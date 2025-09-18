El día de hoy se informó del fallecimiento de Brad Everett Young a los 46 años de edad. El actor y fotógrafo de celebridades murió tras sufrir un accidente automovilístico, el cual ocurrió el pasado domingo 14 de septiembre cuando Young iba conduciendo por una autopista a las afueras de Los Ángeles.

Paul Christensen, el publicista de la estrella confirmó la noticia:

"La pasión de Brad por las artes y las personas que la respaldaban era inigualable. Vivió su misión de mantener con vida la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official".

Se habla de que Young murió en el acto.

El artista será recordado por su presencia habitual en las alfombras rojas, donde fotografiaba a estrellas de Hollywood, para medios como THR, Variety, Vogue o Vanity Fair. No obstante, también tuvo cierta presencia delante de las cámaras como actor.

¿Qué hizo Brad Everett Young como actor?

Brad Everett Young participó como actor en series populares como "Grey's Anatomy", "Boy Meets World", "90210", "Terminator: The Sarah Connor Chronicles" y "Numb3rs", además actuó en películas como "Los Ángeles de Charlie", "Jurassic Park III", "Love y Basketball", "Rumor Has It..." y "The Artist".

En otros temas, el artista utilizó sus plataformas para impulsar causas sociales y artísticas, además de su trabajo multidisciplinario en cine y fotografía.

Con información de SUN

