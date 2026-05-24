Enrique Riquelme anuncia su junta directiva para su candidatura a presidir el Real Madrid

El empresario Enrique Riquelme, presidente de Cox Energy, encabeza una candidatura a la presidencia del Real Madrid rodeado de perfiles ligados al ámbito empresarial, financiero, jurídico y directivo, con experiencia en grandes corporaciones y en el propio conjunto blanco.La propuesta de junta directiva presentada por Enrique Riquelme combina ejecutivos del sector energético, la inversión, la comunicación, la automoción y el lujo. Antonio Medina Cuadros, exsecretario general del club, es propuesto como vicepresidente en la candidatura que se enfrentará a Florentino Pérez en las primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid en 20 años, después de que en este periodo no hubiera otro candidato distinto a Florentino.La junta directiva de la candidatura de Enrique Riquelme la forman:Enrique Riquelme (Presidente)Antonio Medina Cuadros (Vicepresidente)Héctor Fabián Gómez-Sáinz García (Vocal)Daniel Nicolás Miras (Vocal)Rosauro Varo (Vocal)Raúl Rodríguez González (Vocal)José Olivé Pina (Vocal)Ángel Martín Hernández (Vocal)José Alberto Martínez Cepero (Vocal)Juan Luis Mendoza Solano (Vocal)Rocío Sobrini Patxot (Vocal)Francisco Gaspar Riquelme Rubira (Secretario)* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS