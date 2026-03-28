La alimentación equilibrada y saludable requiere, de manera irremediable, la inclusión en la dieta de verduras y frutas frescas. Pero esto tiene un problema: algunos productos, con el paso del tiempo, se descomponen más rápido incluso en el refrigerador. Por eso hay que conocerlas para tomar las debidas precauciones.

Así es, saber cuáles verduras duran más en el refrigerador o en la despensa puede ayudarte a reducir el desperdicio de alimentos, ahorrar dinero y planear mejor tus comidas.

Hoy te contamos cuáles son las que más duran y también cuáles debes consumir lo antes posible.

¿Qué verduras se echan a perder rápido?

Hay verduras que tienen una vida útil muy corta . Estas deben consumirse pocos días después de ser compradas para evitar que se deterioren o pierdan su valor nutricional.

Lechuga y espinaca : Son verduras de hoja delicada que pueden marchitarse o pudrirse en apenas 3 a 5 días, incluso refrigeradas. Es recomendable lavarlas justo antes de usarlas y almacenarlas con papel absorbente.

Champiñones : Su contenido de agua los hace muy perecederos. Aunque pueden durar hasta una semana en el refrigerador, lo ideal es consumirlos dentro de los primeros días.

Espárragos: Se deterioran rápidamente si no se almacenan correctamente. Se recomienda envolver la base con un paño húmedo o colocarlos en un vaso con agua, como si fueran flores.

¿Qué verduras duran más refrigeradas?

Existen verduras que, bien almacenadas, pueden conservarse frescas durante varias semanas e incluso meses. Estas son ideales para quienes hacen compras grandes y no pueden ir al mercado con frecuencia.

Zanahorias : Si se mantienen en el cajón de verduras del refrigerador, dentro de una bolsa plástica perforada, las zanahorias pueden durar hasta 4 semanas. También se pueden conservar sumergidas en agua dentro de un recipiente hermético.

Papas : Guardadas en un lugar fresco, seco y oscuro, las papas pueden durar entre 1 y 2 meses. Es importante mantenerlas alejadas de las cebollas, ya que juntas aceleran su descomposición.

Cebollas : Almacénalas en una bolsa de malla o en un recipiente ventilado fuera del refrigerador. Duran varias semanas, incluso más de un mes, siempre que estén en un ambiente seco.

Col (repollo) : La col es una de las verduras de hoja que más tiempo se conserva. Refrigerada en una bolsa plástica, puede durar hasta 5 semanas sin problema.

Ajo : Aunque se usa más como condimento, el ajo es una hortaliza que también dura mucho tiempo. Si se guarda en un lugar fresco y ventilado, puede conservarse por más de un mes sin perder su sabor.

Consejos para prolongar la vida de tus verduras

El secreto para conservar mejor cualquier verdura está en saber almacenarla según sus necesidades específicas.

Usar bolsas reutilizables, mantener una buena ventilación en la despensa y evitar lavar los vegetales antes de guardarlos (salvo que se vayan a consumir pronto) puede marcar una gran diferencia.

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