbre del amor.

Arena VFG.

23 de septiembre, 21:00 hrs.

De $708 a $2,660.

Recalculando

Es un espectáculo de comedia filosófica creada por Odin Dupeyron para mayores de 13 años, en el que con un caustico e irónico iconoclasta, se satiriza los paradigmas absurdos de la vida y muestra la importancia de enfrentar la realidad para encontrarle sentido.

Teatro Diana.

21 de septiembre, 20:00 hrs.

De $550 a $1,100.

Eliades Ochoa

Desde Cuba llega uno de los músicos más reconocidos del son para ofrecer en el escenario tapatío una velada de ritmo caribeño. Con más de 50 años de trayectoria, consentirá a los asistentes con su estilo y talento en la guitarra al interpretar los temas de su álbum Guajiro, en el que sobresale Pajarito Voló. Disfruta al escuchar en vivo uno de los soneros cubanos más importantes de su país.

Teatro Diana.

22 de septiembre, 19:00 hrs.

De $300 a $1,200.

Estudio ACME

Es una exposición itinerante, en la que participan 250 artistas mexicanos e internacionales con propuestas artísticas locales en diálogo con el arte de otras regiones. La primera edición que se realiza en Jalisco se conforma por tres secciones: Patios, Gran Salón y Foro. En Patios se puede admirar la obra de 10 artistas emergentes, en el Gran Salón se encuentran obras de 86 artistas destacados que han participado a lo largo de las 11 ediciones de Estudio ACME y en Foro se proyecta un programa audiovisual que presenta por primera vez -el Archivo Jalisciense de Video Vol.1- con el trabajo de 162 artistas del Estado. Horarios especiales: 25 de septiembre de 16:00 a 19:00 horas, 26 de septiembre de 10:00 a 22:00 horas, 27 y 28 de septiembre de 10:00 a 19:00 horas.

Museo de Arte de Zapopan

Del 25 de septiembre al 10 de octubre.

Mar.-D 10:00 a 18:00 hrs.

Entrada gratuita con registro en //salonacme.myflodesk.com.

OtoñoBierFest

Es la primera edición de este festival que se realizará en Guadalajara a la par del Oktoberfest, la fiesta cervecera más grande del mundo, que se hace cada año en Munich. En este festival encontrarás cerveza auténtica alemana, deliciosa gastronomía y música en vivo, en una carpa ambientada y equipada igual a la del Oktoberfest alemán. Boletos en boletomóvil, incluye acceso por día, un tarro oficial y 500 ml de cerveza, mientras el boleto VIP incluye acceso por día, tarro edición especial de cerámica, 500 ml de cerveza, acceso a zona exclusiva dentro de la carpa, baños privados y servicio de meseros.

Predio Titanes Zapopan

20 de septiembre, 17:00 hrs. 21 de septiembre, 14:00 hrs.

$900 general. $1,200 VIP.

Prometeo, el rebelde de la familia

Es una puesta en escena centrada en un grupo de actores que juega con un titán atado a una roca que se encuentra con una mujer convertida en vaca, ambos sufren el acoso del poderoso y enamoradizo Zeus. Basado en la obra de Esquilo, el espectáculo trata con humor el mito de Prometeo El Rebelde. Disfruta de una divertida forma de tratar los viejos textos para jóvenes y adolescentes.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

20 de septiembre, 19:00 hrs. 21 de septiembre, 17:00 y 19:00 hrs.

$150. +10% de servicio por cargo por boleto.

Carmen y gala de ballet

Bajo la interpretación de Victoria Ballet, la puesta dancística contará con la participación de 45 bailarines, quienes usarán alrededor de 90 vestuarios en la cuarta ocasión que presenta Carmen, una historia llena de amor, odio y pasión. Además de interpretar fragmentos del ballet Espartaco por segunda ocasión, ambas bajo la dirección de Carmen Sandoval. Esta función será un homenaje a Cuquita Ambriz, primera actriz de teatro, miembro de la Compañía de Teatro de Artes Plásticas de la UdeG, promotora de la cultura y fundadora de Victoria Ballet.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

21 de septiembre, 19:00 hrs.

De $500 a $500. +10% de servicio por cargo por boleto.

Otros Eventos

Bordo Poniente

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 20 de septiembre, 19:00 hrs. De $200 a $350. +10% de servicio por cargo por boleto.

Del negro al silencio

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 20 de septiembre, 21:00 hrs. 21 de septiembre, 19:30 hrs. $250. +10% de servicio por cargo por boleto.

Bandas Sonoras Primera Temporada: Ghibli

Teatro Galerías. 21 de septiembre, 20:30 hrs. $500, $650, $850 y $1,600.

Panter Bélico

Auditorio Telmex. 21 de septiembre, 21:00 hrs. De $350 a $2,300. $3,200 VIP.

Gala de ópera con Rolando Villazón

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 21 de septiembre, 19:30 hrs. De $1,400 a $2,800. +10% de servicio por cargo por boleto.

Dragon Ball Symphony

Palcco. 21 de septiembre, 20:30 hrs. De $385 a $649.

Amélie Poulain con orquesta en vivo

Teatro Galerías. 21 de septiembre, 16:30 hrs. $390, $500, $650 y $1,500.

Super Symphony

Palcco. 21 de septiembre, 16:00 hrs. De $385 a $619.

Howls Moving Castle

Teatro Galerías. 21 de septiembre, 13:00 hrs. $420, $650 y $1,500.

Mara Barros

Palcco. 21 de septiembre, 19:30 hrs. De $500 a $700.

Anime Symphony

Palcco. 22 de septiembre, 18:00 hrs. De $385 a $649.

Karim Juega: Una fiesta sorpresa

Teatro Galerías. 22 de septiembre, 16:00 hrs. $430, $530, $630 y $730.

Ghibli in Concert

Palcco. 22 de septiembre, 12:30 hrs. De $385 a $649.

Zyanya

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 26 de septiembre, 21:00 hrs. $300. +10% de servicio por cargo por boleto.

