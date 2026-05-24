La temporada 2026 de la Fórmula 1 avanza a toda velocidad en Canadá. El campeonato mundial llega en un momento de una intensa batalla en la cima y una parrilla cada vez más competitiva. Este fin de semana será una prueba más para la afición mexicana, ya que marcará la quinta carrera de Sergio "Checo" Pérez al volante del monoplaza de Cadillac.

Las acciones del Gran Premio de Canadá 2026 se llevarán a cabo este domingo a partir de las 14:00 horas . El escenario de esta cita del automovilismo será el emblemático Circuito Gilles-Villeneuve, ubicado en la pintoresca Île Notre-Dame de la ciudad de Montreal, una pista que históricamente garantiza espectáculo y dramatismo.

EN VIVO | Gran Premio de Canadá | Fórmula 1. EFE / ARCHIVO

¿Cómo llega Checo Pérez a la carrera?

El piloto mexicano "Checo" Pérez llega a Montreal enfocado en maximizar el rendimiento de su Cadillac. Tras las primeras cuatro fechas del campeonato, el tapatío se encuentra en pleno proceso de desarrollo con la nueva escudería estadounidense, peleando arduamente para sumar puntos vitales que impulsen el proyecto en su temporada de debut.

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