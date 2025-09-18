El día de hoy se informó del fallecimiento de Brad Everett Young a los 46 años de edad. El actor y fotógrafo de celebridades murió tras sufrir un accidente automovilístico, el cual ocurrió el pasado domingo 14 de septiembre cuando Young iba conduciendo por una autopista a las afueras de Los Ángeles.Paul Christensen, el publicista de la estrella confirmó la noticia:"La pasión de Brad por las artes y las personas que la respaldaban era inigualable. Vivió su misión de mantener con vida la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official".Se habla de que Young murió en el acto. El artista será recordado por su presencia habitual en las alfombras rojas, donde fotografiaba a estrellas de Hollywood, para medios como THR, Variety, Vogue o Vanity Fair. No obstante, también tuvo cierta presencia delante de las cámaras como actor.Brad Everett Young participó como actor en series populares como "Grey's Anatomy", "Boy Meets World", "90210", "Terminator: The Sarah Connor Chronicles" y "Numb3rs", además actuó en películas como "Los Ángeles de Charlie", "Jurassic Park III", "Love y Basketball", "Rumor Has It..." y "The Artist".En otros temas, el artista utilizó sus plataformas para impulsar causas sociales y artísticas, además de su trabajo multidisciplinario en cine y fotografía.Con información de SUN* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB