El piloto británico George Russell confirmó el dominio de Mercedes en el Gran Premio de Canadá y se quedó con la pole position para la carrera de este domingo en el Circuito Gilles-Villeneuve de Montreal , horas después de haber ganado la sprint en territorio canadiense.

El piloto inglés registró una vuelta de 1:12.578 durante la sesión de clasificación, suficiente para superar por apenas 0.068 segundos a su compañero de equipo, Kimi Antonelli, quien lideró distintos sectores de la Q3 y parecía encaminado a quedarse con la posición de privilegio. Sin embargo, Russell encontró ritmo en el cierre de la clasificación y aseguró el primer lugar de la parrilla.

La escudería Mercedes firmó así un sábado completo en Montreal . Russell abrió la jornada con el triunfo en la carrera sprint y posteriormente encabezó el 1-2 del equipo alemán en la clasificación, dejando a Antonelli en la segunda posición para la salida del domingo. Todo parece indicar que las diferencias entre ambos pilotos ha quedado en el olvido, luego de las discusiones durante la carrera sprint.

Detrás de los Mercedes se ubicaron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes ocuparán la segunda fila de la parrilla. Lewis Hamilton colocó su Ferrari en el quinto sitio, mientras que Max Verstappen partirá desde la sexta posición con Red Bull.

La parrilla también tendrá a Isack Hadjar en el séptimo puesto, seguido por Charles Leclerc, Arvid Lindblad y Franco Colapinto dentro de los primeros diez lugares. Nico Hülkenberg arrancará undécimo y Liam Lawson lo hará desde el sitio 12.

Por su parte, Sergio “Checo” Pérez tendrá una carrera complicada con Cadillac . El mexicano quedó eliminado en las primeras fases de la clasificación y largará desde el puesto 20 en Montreal, acompañado por su compañero Valtteri Bottas, quien partirá desde la posición 22.

El Gran Premio de Canadá se correrá este domingo a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en una prueba pactada a 70 vueltas sobre el trazado de Montreal , en donde se pondrá a prueba el temple y la capacidad de los pilotos, ya que se esperan condiciones complicadas en cuanto al clima, ya que amenazan las lluvias sobre la ciudad en la provincia de Quebec.

Parrilla de salida del GP de Canadá

1.- George Russell / Mercedes

2.- Kimi Antonelli / Mercedes

3.- Lando Norris / McLaren

4.- Oscar Piastri / McLaren

5.- Lewis Hamilton / Ferrari

6.- Max Verstappen / Red Bull

7.- Isack Hadjar / Red Bull

8.- Charles Leclerc / Ferrari

9.- Arvid Lindblad / RB

10.- Franco Colapinto / Alpine

11.- Nico Hulkenberg / Audi

12.- Liam Lawson / RB

13.- Gabriel Bortoleto / Audi

14.- Pierre Gasly / Alpine

15.- Carlos Sainz / Williams

16.- Oliver Bearman / Haas

17.- Esteban Ocon / Haas

18.- Alex Albon / Williams

19.- Fernando Alonso / Aston Martin

20.- Sergio Pérez / Cadillac

21.- Lance Stroll / Aston Martin

22.- Valtteri Bottas / Cadillac

SV