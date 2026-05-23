Mexicano Noel León gana la sprint de Fórmula 2 en Canadá

El piloto mexicano Noel León consiguió este sábado 23 de mayo la primera victoria de su carrera en la Fórmula 2 (F2), tras imponerse en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá, disputada en el Circuito Gilles-Villeneuve de Montreal, en una competencia marcada por accidentes, sanciones y múltiples neutralizaciones.

Noel León se mantiene en la pelea desde el arranque

El piloto de Campos Racing partió desde la tercera posición y se mantuvo dentro del grupo puntero desde las primeras vueltas. En el arranque, el italiano Gabriele Minì conservó el liderato tras la largada, mientras León y Joshua Dürksen pelearon por el segundo lugar en la primera curva, maniobra en la que también estuvo involucrado Rafael Villagómez.

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La carrera presentó incidentes desde el inicio. Sebastian Montoya hizo un trompo en la última chicana y, más adelante, Nikola Tsolov provocó un accidente con Martinius Stenshorne y John Bennett, situación que obligó al ingreso del safety car. Además, varios pilotos recibieron sanciones durante la prueba, entre ellos Dürksen, Alex Dunne y el propio Tsolov.

El mexicano tomó el liderato tras una intensa presión

Después de la relanzada en la vuelta 15, Noel León comenzó a presionar a Minì por el liderato. El mexicano mostró un mejor ritmo en el último tercio de la sprint y finalmente concretó el rebase en la vuelta 18, aprovechando el rebufo en la recta principal de Montreal.

A partir de ese momento, León abrió distancia en la punta y administró la ventaja durante los giros finales.

Safety Car virtual y cierre de la carrera en Montreal

La competencia todavía tuvo un Virtual Safety Car tras el contacto de Rafael Villagómez contra el muro. Sin embargo, León mantuvo el control después de la última relanzada y cruzó la meta en la primera posición para darle a Campos Racing el triunfo en Canadá.

Gabriele Minì terminó en el segundo puesto y Martinius Stenshorne heredó el tercer lugar después de las penalizaciones aplicadas a otros pilotos. Laurens van Hoepen finalizó cuarto, Enzo Fittipaldi fue quinto y Dino Beganovic concluyó sexto.

Con el resultado en Montreal, Minì tomó el liderato del campeonato de Fórmula 2, mientras que Noel León sumó el primer triunfo de un piloto mexicano en la categoría durante la temporada 2026.

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