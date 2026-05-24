En una exhibición de temple, estrategia y talento puro, el joven italiano Kimi Antonelli se llevó la victoria en el Gran Premio de Canadá. Con este triunfo, el piloto de Mercedes no solo consolida su dominio absoluto en el campeonato, sino que escribe su nombre en los libros de oro de la Fórmula 1 al conseguir su cuarta victoria de manera consecutiva.

El podio lo completaron Lewis Hamilton en segundo lugar y Max Verstappen que terminó en tercero en una carrera plagada de abandonos, ya que se registraron seis durante las 68 vueltas.

Sergio Pérez, Lindblad, Alex Albon, Fernando Alonso, George Russell y Lando Norris no terminaron la carrera.

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SV