Alimentos que curan: frutas que ayudan a tu cuerpo a sanar

Existen algunos alimentos que son verdaderos portentos para la salud y aquí te contamos sobre ellos.

Es sabido que tener una dieta balanceada y saludable es fundamental para la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que esto nos ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes, cáncer y distintas enfermedades cardíacas.

Sin embargo, hay ciertos alimentos que nos ayudan a tratar padecimientos específicos y que ayudan a tu cuerpo a sanar; aquí te diremos cuáles .

Manzana

La manzana tiene diversos beneficios para la salud. El Departamento de Agricultura y de Servicio al Consumidor de Carolina del Norte explica que una de ellas es que ayuda a eliminar el colesterol malo del cuerpo, ya que cuenta con un alto contenido de fibra insoluble .

Asimismo, el consumo de esta fruta podría ayudar a evitar la descalcificación de las mujeres en la menopausia .

Cítricos

Consumir cítricos como la naranja, el limón, la mandarina y la toronja nos brindará altos niveles de vitamina C . El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos señala que esto ayudará a tu cuerpo a sanar del resfriado común y enfermedades cardiovasculares debido al contenido antioxidante.

Plátano

Según información del doctor Mercola, el consumo de plátano ayuda a combatir el estrés, debido a que contiene dopamina y vitamina B6, que ayudan a calmar el sistema nervioso .

Además, los altos niveles de potasio de este alimento ayudan a mejorar la presión arterial y a equilibrar el bajo nivel de azúcar en la sangre .

Jengibre

El doctor Mercola explica que el jengibre tiene propiedades desinflamatorias, por lo que consumirlo servirá para disminuir dolores musculares y a disminuir los síntomas del asma debido a que alivia la inflamación del sistema respiratorio.

También, tomar té de jengibre disminuirá las molestias menstruales.

Avena

En un informe, la Fundación Española de la Nutrición dice que comer avena puede tratar la diabetes, porque contribuye a controlar la glucosa en la sangre .

Además, es un alimento alto en fibra, lo que ayuda a tu cuerpo a sanar de enfermedades del metabolismo como el estreñimiento .

Consumir todos estos alimentos te ayudará a sanar tu cuerpo y hasta te podrá ahorrar alguna visita al doctor.

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