Domingo, 24 de Mayo 2026

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Enrique Riquelme anuncia su junta directiva para su candidatura a presidir el Real Madrid

La propuesta de junta directiva presentada por Enrique Riquelme combina ejecutivos del sector energético, la inversión, la comunicación, la automoción y el lujo

Por: EFE

Antonio Medina Cuadros, exsecretario general del club, es propuesto como vicepresidente en la candidatura que se enfrentará a Florentino Pérez en las primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid en 20 años. EFE / ARCHIVO

Antonio Medina Cuadros, exsecretario general del club, es propuesto como vicepresidente en la candidatura que se enfrentará a Florentino Pérez en las primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid en 20 años. EFE / ARCHIVO

El empresario Enrique Riquelme, presidente de Cox Energy, encabeza una candidatura a la presidencia del Real Madrid rodeado de perfiles ligados al ámbito empresarial, financiero, jurídico y directivo, con experiencia en grandes corporaciones y en el propio conjunto blanco.

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La propuesta de junta directiva presentada por Enrique Riquelme combina ejecutivos del sector energético, la inversión, la comunicación, la automoción y el lujo. 

Antonio Medina Cuadros es propuesto como vicepresidente 

Antonio Medina Cuadros, exsecretario general del club, es propuesto como vicepresidente en la candidatura que se enfrentará a Florentino Pérez en las primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid en 20 años, después de que en este periodo no hubiera otro candidato distinto a Florentino.

La junta directiva de Enrique Riquelme

La junta directiva de la candidatura de Enrique Riquelme la forman:

Enrique Riquelme (Presidente)

  • Presidente ejecutivo del Grupo Cox, compañía global especializada en agua y energía que cotiza en Bolsa desde 2024. Fundó Cox Energy en 2014 y lideró posteriormente la integración con activos de Abengoa para crear el actual grupo empresarial, presente en más de 30 países. 

Antonio Medina Cuadros (Vicepresidente)

  • Abogado y secretario del consejo de Grupo Cox. Dirige el despacho Medina Cuadros Abogados y cuenta con experiencia en Telefónica, Amper o Formula E. Fue secretario general y miembro de la junta directiva del Real Madrid, además de vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid.

Héctor Fabián Gómez-Sáinz García (Vocal)

  • Empresario mexicano con inversiones en España, México y Reino Unido. Ha sido accionista y consejero en compañías cotizadas españolas como GAM, Cortefiel o Sniace, además de participar en el sector hotelero mexicano.

Daniel Nicolás Miras (Vocal)

  • Miembro de la familia fundadora de la joyería Nicols. Especializado en marketing, marca y gestión empresarial, también impulsó proyectos digitales en los inicios de las redes sociales. Preside el gremio de joyeros de Madrid y cuenta con formación en ICADE, MIT y ESADE.

Rosauro Varo (Vocal)

  • Empresario y presidente de GAT Inversiones. Participó en el crecimiento de Pepephone y es accionista de referencia de Cabify y Telefónica. Fue vicepresidente del Grupo PRISA y consejero de distintas compañías vinculadas a tecnología, comunicación y movilidad. Mantiene una histórica vinculación familiar con el madridismo.

Raúl Rodríguez González (Vocal)

  • Economista y actual director de Relaciones Institucionales de Medina Cuadros Abogados. Desarrolló buena parte de su carrera en PRISA y llegó a dirigir la SER y Televisa Radio en México. También presidió asociaciones del sector radiofónico español e iberoamericano.

José Olivé Pina (Vocal)

  • Director financiero global de Grupo Cox. Antes trabajó durante casi dos décadas en firmas internacionales de banca de inversión como JP Morgan, Morgan Stanley y Credit Suisse, además de ocupar cargos directivos en consultoría ejecutiva.

Ángel Martín Hernández (Vocal)

  • Médico y fundador de Clínica Menorca, especializada en medicina y cirugía estética. Dirige el centro desde 1990 y desarrolla también iniciativas solidarias a través de la Fundación Clínica Menorca.

José Alberto Martínez Cepero (Vocal)

  • Directivo ligado al sector de la automoción. Actualmente, ejerce como director gerente de Audi Retail Madrid y de AutoCenter Skoda Madrid. Socio del Real Madrid desde su nacimiento. Procede de una familia históricamente vinculada al club blanco desde hace varias generaciones.

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Juan Luis Mendoza Solano (Vocal)

  • Empresario relacionado con la automoción, la inversión privada y el sector agroalimentario. Ha ocupado responsabilidades en compañías como Campofrío, ARCE o Movilnorte.

Rocío Sobrini Patxot (Vocal)

  • Directiva financiera con experiencia en PwC y QDQ Media, donde ejerce como directora financiera. Especializada en transformación empresarial y estrategia corporativa, también cuenta con formación en gestión deportiva y desarrolla labores de voluntariado en Cruz Roja.

Francisco Gaspar Riquelme Rubira (Secretario)

  • Expresidente del Colegio de Registradores de la Comunidad Valenciana y antiguo patrono de la Fundación Real Madrid. Actualmente preside Best Fruit, cooperativa agroalimentaria dedicada a la exportación de cítricos y fruta de hueso.

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