Chicalote; la planta silvestre con grandes beneficios para la salud

El chicalote, conocida científicamente como Argemone mexicana, es una planta que, de acuerdo con la Guía de Plantas Medicinales en el Valle de México del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se reconoce por sus grandes propiedades medicinales; utilizada para tratar afecciones de la piel, dolores gastrointestinales, y como antirreumático, entre muchas propiedades más.

Según la región del territorio mexicano donde se ubique, el chicalote recibe diferentes nombres tales como: chikalotl, chicalote amarillo, amapola amarilla, cardosanto o adormidera espinosa.

Perteneciente a la familia de las Papaveráceas, el chicalote alcanza una altura de hasta un metro. Sus tallos son azulados o blanquecinos, jugosos y presentan espinas. Las hojas también tienen espinas en las puntas, mientras que sus flores varían entre tonos amarillo, crema y blanco. Los frutos tienen una apariencia similar a pequeños chayotes espinosos.

¿Cuáles son los beneficios del chicalote para la salud?

En lo que respecta a su composición química, el chicalote contiene compuestos activos como protopina, berberina y varias isoquinolinas, que son responsables de sus efectos medicinales. Las hojas y semillas, a menudo preparadas en forma de infusiones, se utilizan como sedantes, analgésicos y para aliviar la tos, reforzando su versatilidad en el ámbito terapéutico.

Gracias a su pertenencia a la familia de las Papaveráceas —familia de plantas caracterizada por su empleo horticultural y de uso farmacológico/curativo— el chicalote se ha utilizado en la medicina alternativa mexicana como:

Analgésico para dolores intensos, incluidas cirugías.

Tratamiento para el resfriado común, fiebres, inflamaciones y dolor de muelas.

Calmante para irritaciones gastrointestinales.

Para combatir el insomnio.

Como purgante y antirreumático.

Su látex amarillo es ampliamente utilizado de manera externa para tratar problemas de la piel, como heridas o irritaciones. Además, sus diferentes componentes tienen aplicaciones específicas:

Jugo de flor y fruto: útil para eliminar carnosidades en los ojos.

útil para eliminar carnosidades en los ojos. Hojas: eliminan mezquinos y se aplican en las sienes como compresas (chiquiadores) para aliviar el dolor de cabeza.

Comúnmente, se le puede encontrar en climas secos y templados, o en suelos con tendencia a la desertificación. Dado que crece de forma silvestre, muchas veces y por desconocimiento a sus propiedades se le tacha de maleza.

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AO

