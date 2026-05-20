La temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) avanza a toda velocidad y aterriza en el continente americano, específicamente en Canadá, para disputar la quinta carrera del calendario (sin contar las de Bahrein y Arabia Saudita que fueron canceladas). El campeonato mundial llega en un momento de una intensa batalla en la cima y una parrilla cada vez más competitiva. Este fin de semana será una prueba más para la afición mexicana, ya que marcará la quinta carrera de Sergio "Checo" Pérez al volante del monoplaza de Cadillac, escudería con la que busca consolidar su adaptación y sumar sus primeros puntos.

Las acciones del Gran Premio de Canadá 2026 se llevarán a cabo del viernes 22 al domingo 24 de mayo. El escenario de esta vibrante cita del automovilismo será el emblemático Circuito Gilles-Villeneuve, ubicado en la pintoresca Île Notre-Dame de la ciudad de Montreal, una pista que históricamente garantiza espectáculo y dramatismo.

Para esta edición, los pilotos deberán completar un total de 70 vueltas al trazado, el cual cuenta con una longitud de 4.361 kilómetros. La carrera principal está programada para el domingo 24 de mayo a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, prometiendo ser un desafío mayúsculo tanto para los monoplazas como para las estrategias de los equipos.

ESPECIAL / F1

El Circuito Gilles-Villeneuve es mundialmente conocido por sus largas rectas y fuertes zonas de frenada, lo que exige una configuración de baja carga aerodinámica y pone a prueba la resistencia de los frenos. Además, su naturaleza semiurbana no perdona errores, siendo el famoso "Muro de los Campeones" en la última chicana el testigo implacable de las fallas de múltiples monarcas de la categoría.

A lo largo de los años, Montreal ha regalado carreras memorables, a menudo influenciadas por la impredecible aparición del coche de seguridad o las cambiantes condiciones climáticas. En este 2026, el reto se multiplica al tratarse del tercer fin de semana con formato Sprint del año, lo que reduce el tiempo de preparación y obliga a las escuderías a encontrar la puesta a punto ideal desde la primera y única sesión de prácticas.

Horario y dónde ver EN VIVO el GP de Canadá 2026 y a Checo Pérez con Cadillac

Al ser un fin de semana con formato Sprint, la actividad en pista se modifica, ofreciendo acción competitiva desde el viernes pero con solo una prueba libre. Este es el calendario completo para que no te pierdas ningún detalle del piloto tapatío Checo Pérez y su equipo Cadillac:

Evento Fecha Horario Práctica Libre 1 Viernes 22 de mayo 10:30 hrs Clasificación Sprint Viernes 22 de mayo 14:30 hrs Carrera Sprint Sábado 23 de mayo 10:00 hrs Clasificación (Qualy) Sábado 23 de mayo 14:00 hrs GP de Canadá 2026 Domingo 24 de mayo 14:00 hrs

F1: Dónde ver EN VIVO el GP de Canadá 2026

Para los aficionados en México que deseen seguir toda la adrenalina del Gran Premio de Miami y el desempeño de los monoplazas, la transmisión de la carrera sprint y la competencia oficial estarán disponibles a través de televisión de paga y plataformas de streaming.

Fecha y hora (carrera sprint): Sábado 23 de mayo a las 10:00 horas

Sábado 23 de mayo a las 10:00 horas Sede: Autódromo Internacional de Miami, Florida

Autódromo Internacional de Miami, Florida Transmisión: SKY Sports, F1 TV Pro

Además

Fecha y hora (carrera principal): Domingo 24 de mayo a las 14:00 horas

Domingo 24 de mayo a las 14:00 horas Sede: Circuito Gilles-Villeneuve, Montreal, Canadá

Circuito Gilles-Villeneuve, Montreal, Canadá Transmisión: SKY Sports, F1 TV Pro

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

¿Cómo llegan Checo Pérez y los otros pilotos a la carrera?

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez llega a Montreal enfocado en maximizar el rendimiento de su Cadillac. Tras las primeras cuatro fechas del campeonato, el tapatío se encuentra en pleno proceso de desarrollo con la nueva escudería estadounidense, peleando arduamente para sumar puntos vitales que impulsen el proyecto en su temporada de debut.

En la parte alta de la clasificación, el joven italiano Kimi Antonelli aterriza en Canadá como el flamante líder del mundial. El piloto de Mercedes ha tenido un arranque de ensueño, hilando victorias consecutivas en China, Japón y Miami, lo que le otorga una cómoda suma de 100 puntos en el campeonato de pilotos y lo consolida como el rival a vencer en este primer tercio del año.

Sin embargo, la competencia no da tregua. Sus principales contendientes, como su compañero de equipo George Russell (con 80 puntos) y en el tercer sitio el monegasco de Ferrari Charles Leclerc (con 59 unidades). Con el formato Sprint repartiendo puntos adicionales, el Gran Premio de Canadá 2026 podría ser un punto de inflexión importante en la lucha por el título de la Fórmula 1.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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