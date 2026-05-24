Enrique Riquelme anuncia su junta directiva para su candidatura a presidir el Real Madrid

El empresario Enrique Riquelme, presidente de Cox Energy, encabeza una candidatura a la presidencia del Real Madrid rodeado de perfiles ligados al ámbito empresarial, financiero, jurídico y directivo, con experiencia en grandes corporaciones y en el propio conjunto blanco.

La propuesta de junta directiva presentada por Enrique Riquelme combina ejecutivos del sector energético, la inversión, la comunicación, la automoción y el lujo.

Antonio Medina Cuadros es propuesto como vicepresidente

Antonio Medina Cuadros, exsecretario general del club, es propuesto como vicepresidente en la candidatura que se enfrentará a Florentino Pérez en las primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid en 20 años, después de que en este periodo no hubiera otro candidato distinto a Florentino.

La junta directiva de Enrique Riquelme

La junta directiva de la candidatura de Enrique Riquelme la forman:

Enrique Riquelme (Presidente)

Presidente ejecutivo del Grupo Cox, compañía global especializada en agua y energía que cotiza en Bolsa desde 2024. Fundó Cox Energy en 2014 y lideró posteriormente la integración con activos de Abengoa para crear el actual grupo empresarial, presente en más de 30 países.

Antonio Medina Cuadros (Vicepresidente)

Abogado y secretario del consejo de Grupo Cox. Dirige el despacho Medina Cuadros Abogados y cuenta con experiencia en Telefónica, Amper o Formula E. Fue secretario general y miembro de la junta directiva del Real Madrid, además de vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid.

Héctor Fabián Gómez-Sáinz García (Vocal)

Empresario mexicano con inversiones en España, México y Reino Unido. Ha sido accionista y consejero en compañías cotizadas españolas como GAM, Cortefiel o Sniace, además de participar en el sector hotelero mexicano.

Daniel Nicolás Miras (Vocal)

Miembro de la familia fundadora de la joyería Nicols. Especializado en marketing, marca y gestión empresarial, también impulsó proyectos digitales en los inicios de las redes sociales. Preside el gremio de joyeros de Madrid y cuenta con formación en ICADE, MIT y ESADE.

Rosauro Varo (Vocal)

Empresario y presidente de GAT Inversiones. Participó en el crecimiento de Pepephone y es accionista de referencia de Cabify y Telefónica. Fue vicepresidente del Grupo PRISA y consejero de distintas compañías vinculadas a tecnología, comunicación y movilidad. Mantiene una histórica vinculación familiar con el madridismo.

Raúl Rodríguez González (Vocal)

Economista y actual director de Relaciones Institucionales de Medina Cuadros Abogados. Desarrolló buena parte de su carrera en PRISA y llegó a dirigir la SER y Televisa Radio en México. También presidió asociaciones del sector radiofónico español e iberoamericano.

José Olivé Pina (Vocal)

Director financiero global de Grupo Cox. Antes trabajó durante casi dos décadas en firmas internacionales de banca de inversión como JP Morgan, Morgan Stanley y Credit Suisse, además de ocupar cargos directivos en consultoría ejecutiva.

Ángel Martín Hernández (Vocal)

Médico y fundador de Clínica Menorca, especializada en medicina y cirugía estética. Dirige el centro desde 1990 y desarrolla también iniciativas solidarias a través de la Fundación Clínica Menorca.

José Alberto Martínez Cepero (Vocal)

Directivo ligado al sector de la automoción. Actualmente, ejerce como director gerente de Audi Retail Madrid y de AutoCenter Skoda Madrid. Socio del Real Madrid desde su nacimiento. Procede de una familia históricamente vinculada al club blanco desde hace varias generaciones.

Juan Luis Mendoza Solano (Vocal)

Empresario relacionado con la automoción, la inversión privada y el sector agroalimentario. Ha ocupado responsabilidades en compañías como Campofrío, ARCE o Movilnorte.

Rocío Sobrini Patxot (Vocal)

Directiva financiera con experiencia en PwC y QDQ Media, donde ejerce como directora financiera. Especializada en transformación empresarial y estrategia corporativa, también cuenta con formación en gestión deportiva y desarrolla labores de voluntariado en Cruz Roja.

Francisco Gaspar Riquelme Rubira (Secretario)

Expresidente del Colegio de Registradores de la Comunidad Valenciana y antiguo patrono de la Fundación Real Madrid. Actualmente preside Best Fruit, cooperativa agroalimentaria dedicada a la exportación de cítricos y fruta de hueso.

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